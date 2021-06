Daños por protestas feministas en comercios de Toluca ascienden a más de 8 mdp

TOLUCA.-Los actos y destrozos que han realizado las integrantes de la colectiva feminista Resistencia Radical Edomex se cuantifican en más de un millón de pesos en bienes públicos y hasta 8 millones de pesos en los comercios de la zona centro, esto de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Diputados local y organismos empresariales.

Aunque al momento no se han cuantificado los daños de la protesta del lunes 21 de junio ya que las fuentes y la estatua de Miguel Hidalgo que sufrieron daños pertenecen al patrimonio municipal de Toluca, se adelantó que, al menos las autoridades legislativas continúan de cerca el desarrollo de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Somos muy respetuosos y, además, de alguna manera, muy empáticos con las causas de las mujeres especialmente y, desde luego, con los movimientos feministas, lo que nosotros venimos observando es que, con tantas cosas que no tienen respuesta inmediata de las autoridades, pues corren el riesgo que sean conculcadas por otros intereses. Lo que hemos observado concretamente es que, no más de tres colectivos que incluso se identifican (...) que han estado en esta posición aquí en la Plaza de los Mártires es que, detrás de estas acciones, hay otros intereses", señaló Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Edomex.

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Edomex

Si bien evitó hacer alguna acusación directa, destacó que las manifestaciones feministas han sido respetadas por las autoridades por lo que, cuando se han vandalizado los bienes, como la quema de las puertas de la Legislatura, no ha habido acción del estado de fuerza, por lo que se da a entender que hay otras causas en su actuar.

De acuerdo con información de la Legislatura ya se tiene plenamente identificadas a las líderes de esta colectiva radical, por lo que se propuso que se constituyera una mesa interdisciplinaria con el propósito de ir a las causas que generan la desigualdad de género, la violencia doméstica, la violencia política y los feminicidios.

"No tenemos capacidad de respuesta para que se resuelvan situaciones como las que ellas están planteando de que se resuelvan problemas de los feminicidios, de la violencia doméstica, no está en nuestra competencia, salvo lo legislativo, entonces sí necesita participar la Fiscalía, la Secretaría de la Mujer en el caso del Ejecutivo, el Poder Judicial a efecto de poder ver los temas que ya están en juicio".

El diputado morenista abundó en que, bajo la bandera de estar en contra de la Ley de identidad de Género, las colectivas feministas radicales han operado, buscan que se detenga el proyecto que está en comisiones lo que iría en detrimento de los derechos humanos de otro grupo vulnerable.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVyTUR) en el Valle de Toluca, Jorge Luis Pedraza, reconoció que las manifestaciones violentas han afectado no sólo las ventas sino el patrimonio de los comerciantes del Centro Histórico de Toluca.

"Hay un reclamo, el reclamo es legítimo y no lo puedo negar; las formas las tenemos que evaluar, yo en ese caso, desde mi punto de vista del comercio, hay una situación que está generando una coyuntura: la gente ya no quiere venir al centro. Yo le hago un llamado a la autoridad a iniciar de nuevo las mesas de diálogo, ver cómo podemos platicar y ver cómo lo podemos solucionar. Vamos rondando los siete, ocho millones de pesos en daño a comercio. Las ventanas rotas se reponen pero una venta ya no la recuperas".

La colectiva Resistencia Radical Edomex amagó con regresar cada semana al primer cuadro de la ciudad para manifestarse en contra de la Ley de Identidad de Género ya que consideran que contribuye al borrado de la mujer biológica más que convertirse en una política pública en favor de grupos vulnerables.

Asimismo, adelantaron que no descartan entablar diálogo con el Frente Nacional por la Familia para lograr que se deseche el proyecto de ley, esto pese a que se trata de un movimiento pro vida lo que contrapone intereses en materia de despenalización del aborto en la entidad mexiquense.





(SAB)