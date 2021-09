De la tortillería a la vacunación, con todo y mandil para protegerse de la covid

AMECAMECA.- Gabriel Martínez de 21 años pidió permiso en la tortillería en la que trabaja para poder acudir este martes a recibir su segunda dosis anticovid y así completar su esquema de vacunación.

Aún con el delantal puesto se formó en el único módulo habilitado en la Ciudad Deportiva del municipio de Amecameca para jóvenes de 18 a 29 años, y a los pocos minutos recibió el biólogo.

"Ahorita estoy trabajando, pero pedí chance y me vine en una carrera. Les dije que si me daban permiso porque venía a la vacuna y me dijeron que no había problema", explicó.

Junto a uno de sus tíos despacha en una tortillería ubicada en la comunidad de El Rosario, donde a diario está en contacto con los vecinos, quienes acuden a comprar kilos de tortilla.

"Ahorita que el coronavirus está muy fuerte (la vacuna) es una protección que nos ayuda para que no nos dé fuerte, pero tenemos que cuidarnos y en mi caso más porque estamos en contacto con mucha gente", comentó.

Sin embargo, no acudió solo. Antes de llegar a la deportiva pasó a recoger a su esposa Ivonne, quién también tiene 21 años y logró completar su esquema de vacunación para proteger a su pequeño hijo de un año.

"Ya tenemos 4 años juntos y tenemos un bebé de un año, por eso nos cuidamos mucho porque hay que protegerlo", agregó.

La pandemia y el amor a su pequeño motivó a Gabriel a reforzar todas las medidas sanitarias para evitar contagiarse en su trabajo. Cada que despacha utiliza gel antibacterial y todo el dinero los desinfecta.

"A cada billete le pongo algo de alcohol y a cada rato me pongo gel, o cada vez que agarró algo me limpio las manos porque no se sabe en donde puedas agarrar el virus y más si lo llevamos a la casa"

"Afortunadamente no nos hemos contagiado, pero yo digo que es porque todos nos hemos cuidado muy bien. No hemos salido a fiestas, ni a bailes, ni nada de eso. Ahora si como dicen: del trabajo al hogar y ya", dijo.

Como él más de 10 mil jóvenes de entre 18 a 29 años recibieron su segunda dosis de la farmacéutica Pfizer durante dos días de vacunación habilitados en el municipio de Amecameca, una de las zonas con las más bajas temperaturas.

A lo largo de la jornada los jóvenes asistieron al único módulo habilitado en la Ciudad Deportiva, localizada en la cabecera municipal, para completar su esquema de vacunación y evitar enfermar de gravedad por este virus.

De acuerdo con las autoridades locales, tras el término de esta jornada el municipio de Amecameca contará con cerca del 85 por ciento de su población vacunadas contra la covid-19 con al menos una dosis.

En este municipio se prevé completar el esquema de vacunación en los próximos días para las personas de 30 a 39 años de edad residentes de Amecameca, quienes actualmente solo cuentan con una dosis.





(SAB)