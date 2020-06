De brazos cruzados... "lavacoches" también extrañan a sus clientes

Al rayo de sol, bajo gorras y cubrebocas, esperan de pie o recargados en algún automóvil que no requiere de sus servicios. Unos llevan overol, otros camiseta y pantalón de mezclilla; pero la franela o toalla al hombro o la cintura, es inconfundible. Son los lavacoches de los centros comerciales, a quienes antes les sobraba el trabajo en días de quincena, pero que hoy bajo la "nueva normalidad" esperan de brazos cruzados montones de coches que no llegan; y al parecer, no llegarán por un buen tiempo pues la mayor parte de los visitantes a supermercados o centros comerciales salen con carritos en los que, única y exclusivamente, la despensa ocupa el lugar principal.

Cubeta y mochila en mano, sentados en alguna banqueta, los lavacoches observan a los autos ingresar al centro comercial o supermercado. Esperan segundos a que se estacionen y luego aplican su estrategia de abordaje. "¡Jefa! ¡Jefa! ¿Le lavo su coche? Lavada 50 y con teflón cien", proponen a la mujer que desciende de su auto para comprar en el supermercado. "¿Me permite Jefe? Le puedo ayudar a quitar manchas y rayones de la pintura", propone otro. Pero la respuesta que reciben una y otra vez es la misma: no, no, no. Es más, esos probables clientes ni siquiera los dejan terminar de contar las maravillas de su servicio ni las bondades de sus productos, pues la plática termina abruptamente porque no quieren escuchar precios que en este momento representan gastos innecesarios.

No desean revelar su nombre; pero sí contar un poco de cómo sobreviven a la emergencia sanitaria por coronavirus. "Antes lavábamos como unos cien coches por semana, ahora solo llegan como veinte. Es bien poquita la entrada, la mayoría es lavada así que es menos dinero", explica uno de ellos a quien llamaremos Juan.

Su compañero, a quien llamaremos Pedro, aporta más datos pues regularmente realizan el trabajo juntos. "Lo que ganamos se divide; los días que nos iba bien era porque no solo había lavadas sino también lo que viene siendo la estética automotriz que cuesta entre 100 y 300 pesos; ahí juntábamos un poquito más de dinero, pero ahora es pura lavada y no todos quieren".

Juan dice que una parte de los visitantes a este centro comercial ubicado en Iztapalapa suele molestarse cuando les ofrecen su trabajo. "Hay gente que le gusta traer el carro limpio y te da para la lavada; pero el que no, hasta te grita. Te encuentras de todo, pero cuando ofrecemos el servicio es trabajo de uno, no es por hostigar a la gente, sino para que nos den una oportunidad. Pero no toda la gente nos la da". Pedro agrega "no es hostigar al cliente, sino más bien labor de venta para que nos dejen hacer el trabajo ¿me explico? Si de estos cinco carros, dos nos dan el servicio de estética automotriz ¡con eso nos ayudamos! Pero ya no se llena el estacionamiento como antes", dice refiriéndose a la ex-normalidad que existió hasta el mes de febrero. "Estas dos últimas semanas se ve más movimiento, hay más coches en la calle; pero la gente no está gastando. Por eso a veces ni las lavadas nos aceptan".

Según sus cuentas, desde el inicio de la fase dos de esta pandemia al día de hoy, lavan un promedio de cinco coches por día en una jornada de casi doce horas. Juntos, tardan cerca de 30 minutos en lavar un auto, lo que significa que en un día solo trabajan dos horas y media, quedando un promedio de nueve horas sin hacer nada; y no por decisión propia.

-Es que la gente no viene preparada para gastar en la plaza, dice Juan.

-No, al revés -corrige Pedro-, la gente viene preparada para no gastar.

Juan cuenta que su casero ha sido "aguantador" con el pago de la renta; "sí me aguanta, me hace el paro y agarra la onda". Pedro no tiene tanta presión en ese sentido, porque vive en un campamento;

"ahí nada más con que pague las faenas y toda esa cuestión, ya con eso". Lo que ambos ganan, se queda principalmente en el autoservicio donde trabajan: comprando pan, leche, latas, una despensa básica.

-Calculamos que esto se nivele por ahí de octubre, cuando ya este más mejor para que le entreguen su aguinaldo a la gente, dice Juan.

-¡Bendita pandemia! -lanza Pedro-.

-No entendí ¿por qué bendita? Le pregunto.

-¡Para no decir groserías!, me responde, ¡Cómo nos trae a todos! Había muchos planes para mucha gente, incluidos nosotros. Y todo se cayó.

(Sharira Abundez)