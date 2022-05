Dan último adiós a Liliana, de 11 años, reportada como desaparecida en Lerma

El luto inundó a la comunidad de San Nicolás Peralta, perteneciente al municipio de Lerma, durante el último adiós a Liliana García, una menor que fue reportada como desaparecida el 10 de marzo y que estuvo mes y medio en las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues murió atropellada.

Entre globos, lágrimas y flores, el cuerpo de la menor salió de su casa hacia el camposanto. Las canciones, el dolor y la frustración se manifestaron a cada paso.

Los familiares de la pequeña, quien cumplió 11 años de edad cuando aún estaba desparecida, relataron que por su ropa identificaron el cuerpo de la menor y se les comunicó que murió en el kilómetro 10+380 de la carretera Toluca-Naucalpan el día que ya no regresó a casa.

(Foto: Fernanda García)

"La policía sabía dónde estaba porque desde el primer día es reportado un accidente a las autoridades sobre la autopista Toluca-Naucalpan, a nosotros nunca nos informan de ese accidente, no lo sabíamos, siempre la tuvieron ahí y no nos dijeron nada y desgraciadamente ahí se ve que no hicieron nada.

"Lo único que nosotros queremos es que se pongan a trabajar porque, a lo mejor, como este hay muchísimos casos", recriminó Norma Isabel, tía y tutora de la menor.

Fue el viernes 29 de abril cuando la FGJEM les notificó que Liliana estaba ya en las instalaciones del Servicio Médico Forense, lo que se confirmó con una prueba de ADN. El 99.99% fue compatible con el de su madre.

"Cuando se hace la denuncia por desaparición, ellos ya tenían un reporte (del cuerpo). Nos mienten las autoridades porque a nosotros nos dicen que las cámaras la enfocan en la carretera de la Agrícola, todo es mentira, lo que nos dijeron era mentira, no estaban trabajando porque si lo hubieran hecho lo hueváramos sabido desde un principio".

Hoy la exigencia es que se les permita el acceso a las imágenes de las cámaras de videovigilancia para aclarar los hechos en los que murió.

El accidente, refirió la tía, ocurrió a pocos metros de donde se indicó que había desaparecido.

"Ellos (los peritos) lo que nos argumentan es que las pruebas de ADN son tardadas, que tardan un mes. A nosotros nos solicitaron hasta el 4 de abril. No nos explicamos qué hacía Liliana ahí, por eso le exigimos a las autoridades revisar las cámaras y que estemos presentes. La carpeta sigue abierta y le vamos a dar seguimiento porque aquí todo está muy turbio".

Apuntó que con el mismo esfuerzo con el que buscaron a la menor por toda la zona, van a seguir presionando con el apoyo de la comunidad hasta que se esclarezca el homicidio de Liliana y se atrape al responsable.

Este domingo la pequeñita, que vestía pantalón de mezclilla y blusa blanca cuando murió, fue despedida por quienes la lloran y enterrada en el panteón de la comunidad de San Luis Peralta.

ET