De carpintero a cantante de crucero; su nueva normalidad ya le gustó

No es Javier Solís ni Pedro Infante sino David Mundo, el hombre que por la emergencia sanitaria del coronavirus tuvo que dejar de ser carpintero para convertirse en cantante de crucero. Y lo hace tan bien, que ya le gustó y no lo piensa dejar. Esta será su “nueva normalidad”.

“Trabajo en la carpintería de enfrente, nos cerraron el taller dos meses por el covid y tuve que pegarle a esto. Soy el hijo del dueño” cuenta a La Silla Rota cubrebocas al cuello y micrófono en mano, mientras espera que el semáforo marque un alto en el crucero de canal Río Churubusco y Eje 3.

“Siempre me gustó la música, tenía mi bocina y me dijeron o’rale ¡éntrale! Me daba pena primero, mi hermano me dijo ¡Aviéntate! Si no nos van a dejar abrir el taller. Después ya agarré y dije bueno, y así me la he estado llevando”.

“Desde niño canto; lo que más se me da es Javier y Pedro”, dice en referencia a Solís e Infante. “Es lo mío; de Pedro me gustan ‘Cien años’ que es una clásica, ‘Qué manera de perder’, ‘El mil amores’. La bocina ya la tenía; así que a las ocho cruzo la calle con ella y le doy hasta las diez, luego pongo a cargar la bocina otra vez. Y ahorita que está abierto el taller voy y hago los detallitos que tengo y regreso pasado el mediodía. A las tres o cuatro me regreso al taller y vuelvo de cinco a siete, otro ratito”.

Se nota que David ya perdió el miedo a la pandemia y la pena de cantar en público. Por eso sin quitarse la gorra (que lo protege del sol) baja su cubrebocas para dejar salir mejor la voz; da click al Karaoke que carga en su celular, sincroniza la bocina y comienza. “Sombras nada más… Entre tu vida y mi vida… Sombras nada más… Entre mi amor y tu amor…”.

#HistoriasLSR David Mundo, el hombre que por la emergencia sanitaria del covid-19 tuvo que dejar de ser carpintero para convertirse en cantante de crucero. Lo hace tan bien, que ya no lo piensa dejar. Conoce su historia completa en https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/yyrTy0zzQT — La Silla Rota (@lasillarota) June 12, 2020

Pese a que el tráfico es regular -por la cercanía con la Central de Abastos-, un coche pasa cerca y a falta de monedas, le brinda sus aplausos y un grito de admiración: ¡Bravo! Dos semáforos después una mujer en su auto le lanza unas monedas; otros tres después, un auto rojo repite la acción. ¿Por qué lo ayuda?, les pregunta La Silla Rota. “Canta bonito”, dice un hombre. “Por voluntad de uno”, responde otro.

#HistoriasLSR Gracias a la pandemia actual de covid-19 David quedó desempleado; se armó de valor y con micrófono en mano espera en un crucero para cantar y ganar un poco de dinero; esta es su nueva normalidad. Conoce más sobre su historia en: https://t.co/DBVy6QUmxU pic.twitter.com/jGRK1vpy3F — La Silla Rota (@lasillarota) June 12, 2020

El rostro de David sonríe, le gusta el reconocimiento. Pero ¿cuánto dinero le deja su fama como artista de la calle?

-Uy, pues ahí nos quejamos, hay gente muy noble… Luego hasta me dan más ganas de estar aquí que en la carpintería.

-¿Le ha dio mejor en el crucero?

-Sí, pero aquí son como cinco horas y me gano mi cambiecito (dice refiriéndose a las monedas) y ya.

-¿Lo que gana para qué le alcanza?

-Mmmmm, para vivir más o menos. En mi caso junto hasta 400 al día, para mis gastos sí sale.

David señala que no es el primer cantante que llega a este crucero; y que, de hecho, fue su antecesor quien le dio la idea de sumarse al canto entre automóviles y camiones, cuando vio que no lo hacía nada mal.

-Yo antes cantaba afuera del taller, ahí me vio el señor. Ya le gustaba cómo cantaba y ahí me ponía a cantar y pasaba la gente, entonces ya me dio ánimo.

-Y ahora que pase la pandemia y ya este abierta la carpintería de fijo ¿Va a dejar de cantar?

-No, no, ya me gustó… Si luego la gente ya me va a buscar ¿Qué hoy no vas a cantar? Es que me nace, siempre me gustó la música. Estuve ya en un concurso en Poza Rica que se llamó “Canta con el corazón” y me llevé el cuarto lugar.

-Y todo gracias al covid ¿verdad?

-Qué podría decirle. Creo que nos dio más en la torre el pánico, el miedo al virus. Me cuido con mi cubrebocas, pero la verdad es que, para cantar, estoy más cómodo sin él.