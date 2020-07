Daniel continúa pedaleando en Edomex a pesar de grave accidente

Hace ocho meses, tres amigos de Daniel Aguilar sufrieron un fuerte accidente que les cambió la vida. Un vehículo los impactó por la parte trasera, cuando éstos circulaban en bicicleta en el tramo de Sierra Nevada y Prado Largo, en la Zona Esmeralda de Atizapán. Uno de los jóvenes murió en el lugar, otro permanece en coma en el Hospital ABC y uno más continúa recuperándose del accidente.

A pesar de ello, Daniel, quien reside en Ciudad Satélite, decidió mantenerse con la idea de dejar su automóvil en casa y hacer de la bicicleta su medio de transporte cotidiano, aun cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México no existe la infraestructura necesaria para que los ciclistas puedan movilizarse sin correr algún riesgo.

La principal motivación de Daniel para hacerlo, consistió en invertir mejor el tiempo que perdía en el tráfico que enfrentaba al atravesar la zona de Echegaray y Satélite, al tiempo en que podía continuar con su entrenamiento para los triatlones en los que compite; sin embargo, sabe que salir a la calle en bicicleta representa una riesgo latente, debido a la poca cultura de respeto hacia los ciclistas por parte de los automovilistas, así como por la nulas vías de comunicación que existen para quienes han optado por este medio de transporte desde hace tiempo o a partir de la contingencia sanitaria del covid-19.

"En los mexicanos hace falta una cultura de respeto hacia los ciclistas; en mi caso, procuro ir en sentido contrario por precaución por un tema de seguridad, ya que, en Satélite, Lomas Verdes o Echegaray, da miedo circular por las vías, porque no hay respeto para nosotros y nos avientan el coche", señala.

Para Daniel, un ciclista se enfrenta todos los días a dos retos principales: el de la seguridad propia ante la falta de cultura vial y la de su medio de transporte, pues tampoco existe la infraestructura para que su bicicleta no sea robada cuando desciende de ella, y al movilizarse en el territorio naucalpense, sin temor a ser víctima de un accidente como el que le ocurrió a sus amigos, aunque ésta es una realidad de toda la Zona Metropolitana.

El covid hizo lo que el cambio climático no pudo

El activista e integrante de Ciudad Humana, Virgilio Pasotti, aseguró que, a partir de la pandemia del covid-19, el uso de la bicicleta como medio de transporte, tuvo un impulso sin precedentes que el discurso del cambio climático no pudo conseguir en poco más de 10 años.

Y es que, a partir de que los medios de transporte tradicionales como los camiones, vagonetas o combis, o el Sistema de Transporte Colectivo Metro, fueran considerados como posibles focos de infección ante el covid-19, se registró una migración natural al uso de las bicicletas por parte de las personas que necesitan seguirse moviendo en las ciudades aún con la contingencia.

Sin embargo, señaló que, a pesar de que en la Ciudad de México existen importantes avances para proteger la seguridad de quienes han optado por este medio de transporte para protegerse, los habitantes del Estado de México no tienen forma de acceder a la movilidad particular, por temas culturales radicados en que, desde su crecimiento urbano, en la entidad siempre se promovió el uso del automóvil, así como en el propio diseño de las ciudades mexiquenses, las cuales no se encuentran conectadas unas con otras para el desarrollo de sus actividades productivas.

"Tenemos el caso de Satélite (Naucalpan) que, desde que fue creada, en los años sesenta o setenta, se construyó un modelo de vida en el que las familias tuvieran su casa propia con jardín y automóvil para desplazarse a la ciudad, por lo que nunca se pensó diferente y hoy tiene un atraso natural en materia de movilidad con una distancia de hasta 15 años", dijo.

Por otro lado, apuntó que la corrupción ha sido un obstáculo para estos proyectos, puesto que el desarrollo de las ciclovías no requiere de grandes contratos como ocurre con la construcción de segundos pisos, viaductos o distribuidores viales, entre otro tipo de infraestructura, y en la que algunos funcionarios pudieran estar involucrados.

El activista afirmó que este retraso también responde a una cuestión política en la que las autoridades metropolitanas no han podido o querido establecer proyectos conjuntos para el desarrollo de ciclovías que sean útiles para la población, mientras que los alcaldes han descartado la construcción de este tipo de proyectos en sus localidades, apostando porque sea el gobierno estatal quien los edifique, aunque gozan del Fondo Metropolitano.

Ciclovías emergentes

Mientras que la Ciudad de México puso en marcha 54 kilómetros de ciclovías emergentes hace un par de semanas, los cuales se suman a los 263 que ya existían, el Estado de México inició el desarrollo de un proyecto de tres rutas para este sistema de transporte, consistente en 19.3 kilometros de longitud en total.

El director del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, Elim Luviano Heredia, afirmó que el paso hacia la Nueva Normalidad replantea las alternativas de movilidad a favor de la ciudadanía, pues aunque las unidades de mediana y alta capacidad existentes son sanitizadas y privilegian la sana distancia, el uso de la bicicleta y el desarrollo de las ciclovías se convierten en una alternativa de respuesta inmediata para evitar la propagacion del covid-19.

Manifestó que, a partir de la Encuesta Origen-Destino, la Secretaría de Comunicaciones ubicó siete municipios que tienen una amplia vocación ciclista, como es el caso de Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco, por donde todos los días transitan 5.4 millones de personas, aunque, en una primera etapa, solo se contemplan tres corredores emergentes.

Elim Luviano subrayó que, con base en el análisis y a través de la coordinación que existe con la Ciudad de México, se determinó que estos corredores se crearán en la avenida López Mateos (R-1), en Ecatepec, para conectarlo con la zona de Indios Verdes, en la Ciudad de México (5.8 kilómetros); Avenida Pantitlán, en Nezahualcóyotl, para llevar a los usuarios hasta el paradero del mismo nombre en la capital del país (7.8 kilómetros); y sobre la Avenida Cuauhtémoc y Jose Posada, en Valle de Chalco, para intercomunicar a los ciclistas con la Línea 12, en Iztapalapa (5.7 kilometros).

Destacó que el trazo ya fue definido considerando la infraestructura existente y, en las siguientes cinco semanas, se trabajará en el marcado con pintura, la señalización y la colocación de elementos de confinamiento para que puedan ser usadas cuando el semáforo epidemiológico pase al color naranja, amarillo y verde.

Agregó que, una vez que se concluyan, se analizará la edificación de nuevos proyectos en los otros cuatro municipios que resaltaron con esta vocación ciclista.

Naucalpan tendrá su propia ciclovía

Durante la primera quincena de junio, los Gobiernos de Naucalpan y Azcapotzalco definieron el trazo de la ciclovía de 2.2 kilómetros que conectará a ambas demarcaciones y la cual pasará por las calzadas La Arboleda, La Cima y Echegaray, para desembocar en la calzada San Isidro, en la Ciudad de México.

La alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, destacó que ésta será la primera ciclovía metropolitana en el Valle de México, impulsada desde el ámbito local y que forma parte de un proyecto que, en una segunda etapa, planea conectar a esta alcaldía con la alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio de Tlalnepantla.

Detalló que este proyecto, en el que se invertirán 60 millones de pesos del Fondo Metropolitano, beneficiará a los fraccionamientos Ciudad Satélite, La Florida y Echegaray, además de la colonia 10 de Abril y la zona industrial ubicada en torno a La Ahuizotla, y se prevé que la obra se ejecute de octubre de este año a febrero de 2021, a reserva de algún aplazamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.

Faltan alimentadores de la ciclovías

Virgilio Pasotti advirtió que cualquier proyecto de movilidad que se realice dificilmente tendrá una efectividad si éste no está bien conectado con otros modelos de transporte, tiene un buen trazo que sea directo o cuenta con un sistema de bicicleta compartida, como es el caso de Ecobici, pues la gente debe contar con incentivos adicionales que le permitan dejar de usar el automóvil o el transporte público después de la pandemia.

Sobre ello, Elim Luviano aseveró que la siguiente estrategia será generar sistemas integrados de transporte que contemple la interconexión con sistemas de alta capacidad y estacionamientos para las bicicletas en las terminales de la línea 3 del Mexibús, aunque éstos se plantean después de la pandemia.

cmo