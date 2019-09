''Date Cuenta", la nueva campaña de CDMX vs violencia de género

Presionar a tu novia para tener relaciones sexuales sin protección, es violencia; compartir fotos intimas de cualquier mujer sin su permiso, también es violencia; imponerle a tu novia cómo comportarse o hasta como vestirse, también es violencia; si tú la ejerces, no sigas, detente; si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa; y si tú la ves, no seas cómplice, busca como ayudar"