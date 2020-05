"Dar todo por mamá, aunque ya no esté"

Ana recuerda a Leticia, su mamá, como una mujer de un carácter fuerte, que no se rendía y salía adelante sin importar lo que pasara y este 10 de mayo será el primero que no esté con ella luego de que Leticia y Ximena, su hermanita, fueran asesinadas el pasado mes de enero en el Estado de México.

Desde que el doble feminicidio se dio a conocer, Ana dijo a La Silla Rota que uno de sus principales objetivos era obtener justicia como una mínima honra a su familia.

Actualmente, gracias a algunas asociaciones y a la difusión mediática, las investigaciones han avanzado y aunque la justicia no ha llegado por completo, Ana no pierde la esperanza de que el feminicida de su mamá y hermana esté tras las rejas.

"Fui teniendo apoyo para que me escucharan, y poco a poco he comprendido que todo lleva un proceso y varios protocolos, y puedo decir que hay un avance", describe sin dar muchos detalles del caso para no entorpecer la investigación.

Leticia, más allá de ser una víctima de feminicidio, no es un número más y en voz de su hija, algunas de sus cualidades son rescatadas con admiración.

"Qué puedo decir, era mi mamá y solo puedo decir maravillas", reconoce Ana y describe cómo su mamá se pagó la universidad, estudió Seguridad Pública, enorgulleció a sus abuelos y nunca le importó el qué dirán.

De igual forma, Leticia mantuvo a sus dos hijas y "nos daba todo, siempre valoró todo lo que tenía y nos enseñó con ejemplo saliendo adelante ella sola".

Rumbo a este 10 de mayo, Ana recuerda la confianza que le tenía su mamá y cómo juntas cuidaban de Ximena y cuando le decía "mano derecha" y que aunque cumplió gran parte de sus sueños, podría haber cumplido mucho más y fijarse nuevas metas.

Sin embargo, la historia de Ana no es la única y cientos o miles de hijos de víctimas de feminicidio vivirán a la espera de la justicia para sus mamás en medio de una doble tragedia: abandono de las autoridades y una pandemia que los tiene en resguardo, sin poder salir a las calles a manifestar su dolor.

Para Sandra Soto, abogada y activista de "Los Machos Nos Matan en México" este 10 de mayo es especialmente difícil por el dolor y la pandemia para los huérfanos de las víctimas, que dice, no hay una cifra real pues las autoridades solo cuentan los feminicidios pero no lo que queda atrás.

"No hay ganas de seguir festejando, en esta situación tan dolorosa, duele más. Esta fecha (Día de las Madres toca en medio de una pandemia, del aislamiento, no podemos salir a protestar y expresar nuestros sentimientos", lamenta Sandra.

Justicia y apoyo para quienes les arrebataron a su mamá, la petición

Para los hijos e hijas que perdieron sus mamás por un feminicidio, reclama Sandra que no haya un apoyo real a estos "ni siquiera por un sentido humanitario", pues en medio de la tragedia "las familias colapsan" y a veces no tienen cómo sostenerse.

"Tratamos de salir adelante pero no hay mecanismos ni programas para ayudar", narra la abogada y activista pues en 2017, su hermana Serymar fue víctima de feminicidio por su pareja sentimental y su sobrino quedó huérfano, por lo que comprende la situación por la que pasan gran parte de las familias.

En medio de los miles que quedaron "dañados y cuarteados por la tragedia" como describe Sandra, las mujeres que fueron víctimas de feminicidio merecen justicia y la pandemia no extingue esta petición.

"Tratamos de aprovechar todos los espacios que hayan: Con cubrebocas intentamos visibilizar nuestras protestas desde casa, usando las redes sociales."

Sandra Soto lamenta el abandono del estado hacia los hijos de las víctimas pues la tragedia los alcanza desde la falta de una mamá, hasta un daño psicológico y económico.



"Hay niños que la vieron irse (a su mamá) y nunca volvió; hay otros que presencian el feminicidio; otros estaban presentes y fueron sustraídos por sus padres. Estos estragos pueden resultar en traumas graves y nadie lo quiere ver", explica.

Pese a todo esto, Sandra ha unido a decenas de familias y en la Ciudad de México y el Estado de México, "seguimos en la lucha y en nuestro espacio (desde casa)" pues aunque asegura que "la contingencia los tiene amarrados" en esta lucha, la entrega de despensas y juguetes para quienes ya no están.

"En huérfanos por feminicidio tenemos campañas de donaciones para darles despensas y que puedan sobrevivirla".

Dar todo por mamá, aunque ya no esté

Por su parte, Ana mantiene buena actitud y optimismo de que su caso siga avanzando.

"Sabíamos que teníamos que hacer las cosas bien para apoyarla, yo siempre le dije que la admiraba muchísimo porque ella nunca se rindió y cumplió siempre", y bajo esa promesa, Ana, Sandra y cientos de familiares siguen adelante, por la justicia para ellas.

