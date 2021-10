"De repente me quedé sin mi familia sin nada", a 21 días de tragedia en el Chiquihuite

TLALNEPANTLA. - Jorge Mendoza tenía dos años rentando un par de cuartos en una vivienda al final de la calle Club de Exploradores de Chimalhuacán, en la Segunda sección de la colonia Lázaro Cárdenas, lugar donde hace 21 días, sus hijos Mía, Dilan y su esposa murieron por el deslave del cerro del Chiquihuite.

En el pasillo del Palacio Municipal de Tlalnepantla, tras firmar y entregar sus documentos en la Dirección de Bienestar, para recibir el apoyo de 25 mil pesos prometido a las víctimas, soltó un anhelante mensaje: "si ellos vivieran".

Jorge hablaba con la mamá de la joven Mariana, otra víctima que murió en el deslave, pero tras recibir un documento que guardó en su inseparable mochila que carga colgada al cuello, se despidió de las funcionarias públicas y se retiró.

"No tiene idea de lo que en verdad he vivido en 21 días, de repente me quedé sin mi familia...sin nada", dijo Jorge Mendoza.

El viudo y padre de los difuntos Mia y Dilan, dijo a La Silla Rota que sigue viviendo en casa de sus padres en La Presa (colonia Lázaro Cárdenas), "en lo que encuentra otro lugar".

Explicó lo difícil que es la situación que está viviendo, "es algo así como si fuera un sueño del que no he podido despertar", señaló.

Jorge acudió también, con más de 200 personas, el sábado pasado a recibir el primer apoyo de 5 mil pesos para renta que por tres meses les pagará el gobierno municipal, a todos los desalojados por los riesgos de nuevos deslaves.

Este viernes en el salón de Cabildos del Palacio Municipal se reunió el alcalde Raciel Pérez Cruz, con integrantes de Protección Civil de la alcaldía y del gobierno federal, donde hicieron una evaluación de lo que se ha hecho y los proyectos que realizarán en próximas fechas para prevenir más riesgos y mantener una estabilidad en la zona cero del deslave del cerro del Chiquihuite.

Mientras tanto, en la zona cero, el derribo de casas dañadas continúa, más de 10 mil toneladas de material estabilizan las enormes rocas y demás piedras que cayeron sobre las casas; más de 280 familias afectadas de cinco polígonos, en 142 predios han sido desalojadas, por el desgajamiento que cobró 4 vidas, dos adultas y dos menores.





(SAB)