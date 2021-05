Debaten candidatos por Tláhuac; no acuden la de Morena ni el del PRD

En el debate entre candidatos a la alcaldía de Tláhuac, la aspirante del Partido Acción Nacional, Nidia Martínez Molotla criticó la ausencia de los candidatos ausentes, Berenice Hernández y Alejandro Durán Raña, de las coaliciones Juntos Hacemos Historia y la de Va por la Ciudad de México, respectivamente.

"Es una pena que los candidatos que se dicen punteros no estén con nosotros presentando sus propuestas. O no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos o tienen mucho que esconder", planteó, mientras mostraba una cartulina con el logo de Morena, con la parte de en medio con un dibujo de dos vagones del metro que caen, en alusión a la tragedia de la línea 12 del Metro, ocurrida el 3 de mayo pasado y que le costó la vida a 26 personas.

SIN EXPLICACIONES

Este lunes 24 de mayo se realizó el debate de candidatos a la alcaldía de Tláhuac. Sin dar alguna explicación, los representantes de las candidaturas comunes de los partidos Morena y del Trabajo, así como de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, Hernández y Durán, desairaron el ejercicio democrático organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Otro candidato que aprovechó la ausencia de Hernández y Durán fue el del Partido Encuentro Social, Tomás Noguerón, quien en un arranque patriótico dijo que México era para los mexicanos.

#DebateChilango | Es triste que alguien que pretende gobernar Tláhuac del periodo del 2000 al 2006 perdió la oportunidad de representar a los empresarios, acusó Tomás Noguerón candidato a la alcaldía Tláhuac por el PES. #ep https://t.co/FibD5UJ9sC pic.twitter.com/cd3pNwHJbV — La Silla Rota (@lasillarota) May 25, 2021

"Yo celebro que no estén aquí los que no son mexicanos porque le tuvieron miedo al debate. México y Tláhuac deben ser gobernados por los tlahuaquenses" y felicitó al resto de los presentes y festejó que no acudió "la ignorancia".

#DebateChilango | Es una pena que candidatos "punteros" no estén en el debate. O no tienen nada que ofrecer a los ciudadanos o tienen mucho que esconder, dijo Nidia Martínez candidata del PAN a la alcaldía Tláhuac al mostrar esta imagen. #ep https://t.co/FibD5UJ9sC pic.twitter.com/GL7trnUt6A — La Silla Rota (@lasillarota) May 25, 2021

LOS PROBLEMAS NOS LOS QUEDAMOS NOSOTROS

El hueco dejado por los candidatos de los partidos que han gobernado Tláhuac, Morena y PRD, fue aprovechado por Martínez Molotla, quien criticó el papel que ambos partidos han hecho en la demarcación, de carácter rural.

"Tláhuac tiene problemas de impacto ambiental pero también de seguridad, de la falta de servicios y ha sido por los malos gobiernos del PRD y continuando con Morena han dejado olvidada a nuestra alcaldía, se han preocupado por brincar de un color a otro y los problemas nos los seguimos quedando nosotros", planteó.

Pero además aprovechó para verter sus críticas a tres de los candidatos ahí presentes, quienes han formado parte de los gobiernos del PRD y Morena. Se refería al del Partido Encuentro Social, Tomás Noguerón Martínez, quien fue director de Desarrollo Social en la administración de Rigoberto Salgado y Jurídico y de Gobierno en la de Raymundo Martínez Vite, al de Redes Sociales Progresistas, Alejandro Moran Rojo, exdirector de Desarrollo Rural también de la actual administración, y a Héctor Jiménez, ex director del área Jurídica, también con Salgado.

#DebateChilango | Reactivaremos la reforestación; las zonas productivas deben ser productivas para Tláhuac y esas zonas vamos a seguir alimentando, dijo Alejandro Morán Rojo candidato a la alcaldía Tláhuac por Redes Sociales Progresistas. #ep https://t.co/FibD5UJ9sC pic.twitter.com/q9uT8Ola9q — La Silla Rota (@lasillarota) May 25, 2021

"Candidatos, ustedes han sido parte de esos gobiernos".

PRD Y MORENA SON LO MISMO

Esas palabras calaron en Noguerón, quien respondió que era una lástima que se tengan que unir los que antes era opositores.

"PRI, PAN, PRD, la ideología se une, son lo mismo, es pan de lo mismo, hoy necesitamos un verdadero cambio, capacidad y compromiso.

La oportunidad no la dejó pasar la joven Martínez Molotla.

"Candidato, en la alcaldía de Tláhuac Acción no va en alianza, porque PRD y Morena han sido exactamente lo mismo", dijo con énfasis.

Morán también quiso deslindarse y dijo que ellos no tienen coalición, lo cual es cierto, aunque no dijo que la ley lo prohíbe, por tratarse de un partido nuevo en su primera participación electoral.

"Queremos refrescar la política", afirmó.

También el del partido Verde se deslindó y afirmó que el proyecto que él representaba tiene "identidad propia".

#DebateChilango | Es necesario tener claridad de dónde y cómo se está suministrando el agua que se extrae de pozos de nuestra alcaldía, afirmó Héctor Jiménez candidato a la alcaldía Tláhuac por el PVEM. #ep https://t.co/FibD5UJ9sC pic.twitter.com/x77wQ7I8rq — La Silla Rota (@lasillarota) May 25, 2021

Quien no estuvo a la altura de Martínez Molotla fue la candidata del partido nuevo Elige, Erika Martínez Lazareno, que leía sus mensajes y a ratos parecía amenazada por el fantasma de Tinieblas, cuando parecía que se le habían acabado las palabras.

#DebateChilango | Desarrollaremos programas para tener un nivel de vida mejor y tener los suficientes ingresos y poder cubrir los gastos alimenticios y servicios de las necesidades de nuestra familia, dijo Erika Jiménez candidata de Elige. #ep https://t.co/FibD5UJ9sC pic.twitter.com/wWYPjU6BhF — La Silla Rota (@lasillarota) May 25, 2021

Otra candidata participante que fue presa de los nervios fue la de Movimiento Ciudadano, Lesvia Gómez Melgar, a quien le costó darle fluidez a sus propuestas, entre las que estaba hacer un santuario para salvar al ajolote, animal endémico de Tláhuac y Xochimilco y el cual está en riesgo de desaparecer.

También propuso riego inteligente para los sembradíos y crear un banco de semillas.

