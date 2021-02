De Marcha de las Putas a Marea Verde, mujeres protestan en CDMX

Aunque use medias de red y tacones de aguja: si digo no, significa no. Aunque, la apertura de mi falda suba hasta mi muslo: si digo no, significa no. Aunque en cualquier momento decida no consumar el acto sexual: si digo no, significa no. Aunque me ponga una borrachera marca diablo: si digo no, significa no. Aunque baile de forma sensual: si digo no, significa no. Aunque el escote de mi vestido sea tentador: si digo no, significa no”, fueron las palabras de Valenzuela para convocar a la protesta.