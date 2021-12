De Neza a Netflix: película retrata el lado humano de los policías

Nezahualcóyotl.- Policías municipales de Nezahualcóyotl pasaron de ser agentes de seguridad a los protagonistas de una película de acción de la famosa plataforma de contenidos digitales Netflix.

Se trata del filme "Una película de Policías", que fue grabada para visibilizar el lado humano de los oficiales en el segundo municipio más poblado del Estado de México.

Uno de ellos es Juan Carlos Aguilar, elemento de 51 años con 23 de servicio dentro de la corporación, quien cumplió uno de sus sueños que vio justamente frente a la pantalla; ser policía.

"Desde pequeño me llamaban la atención las películas de policías y ladrones. De ahí me nació la inquietud y bueno vas despertando la vocación de servir", explicó a La Silla Rota.

Junto a varios de sus compañeros fueron grabados durante varios días en las actividades cotidianas que realizan para salvaguardar la seguridad de los habitantes, y la preparación que ello implica.

Juan Carlos Aguilar tiene 23 años de servicio en la policía de Nezahualcóyotl. (Foto: Manuel López)

"Nos fuimos dando cuenta que estaban negando a este gremio, la cual siempre son atacadas de corrupción, violentos y pues vimos la oportunidad conforme nos fueron explicando que era una manera de demostrar realmente cómo es el interior de la corporación o las corporaciones policiacas, el trabajo que cuesta desde el ingreso, algunos abusos que sufren físicamente o posiblemente hasta que te pidan algo económico", dijo.

La cinta se realizó tanto en el Estado de México y la Ciudad de México con la participación de elementos de la secretaría de Seguridad de ambas demarcaciones, y se exhibe actualmente a través de la plataforma de streaming Netflix.

"Fue una experiencia bastante grata que escogieran el municipio y sobre todo la corporación para poder llevar acabo esta película de policías. Realmente si te sientes, ya en ese momento, valorado porque la función que hacemos la hacemos por convicción y de cierta manera un servicio a la ciudadanía".

Dice que de alguna manera la grabación permite a los ciudadanos ver desde sus dispositivos el sentido humano de los oficiales que cada día arriesgan su vida para proteger a la población.

Para Alexandra Zapata, coproductora del proyecto, durante el filme hubo gran disposición de los efectivos y mandos para mostrar el lado bueno y malo de los elementos, algo que no ocurre en otras partes del país.

"La película describe las historias de Teresa y Montoya, que son sumamente personales, pero que al mismo tiempo son universales en nuestro país y es a partir de ese viaje de empatía que propone la película es que queremos detonar conversaciones".

"Más allá de las escenas que ven en la película hubo colaboración y disposición para explicarnos el mundo dentro de la policía que no conocemos y una enorme disposición para aceptar los desafíos y compartirlos también con la ciudadanía, porque a pesar de trabajar con policías diversas ninguna con la apertura que nos dio este municipio".

El director de la policía, Jorge Amador Amador, consideró que la grabación es un grito a la dignidad del trabajo policial para la dignificación de las tareas de seguridad, ante las carencias jurídicas y económicas que enfrentan los cuerpos de seguridad.

"Una película de policías" se estrenó en noviembre pasado. (Foto: Sitio oficial de Netflix)

Digo que, a pesar de que en el Estado de México aún existen pendientes legales, como la iniciativa de ley para la justicia cívica, la corporación se ha adaptado a los mecanismos de proximidad qué acercan cada vez más a los oficiales con la población del municipio.

La cinta será exhibida este fin de semana en la explanada municipal de Nezahualcóyotl de forma gratuita y contara con la presencia de los directores, actores y elementos de la policía municipal que participaron en el rodaje, como Juan Carlos Aguilar.

¿Ahora puede presumir que es policía y también actor?

No, no tanto, pero digo sí me siento afortunado y creo que es un tema delicado porque los policías están en un rubro que a lo mejor no se toman en cuenta, más que para la criticar que son corruptos, o que son esto, que son lo otro, y aquí ya está saliendo el mensaje, de algunas carencias y de algunas situaciones que padece un policía.

acz