De 855 desaparecidos en CDMX, 369 siguen ser localizados

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México registra desde el 20 de junio de 2019, cuando empezó a operar, 855 personas como desaparecidas. De estas, 497 han sido localizadas y 41 halladas sin vida. Otras 369 continúan siendo buscadas.

Así lo informó en entrevista con La Silla Rota el presidente de la comisión, Fernando Elizondo; esas cifras contrastan con lo que señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la semana pasada, en el sentido de que durante su administración se habían presentado los casos de 5 personas desaparecidas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, en la actual administración se registran entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 10 de julio de este 2020, mil 100 personas como desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México, sin embargo no informa si algunas de ellas han sido localizadas. Las estadísticas de ese registro ubican a la capital entre las primeras seis entidades con más casos de desaparición, detrás del Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa.

A un día de que la ley de Búsqueda de Personas fuera reformada por el Congreso de la Ciudad de México, para que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas pueda hacer intervenciones telefónicas, el presidente comisionado explicó la problemática de las desapariciones en la ciudad de México.

Informó que en caso de los hombres desaparecidos, de los 500 reportados en esa situación, la mayoría son personas mayores de edad, y 70 son niños o adolescentes. Sin embargo, en el caso de las mujeres, que son 366, 125 son niñas y adolescentes.

"Nos muestra que las niñas y las adolescentes son más vulnerables".

Aunque en el periodo en el que ha funcionado la comisión no se registran desapariciones forzadas, que son las cometidas por alguna autoridad, que generalmente ocurren a manos de la policía, dijo que en el pasado sí hubo, como la del joven Marco Antonio, que hace dos años fue desaparecido durante unas horas por la policía capitalina.

LA CDMX NO ERA UN OÁSIS

Recordó que no había muchos datos con los cuales trabajar sobre desapariciones antes de que se instalara la comisión; sólo están los de Locatel y la Fiscalía. Cuando él llegó, lo hizo en un momento en que parecía que la ciudad era "un oásis" frente a los casos de miles de desapariciones de otros estados durante el periodo de combate al narcotráfico.

"La realidad es que sí hay desapariciones, ocurren todo el tiempo y lo que ha incidido es que hemos tratado de invisibilizar el fenómeno. No es que no pasaran, no se consideraba un tema prioritario y se tiene que atender. No sé si necesariamente haya que hablar de la preocupación por un aumento, no lo tengo tan claro porque se había invisibilizado el tema en la capital, pero la realidad es que es algo que ocurre y debemos atender".

Adelantó que la Comisión hará un mapeo sobre actividad de grupos delictivos en la Ciudad de México y cómo incide eso en las desapariciones.

"Seríamos tontos en no preocuparnos, se ha visto en otros estados, hasta ahora nuestro trabajo hemos tratado de enfocarlo en el análisis específico de ciertos grupos, pero queremos hacer en próximos meses un análisis de contexto a dinámicas delictivas de ciertas organizaciones, queremos hacer uno de desaparición de mujeres vinculados a ciertos delitos y dar líneas de política preventiva".

SIN LIMITACIONES TEMPORALES

Las tareas de la Comisión son muy amplias, aseguró. No tiene limitaciones temporales ni en la materia, por mandato. Hay la obligación de buscar y por eso hay expedientes desde los años 60.

"Al no existir limitación hay un universo enorme".

Además, a diferencia de las fiscalías donde se va generando una especialización por el tipo de delito, las comisiones tienen que ver casos donde una persona que no conozca el motivo de desaparición, entonces se vea como posible desaparición forzada, por particulares, sustracción de menores o no localizaciones por razones diferentes al delito.

"El universo de casos se puede uno imaginar que es muy grande".

La comisión se vuelve por ley una instancia coordinadora, con involucramiento de distintas autoridades como fiscalías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias que comparten información, como son los hospitales.

NO AUMENTARON CON LA PANDEMIA

Aunque se había hablado que por la pandemia de la covid-19 se registró un aumento de desapariciones, aseguró que eso no ocurrió por lo menos durante los primeros 4 meses de la emergencia sanitaria, basado en datos de Locatel.

"Difícilmente podríamos hablar de dinámica al alza y sería importante hablar de dos meses, pero la realidad es que no tenemos más información y no tenemos datos de registros internos antes de que funcionara".

Con un equipo de 11 personas, el comisionado consideró que, como ocurre con otras comisiones de búsqueda, la capitalina está limitada, comparada con la Fiscalía.

"No podemos hacer intervención de comunicaciones, la única con autoridad para hacerlo es la fiscalía; tampoco cateos, ni hacer funciones de las muchas tareas que hace la fiscalía en esos temas".

También hacen falta recursos, aunque es un problema nacional y sólo destaca la Comisión de Búsqueda del estado de México, con 100 personas.

SIN CONSEJO CIUDADANO, POR EL CONGRESO

Elizondo consideró que el Congreso podría ayudar a la Comisión para que los integrantes del Consejo Ciudadano, electo a inicios de año y cuyo dictamen ya está listo, tomen protesta.

"La Comisión de Atención a Víctimas terminó de dictaminar, llega la pandemia y se suspende todo; lo que quedó pendiente fue la toma de protesta de consejeras y consejeros y por lo mismo al no hacerlo no hemos podido sentarnos a ver cuestiones con ellos ni instalar sistema de búsqueda de la ciudad porque se integra por 3 consejeras y/o consejeros".

El tema es importante ya que en temas de desaparición y de búsqueda, la regla número 1 es nada pasa sin las familias. "Ahí están sentadas personas de la sociedad civil, familia, que nos podrían ayudar a avanzar muchas cosas en temas de búsqueda en la ciudad".

FALTA COORDINACIÓN

Grace Fernández, del colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos, consideró que uno de los retos de la Comisión es lograr mayor coordinación con autoridades de otras entidades vecinas como el estado de México, Hidalgo, Querétaro y Morelos.

"La falta de coordinación dificulta la búsqueda rápida, hay grandes esfuerzos por parte de comisiones de querer hacer trabajos vinculados, sin embargo, por temas jurisdiccionales y competenciales hablando de fiscalías se dificulta y hace que se incrementen personas desaparecidas".

Reconoció que es bueno que en la capital ya se tenga un número más aproximado de personassin localizar.

Sin embargo, hacen falta herramientas para hacer búsquedas inmediatas y la comisión de búsqueda tiene pocas personas y recursos.

"Te puedo decir específicamente en esta pandemia he tenido un par de casos y la atención va de buena a mala. La comisión responde inmediatamente y hace gestiones. Tuve un caso de un niño de 12 años, me notifican a las tres horas de que desaparece. Notifico a la comisión y esta lo hace con la fiscalía que determina que es secuestro y lo mandan a la fiscalía especializada antisecuestros. Entonces la herramienta de la Alerta Amber no se puede activar y se pierden horas de búsqueda. No había indicios de secuestro y no era así. Afortunadamente se encontró luego de 8 horas pero si no se hubiera movido la comisión de búsqueda, de la fiscalía lo mandan a otras áreas que no hacen acciones de búsqueda inmediata. Hay desconocimiento de elementos para tipificar delitos.

"En otro caso, desaparece una chica en Edomex y aparece aquí. Era un caso para atender, hubo muchas irregularidades de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y en lugar de hablarle a la ambulancia de servicios estatales le marcan a una particular y la mandan a hospital particular. La chava estaba inconsciente y dice la fiscalía ´es desaparecida de otro estado, para qué me meto´. Te debes vincular y eres parcialmente responsable, si bien se cometió en otro lado, continuó en la ciudad", concluyó.

