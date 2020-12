De última hora, Congreso CDMX pega a presupuestos de autónomos

En vísperas de Nochebuena y a 7 días de que acabe el año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la modificación al presupuesto de Egresos 2020, a iniciativa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicha modificación ocurrió en sesión extraordinaria, y el dictamen, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabezada por la morenista Guadalupe Morales, fue aprobado por el Pleno del Congreso, de manera virtual.

La sesión programada este 24 de diciembre fue para reformar el artículo 10 del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020.

MODIFICACIÓN PARA ÓRGANOS AUTÓNOMOS

La modificación permitirá disminuir las asignaciones previstas a cuatro órganos autónomos: el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX), al Consejo de la Judicatura, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), por un monto de 396.2 millones de pesos, que representa el 3 por ciento de las asignaciones previstas para los órganos de gobierno y autónomos.

La comisión en su dictamen aseguró que dicho ajuste está previsto en la Ley de Austeridad de la Ciudad de México.

Sin embargo, el diputado panista e integrante de la Comisión, Federico Döring, cuestionó que la modificación, con base en una iniciativa enviada el 17 de diciembre pasado, no fue remitida al Pleno, sino que pasó directo a la comisión, lo que viola el procedimiento legislativo.

"No está turnada legalmente, apenas van a turnarla y fue dictaminada un día antes".

La iniciativa llegó dos días después de que terminó el periodo ordinario de sesiones y luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó, ese mismo día, al gobierno de la Ciudad de México devolver al Tribunal Electoral capitalino 7 millones 768 mil 53 pesos.

DEFIENDEN INICIATIVA

La presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales, defendió que la iniciativa no se haya turnado al Pleno, ya que cuando son enviadas por la jefa de Gobierno, pueden turnarse directamente a las comisiones respectivas, de acuerdo con el reglamento del Congreso.

Recordó los impactos económicos que ha dejado la pandemia de covid-19, y agregó que, aunque la Ley de Austeridad, modificada el 19 de junio pasado, permite a la jefa de Gobierno hacer modificaciones en el presupuesto a alcaldías y dependencias, en el caso de los órganos autónomos le corresponde al Congreso.

Expuso que en la ciudad la caída de ingresos alcanza los casi 23 mil millones de pesos y la reducción en forma conjunta significa "apenas" el 3 por ciento del presupuesto de los órganos autónomos mencionados.

"La modificación es para contribuir a mantener el balance presupuestario de nuestra ciudad, no se trata de caprichos sino de dar muestra que el interés general debe estar por encima del particular o de grupo. Los conmino a demostrar que el dinero público será destinado para ayudarlos no para beneficios privados, particulares o banalidades".

PANISTAS SE OPONEN

Por su parte el panista Diego Orlando Garrido presentó una moción suspensiva contra el dictamen, por lo que propuso que "en caso de aprobarse, el dictamen se devuelva a comisiones y se dé estricto cumplimiento al procedimiento legislativo descrito en el Reglamento del Congreso, y se garantice el derecho de la ciudadanía a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presentan al Congreso, en el plazo de 10 días hábiles; derecho reconocido por el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y que hoy se pretende vulnerar".

En los posicionamientos a favor y en contra, el coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Tabe, afirmó que la iniciativa fue un "manotazo" del gobierno capitalino a la decisión del TECDMX de impugnar ante el TEPJF el recorte impuesto por la Secretaría de Finanzas por 7 millones 768 mil 53 pesos con 47 centavos, y que impugnó ante el TEPJF.

Precisamente el TEPJF informó el 17 de diciembre que ordenó a la Secretaría de Finanzas de la CDMX pagar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 7 millones 768 mil 53 pesos con 47 centavos, respecto a los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre, de conformidad con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.

Döring por su parte criticó que la Junta de Coordinación Política ni siquiera haya escuchado el punto de vista de los magistrados del Tribunal Electoral.

VOTOS A FAVOR

El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, dio su voto a favor del dictamen y argumentó que el Tribunal Electoral no recurrió a la instancia adecuada, ya que para defender su autonomía debía acudir a la Sala constitucional de la Ciudad de México, y no lo hizo.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, también defendió el dictamen y dijo que el TEPJF no es competente sobre la materia de presupuesto y el Tribunal local debió agotar todos los recursos legales en la capital.

El dictamen fue aprobado por el Pleno con una votación de 52 votos a favor, 9 en contra -de los panistas- y 0 abstenciones.