Debate por Venustiano Carranza, en el "ring" de desaires, promesas y fuera máscaras

El legendario luchador Tinieblas, candidato a la alcaldía de Venustiano Carranza por el nuevo partido Redes Sociales Progresistas, criticó el estado deplorable en que se encuentran parques y jardines de la demarcación, y que además se cobren cuotas en deportivos públicos, y con ello puso sobre la lona el trabajo de la actual administración, gobernada por el alcalde sustituto, José Manuel Ballesteros.

Pero el propio luchador se trabó, como si Mil Máscaras le hubiera aplicado una llave o un candado, cuando le preguntaron cómo incluiría en su administración a la comunidad LGBTTTI. Se quedó pasmado y aunque le repitieron la pregunta, no encontró la contrallave y terminó hablando de sus propuestas para las mujeres, como si se saliera del encordado para ganar tiempo.

#DebateChilango | "Llegando yo a alcalde, protegeré a las mujeres, a las madres solteras, hay que apoyarlas", dijo "El Tinieblas", candidato de RSP. #ep https://t.co/c1IQ0tLXHZ pic.twitter.com/QN2XZKD8l9 — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

Por su parte Rocío Barrera, la candidata de la coalición Va por la CDMX y la principal adversaria de la candidata de Juntos Hacemos Historia, Evelyn Parra, iba dispuesta a una lucha de argumentos con ella, e incluso iba armada con imágenes y gráficos impresos en cartulinas. Pero Parra no quiso arriesgarse a perder ni una caída y no fue. Barrera afirmó que ya alcanzaron en las preferencias a Morena y auguró "les vamos a ganar, así lo demuestran los gráficos, que quede claro, vamos a ganar", expresó mientras mostraba una gráfica con números a su favor.

EL DESAIRE DE MORENA

La candidata a la alcaldía de Venustiano Carranza por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, Evelyn Parra Álvarez, desairó el debate organizado este 20 de mayo por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Se trata de la tercera representante de Morena y el Partido del Trabajo que no acude a un ejercicio similar, ya que el candidato a alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, tampoco se presentó, bajo el argumento de que lo hacía en señal de duelo por las víctimas de la tragedia de la Línea 12; después, fue Francisco Chiguil quien tampoco se presentó al debate por la Gustavo A. Madero, aunque los moderadores lo supieron prácticamente cuando inició el debate.

En el caso del debate por la Venustiano Carranza, no hubo explicación de la ausencia de Parra. Pero pese a que no se presentó, Rocío Barrera, candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRD y PRI, se encargó de recordar que no asistió, en casi todas sus participaciones.

CAMBALACHE

Barrera, quien antes de abanderar a Va por la Ciudad de México, era diputada por Morena, mientras que su rival Parra, antes de ser candidata era legisladora local y militante perredista, al igual que el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Estos dos últimos renunciaron al PRD a fines de enero para irse a Morena, donde además de ser recibidos lograron un acuerdo para que ella, muy cercana al ahora alcalde con licencia, se convirtiera en la candidata en la demarcación que Moreno y cercanos suyos gobiernan desde 2006 y que él obtuviera una candidatura para diputado federal.

Eso orilló a que Barrera, que había competido en la encuesta interna de Morena, abandonara al partido al que ingresó en 2017 cuando era perredista y el cual dejó precisamente para evitar el control de Moreno, que le cerró el paso para que se convirtiera en candidata del PRD.

Bajo ese contexto es que ahora Barrera representa la candidatura del PAN, PRD y PRI y Parra la de Morena y el PT.

EN VC BACHES EVOLUCIONAN A SOCAVONES

Barrera hizo continuas alusiones a Parra y su pertenencia al grupo de Julio César Moreno

"En Venustiano Carranza existen 2 mil 685 personas en pobreza extrema, más del 50 por ciento son mujeres. Lo primero que debe hacerse es cambiar esta realidad y es que quien llegue tome sus propias decisiones y no llegue a cuidar los intereses de su jefe y un grupo que sólo ha traído corrupción", expresó.

#DebateChilango | "No quisieron venir porque no tendrían a sus jefes al lado", dijo Rocío Barrera en referencia a los candidatos que faltaron al debate. #ep https://t.co/c1IQ0tLXHZ pic.twitter.com/VzWW0zDy1W — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

La exlegisladora federal también criticó el estado en que se encuentra la alcaldía, y responsabilizó a Moreno.

"Venustiano Carranza es la alcaldía donde los baches evolucionaron a socavones, no se pavimentan las calles porque hay corrupción, ya sabemos que es su negocio del grupo en el poder. Ellos no han querido ni podido resolver el problema, mejoremos la infraestructura en la alcaldía, las banquetas y las calles, ya sabemos qué se tiene que hacer, pero se necesita voluntad y capacidad para resolverlo".

Otras críticas que la candidata de la coalición Va por la CDMX vertió contra la administración de Moreno fueron en materia de alumbrado, al decir que por ser de colores está ambientada para la delincuencia y no para dar seguridad a los ciudadanos; agregó que la política para alumbrar es un fracaso y la inseguridad es el principal problema de la demarcación.

"Acabemos con el negocio de poner lámparas que no funcionan", exigió.

RASPÓN

A diferencia de otros debates donde otros candidatos critican a uno de los punteros, en este caso Barrera sólo recibió un raspón hasta el final, de la candidata de Fuerza por México, Mariana Mateos Ortega, en su mensaje final.

"Todos los vecinos de Venustiano Carranza ya estamos hartos, cansados de los mismos, del mismo grupo de poder, los mismos que eran del PRD y se pasaron a Morena o los que eran de Morena y hoy se pasaron a la coalición PRI-PAN-PRD, son los mismos, hoy escuchamos las mismas propuestas de hace 3 años, por qué no escuchamos lo que realmente se hizo o vemos la diferencia, Fuerza por México está por ti".

#DebateChilango | "Estamos muy cansados, son los mismos candidatos, es hora de un cambio", dijo la candidata Mariana Mateos. #ep https://t.co/c1IQ0tLXHZ pic.twitter.com/cWDRDhoSxI — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

También aclaró, por si las dudas que "no somos ningún partido satélite de nadie, soy auténtica".

TINIEBLAS HACE SU LUCHITA

En el debate destacó la presencia del candidato de Redes Sociales Progresistas, el luchador enmascarado Tinieblas, cuyo nombre real es Manuel Leal Navarro y cuya identidad fue certificada por un notario antes de empezar.

Su participación tuvo caídas y giros espectaculares, como cuando luchaba. Cuando le preguntaron sobre cómo incluiría a la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual), se quedó pasmado unos segundos, y terminó hablando sobre la mujer.

Aunque iba armado con unas hojas temáticas que dejaban traslucir las enormes letras del discurso, cuando improvisó y habló sobre el deplorable estado de parques y jardines, así como gimnasios al aire libre, habló como atleta conocedor y se escuchó más seguro.

#DebateChilango | "Abriré guarderías de día y de noche y daremos incentivos a las empresas que contraten mujeres", dijo "El Tinieblas". #ep https://t.co/c1IQ0tLXHZ pic.twitter.com/bvyUmkYQhX — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

Afirmó que se convertirá en el próximo alcalde y que cuando llegue a despachar, se quitará la máscara.

PROPUESTAS

Otra participante fue la candidata de Movimiento Ciudadano, la joven Zurishaday Hernández.

También criticó la inseguridad en la demarcación y dijo que las mujeres no quieren senderos seguros, sino que todo, calles y colonias sean seguras.

Entre sus promesas de campaña ofreció garantizar a niños el acceso a la tecnología mediante una tableta y crear una incubadora para que jóvenes creen empresas y tengan financiamiento. En materia de seguridad ofreció reparar las 25 mil luminarias y dar mantenimiento a los botones de pánico.

Por su parte la candidata del PVEM, María Angélica Dueñas Pérez, quien no acudió al foro y al conectarse usó un fondo de pantalla verde, dijo que entre sus planes en caso de ganar está el de hacer un centro comunitario de recuperación para mujeres violentadas.

En materia económica expuso que debido a la pandemia hubo cierre de empresas y pequeños negocios y sugirió para ellos la creación de cooperativas sociales.

#DebateChilango | La candidata del Partido Verde, María Angélica Dueñas, dijo que está en favor de proteger a las mujeres y crear políticas públicas. #ep https://t.co/c1IQ0tLXHZ pic.twitter.com/psgfcmTtAB — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

fmma