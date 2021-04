Exigen buscar a Darian, estudiante normalista desaparecida hace 6 días en Edomex

TOLUCA.-A casi ocho días de que Darian Mercedes González Rico, de 21 años de edad, desapareció del poblado de San Mateo Oxtotitlán, en Toluca, su mamá, amigas y compañeras de la Centenaria Benemérita Escuela Normal para Profesores, marcharon por calles y avenidas de la ciudad capital para pedir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al propio gobierno estatal, busquen y encuentren sana y salva a la joven estudiante.

Su mamá sostuvo que se le hacen las horas eternas sin su única hija, "no sabemos que es lo que pudo haber sucedido, en la Fiscalía solamente nos traen de que, ya va a estar la sábana de llamadas, que ya va a estar la geolocalización, pero no tenemos una respuesta, para nosotros es muy preocupante porque desde el día miércoles que sucedió todo esto aún no hay una respuesta por parte de la Fiscalía. La espero con los brazos abiertos y solamente quiero que Dios la proteja, que este bien, que sí necesita algo estoy aquí para apoyarla".

Andrea, compañera de Dari, lamentó la desaparición de su compañera de escuela, es por ello que salió a las calles para pedir sea buscada por las autoridades, "nos reunimos con nuestras compañeras de todas las licenciaturas y estamos en su búsqueda. Yo nada más conocía a Dari de vista, pero es buena muchacha, se ha compartido la foto en redes sociales, en la Dirección General de Escuelas Normales, en la Escuela Normal de Educadoras y en la Normal de Atlacomulco".

"Dari es mi compañera, vamos juntas en el grupo de danza y sí convivimos, es muy linda, muy noble, a todo el mundo quería ayudar, es muy divertida y sabía bailar, bailábamos música folclórica, ahí es donde la conocí, era entregada y delicada, yo no convivía mucho con ella porque es un año más grande que yo, yo solo convivía con ella en el taller de danza, su desaparición es lamentable, ya se iba a graduar, estaba en el último año de su licenciatura, es muy discreta, no compartía mucho, solo con sus amigas o conocidas, pero súper buena onda", recordó la señorita Brenda.

La estudiante de la licenciatura en Educación Especial, Darian Mercedes González Rico, desapareció el pasado 21 de abril al salir de su domicilio situado en San Mateo Oxtotitlán.

Tiene 1.55 metros de altura, es de complexión media, cabello castaño oscuro corto lacio, nariz chata, orejas chicas y mentón redondo.

Como señas particulares, la joven que estaba a punto de egresar de la conocida como "La Normal de Señoritas", tiene un lunar cerca de la nariz el lado derecho, una cicatriz en la ceja izquierda y un tatuaje en el costado derecho en forma de flor.

La última vez que la vio su mamá vestía tenis blancos con franjas de colores amarillo, verde y rojo, sudadera gris y mayón negro.









(SAB)