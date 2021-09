Dan último adiós a Paola y Dilan, victimas del deslave del Chiquihuite

Tlalnepantla, Méx. - En lo alto de la colonia Lázaro Cárdenas, casi en plena Sierra de Guadalupe se encuentra el panteón de la localidad, donde desde este día reposan los restos de Dilan y su mamá Paola.

Las carrozas con los féretros de quien fuera esposa de Jorge y su hijo, salieron a las 10:00 horas de la parte baja de la Lázaro Cárdenas, después de 20 minutos de ascenso arribaron, con la comitiva fúnebre al campo-santo.

(Foto: Carlos Medellín)

Jorge y algunos músicos aún entonaron algunos cánticos de rock urbano, que fueron del gusto de Paola.

En el lugar un sacerdote ofició una ceremonia religiosa que terminó con aplausos para, quienes perdieron la vida en el deslave del 10 de septiembre, que fueron descartados hace dos días.

"Te vas a descansar Dana, y tu mi flaquito ya ahora acompañas a tu hermanita que sigan jugando, los amo, siempre los amaré", dijo sollozante Jorge, que ahora es el único sobreviviente de la familia Mendoza Campos.

Frente a uno de los féretros, se acercó Ivonne Campos, hermana de Dana Paola, y mirando a Jorge le recriminó: "¿los ves?, ahora aquí. Todo por no haber ido por ellos", dejó una flor roja en la caja y se retiró a donde estaba su familia.

(Foto: Carlos Medellín)

Este día en la zona del deslave, la zona cero, continúa metiendo material para estabilizar la zona, rellenan huecos y recubren con grava negra los escombros, "ya no se va a mover nada, se quedarán las rocas y demás material abajo. Solo se reforzará para evitar que se deslicen" comentó uno de los ingenieros presentes en el lugar.

#Metrópoli | Continúa ingresando material para estabilizar la zona del deslave ocurrido el 10 de septiembre, los escombros quedarán abajo y los trabajos aún tardarán unas dos semanas. #ep https://t.co/dVrloVHiVH pic.twitter.com/HwTffYIkkb — La Silla Rota (@lasillarota) September 23, 2021

Este martes continúan cenando en el polígono de riesgo, sin embargo trascendió que algunas de las familias afectadas no eran propietarias, rentaban cuartos o la casa que ocupaban y son los legítimos dueños quienes hoy reclaman los apoyos.

Este día continúan ingresando material para estabilizar la zona del deslave ocurrido el 10 de septiembre, los escombros quedarán abajo y los trabajos aún tardarán unas dos semanas (Foto: Carlos Medellín)

Roberto Sánchez, vecino de la calle rescatistas de Chimalhuacán, explicó que "de las personas desalojadas y que tienen décadas viviendo en la zona, no todos tienen forma de demostrar la propiedad, para los apoyos ofrecidos por los gobiernos municipal, estatal y federal "algunos no escrituraron, o no cuentan con algún documento que acredite la posesión del terreno que ocupan".

Serán las autoridades municipales quienes con base en documentación oficial resuelvan el asunto de la posesión legal de los inmuebles.

aemz