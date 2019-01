De las redes a la calle: mapean denuncias de intento de secuestro en el Metro

SHARENII GUZMÁN 30/01/2019 09:27 p.m.

Ante el incremento de las denuncias en redes sociales de intentos de secuestros, principalmente dentro y en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro durante el primer mes de 2019, asociaciones civiles han convocado a distintas acciones y actividades para visibilizar el fenómeno que comenzó a exhibirse a finales de 2018.

Este lunes se hicieron viral en redes sociales historias que mujeres han compartido en los últimos días, donde en sus relatos coincide un mismo modus operandi. La preocupación en torno a este tema ha ocasionado que surjan iniciativas ciudadanas en redes sociales que buscan sistematizar las denuncias y crear mapas.

Hola. Necesito que me ayuden a compartir esto. Buscamos mujeres que hayan sufrido intentos de secuestro en instalaciones de @MetroCDMX o en la calle. Buscamos mapear y sistematizar estos datos. ¿Me ayudan? https://t.co/cP4UfIh0sI — Chilling Adventures of Dana (@Dana_Corres) 30 de enero de 2019

Uno de estos proyectos es para el que colabora Dana Corres, presidenta de la Comisión de Movilidad del nuevo parlamento de mujeres del Congreso de la Ciudad de México y especialista en temas de género.



Luego de ver las historias en redes sociales, un grupo de alrededor de 15 expertas, entre ellas más integrantes del parlamento de mujeres y el colectivo SerendipiaData, que trabaja con bases de datos, realizaron una convocatoria que se compartió en Twitter y Facebook para mapear las incidencias.

"Buscamos mujeres que hayan sufrido intentos de secuestro en instalaciones del Metro o en la calle. Buscamos mapear y sistematizar estos datos. ¿Me ayudan?", decía un mensaje que difundió Dana Corres mediante su cuenta de Twitter. Con el tuit venía un formulario hecho en google docs donde se invita a hacer el reporte.

Es una encuesta donde las chicas están vaciando información sobre el intento de secuestro que han sufrido en la Ciudad de México. Lo que buscamos, primero es obtener los resultados, mapearlos. Sabemos que hay compañeras que están haciendo mapas, pero lo queremos es tener un registro más completo. Ubicar los puntos rojos para después ir a caminar esos espacios y ver qué es lo que está mal", indicó.

Con esto también pretenden hacer un llamado urgente para que el gobierno de la ciudad genere operativos de emergencia y en los puntos rojos que detecten a partir de la encuesta, haya más vigilancia. Agregó que a mediano y largo plazo esos entornos tendrían que mejorar en diseño e infraestructura. "Queremos espacios más iluminados, tenemos que entender qué está pasando en esas calles donde se reportan estos intentos, quizá hay puntos ciegos, puede haber elementos que puedan mejorarse para que las mujeres se sientan más seguras".

Las 24 estaciones del Metro donde han alertado por intento de secuestro

Para obtener un registro más completo, en el reporte piden que se haga una narración breve de los hechos, sí o no denunciaron, sí o no procedió la denuncia, con qué delito. En caso de que no procedió, qué razones dio el Ministerio Público, qué MP le dio seguimiento, si tuvieron secuelas físicas o psicológicas, el número de agresores, lugar, fecha y hora del incidente.

Hicieron la convocatoria hace 24 horas y en poco tiempo han recibido más de 100 reportes. Ya están trabajando en el proceso de sistematización de la información. Corres confío que durante este jueves tengan un primer corte.

Comentó que en los últimos meses se ha observado un "aumento alarmante" de estas denuncias en Facebook, las cuales reflejan que los mecanismos formales de denuncia son insuficientes e ineficaces y las mujeres no se sientan en condiciones de acudir a los Ministerios Públicos.

"Lo que hemos recabado con este ejercicio habla de mujeres que sí han ido al MP y las han desestimado, o que las disuaden de no denunciar o de plano ellas deciden no denunciar porque sienten que no va a pasar a mayores".

Dijo que han recolectado más de 100 testimonios, de ellos, 20 son historias que se han difundido en redes sociales los últimos meses.

Podemos decir que aunque la convocatoria se hizo hace un día, nos está llegando información más vieja. Lo que significa que esto es un problema que lleva tiempo sucediendo, pero que últimamente y gracias a las redes sociales, se dio este efecto de que una empieza a denunciar y salen más casos".

Después de que se hicieran viral las historias, la cuenta oficial del Metro informó que "no hay denuncia alguna asociada con un intento de secuestro en la que se vincule a alguna de sus 195 estaciones (...) Esta institución hace una atenta invitación a las personas usuarias para que en caso de ser víctima de algún ilícito denuncien ante las autoridades".

La también consultora en temas de movilidad, criticó que el STC Metro y la Procuraduría capitalina llamen a realizar las denuncias. "Si las mujeres no están denunciando es por algo".

Corres consideró que las denuncias en redes sobre intentos de secuestro dan cuenta de un fenómeno más grave.

"Esto nos habla de las mujeres que se salvaron y vivieron para contarla. Pudieron ser mujeres sobrevivientes de un feminicidio o de trata de personas. Hay mujeres que no lograron zafarse y tenemos que verlo como un fenómeno más grande y no solo como un intento de secuestro".

Además de mapear los puntos rojos, con esta iniciativa se pretende crear una propuesta o política pública que ayude a incidir en la atención de los delitos y violencia contra las mujeres en el espacio y transporte público. Los resultados y planteamientos que salgan de la encuesta se impulsarán desde el parlamento de mujeres en el Congreso de la ciudad.

Mientras alertan por ola de secuestros en el Metro, Procuraduría niega denuncias

También convocan a marcha y rodada

La preocupación generada en redes sociales llevó a Mariana Lira, egresada de la carrera de Pedagogía de la UNAM y feminista a convocar a una marcha en contra de los intentos de secuestros en el Metro y calle, que será del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino el próximo 2 de febrero.

"Como ciudadana convoqué a esta marcha, porque empecé a ver toda esta ola de denuncias en las redes sociales, chicas que contaban su situación y porque además he sufrido en varias ocasiones acoso sexual en el Metro y los policías han actuado de manera indiferente. Sentí que es muy necesaria una protesta para que se visibilizara lo que está pasando".

Relató que, apenas el 10 de enero, en la estación Indios Verdes aproximadamente a las 15:00 horas abordo de un vagón la acosaron. "Cuando fui con los policías me dijeron que no me podían ayudar, solo denuncié por Instagram".

Mariana realizó el evento en Facebook y en pocas horas recibió el apoyo de otras ciudadanas y de colectivos feministas. "Inicié compartiéndolo en un grupo y de inmediato se hizo viral. Estoy agradecida y sorprendida de que ya sean más de 30 mil personas que están interesadas en la marcha".

Otra acción que surgió en el terreno de las redes sociales en contra de la violencia feminicida fue la convocatoria para la "Rodada nocturna por la vida y libertad de las mujeres" este viernes 1 de febrero de la Glorieta de la Diana Cazadora al Zócalo capitalino a las 20:00 horas.

Los colectivos de Ciudad de México La Rueda Violeta, Berraca Sorora y Clitoral Mass MX estamos convocando a esta rodada que surgió primero como respuesta a las declaraciones de la diputada de Veracruz que propuso el toque de queda como medida en contra de los feminicidios. Sin embargo, cobró especial relevancia esta convocatoria con el contexto actual de las denuncias de intento de secuestro y por el número de feminicidios en 2019, llevamos 106", señaló Citlali Servin integrante de La Rueda Violeta.

La idea de la rodada, agregó, nació en conjunto con grupos feministas de Xalapa, Veracruz. A partir de ahí se replicó en otros lugares del país. Hasta este momento se realizará en 15 ciudades con el apoyo de 18 colectivos. "Ha ido creciendo a lo largo de los días".

La roda, que busca crear un espacio de denuncia y de visibilización de las violencias contra las mujeres, principalmente en los espacios públicos. "Lo que queremos es que haya espacios seguros para nosotras solicitando a las autoridades medidas y acciones que nos permitan ir de forma libre".

La convocatoria, dijo, que es solo para mujeres surgió como rodada, pero pueden llegar en patines, patinetas, bicicleta o también habrá contingentes a pie.

Otra iniciativa que nació a partir de las denuncias en Facebook es un mapa "basado en testimonios de mujeres compartidos en redes sociales" realizado por la usuaria Zoé Láscari, cuyo post se había compartido 126 mil veces hasta la tarde de este martes.

"Elaboré este mapa basándome exclusivamente en los testimonios que se han difundido en redes sociales desde el año pasado, con el objetivo de ubicar posibles zonas de riesgo para las usuarias del Sistema de Transporte Colectivo", señala la publicación.

De acuerdo con la información que ha recabado, las estaciones con más casos en este año son Martín Carrera, Barranca del muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita.

