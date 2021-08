Cynthia fue a tramitar su cambio de género en Edomex, "fui discriminada", acusa

Cynthia Berenice ha soñado durante años con poder tener documentos oficiales que vayan acorde a su identidad de género, dejar atrás el nombre de Osluan, es por ello que el viernes pasado se acercó a la oficialía del Registro Civil del municipio de Acolman, Estado de México, para iniciar el trámite de cambio de género, sin embargo sólo recibió trato discriminatorio.

Fue el director de Gobierno del municipio de Acolman, identificado como Mario López, quien espetó insultos en contra de la mujer trans que sólo buscaba acceder a su nuevo derecho; por lo que no dejó pasar el acto impune y presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por discriminación, hecho del que fueron testigos varias personas, entre ellos el director de Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Acolman, Francisco Javier Cosme Rubio.

"Sí me atendieron súper bien los muchachos de ahí pero ya cuando íbamos de salida el señor nos dijo ´pinches putos, chinguen a su Puta madre´, entonces eso fue lo que a mí me sacó de onda porque, de antemano, uno sufre discriminación en la cale y todo esto para que un funcionario municipal te lo digo también, la verdad me decaí muchísimo, porque ni de mi familia soporto", comentó Cynthia.

La víctima señaló que es necesario que los funcionarios estén capacitados no sólo para atender a las personas trans sino a cualquiera que se acerque a las oficinas públicas, pues cada acto de discriminación debe ser exhibido, denunciado y sancionado conforme a Derecho.

EL SUEÑO DE TODA UNA VIDA: SER LEGALMENTE RECONOCIDA COMO MUJER

Con el cabello teñido de rojo, una blusa negra con animal print, Cynthia de 33 años de edad, reconoce que el poder tener un acta de nacimiento con su verdura identidad de género será sólo el principio de una nueva vida.

"Esto me va a hacer crecer como persona, como lo que quiero ser, ya no me voy a llamar Osluan, sino Cynthia Berenice González y es algo que quiero, lo tengo que lograr, cueste lo que cueste. No es lo mismo que te griten ´¡Hey, puto! ¡Hey joto!´ que ´Hola, ¿Qué tal, Cynthia o Berenice?´. No voy a negarlo, mucho tiempo me dediqué a la prostitución en carretera y esto me da la oportunidad de empezar de cero, quiero ser una persona normal, como todos los demás. Estaba estudiando Enfermería General y lo tuve que dejar, ahora quiero algo tranquilo y decente, estudiar estilismo".

La joven trans cuenta con el apoyo de su familia, de sus amigas, es por ello que decidió no pasar por alto la agresión verbal de la que fue víctima. "Debemos entender nuestros derechos", afirmó.

VAN DOS QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN A PERSONAS TRANS: CODHEM

Por su parte, el Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Delgado, señaló que ésta es la segunda queja presentada por discriminación a personas trans que buscan la rectificación de su género, al tiempo en que aseguró que el retraso en la aplicación de la ley es violatorio de los derechos humanos.

"Se tiene que ejecutar (la rectificación), ya está en la ley. Aquí lo importantes es establecer el contacto inmediato con la Dirección el Registro Civil para que inmediatamente se pongan a laborar si es que no tienen los papeleos, si es que no tienen el protocolo, haya que encaminarlos, exhortarlos a que cumplan con la ley que salió el 22 de julio salió, es violatorio a un derecho humano, se debieron haber preparado y si no, la Comisión también trae este tema de la capacitación. Esta queja a va a ser un parte aguas para, efectivamente, ir allanando el camino para que todo se vaya cumpliendo conforme a Derecho y no se violenten derechos humanos".

Asimismo, no descartó que el proceso de la queja derive en una recomendación a las autoridades pertinentes. Hasta el momento el ayuntamiento de Acolman no se ha posicionado al respecto.

¿QUÉ HA PASADO CON LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO?

Pese a que fue aprobada en la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Oficial de Gobierno el 23 de julio, aún ninguna persona trans ha podido realizar el trámite administrativo de cambio de género ante el Registro Civil, debido a que no existen ni los formularios ni la capacitación.

"Nos dicen que no tienen los formularios, que no saben cómo va proceder el trámite. En el país son ya 15 las entidades que permiten el cambio de género en el Registro Civil así que no nos pueden decir que no saben cómo hacerle, en la CDMX apenas toma 10 días, aquí no sabemos, por eso nadie ha logrado hacerlo", comentó Leonardo Espinoza, activista de la comunidad LGBTTTIQ+.

¿QUÉ DICE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO DEL EDOMEX?

El 20 de julio, los legisladores mexiquenses aprobaron que la rectificación del Acta de Nacimiento será un trámite administrativo que podrá realizarse ante la o el Oficial del Registro Civil, previa anotación correspondiente, con lo cual las personas trans podrán contar con este documento oficial que refleje su género.

Los y las interesadas en realizar el trámite tendrán que ir al Registro Civil, dar su nombre completo, datos registrales de su primera acta de nacimiento, nuevo nombre sin apellidos, género a elegir, firma y huella dactilar; así como un escrito donde confirmen, bajo protesta, que el trámite lo realizan de forma voluntaria y personal.

