¿Curva de contagios en Edomex va para arriba? Hay siete hospitales saturados

A tres semanas de que fuera decretado el color verde en el Semáforo Epidemiológico para el Estado de México, los números en casos graves de covid-19 continúan aumentando; aunque de manera general la ocupación hospitalaria se mantiene en un 12.86 por ciento, siete hospitales ya reportan que no tienen camas generales disponibles para la atención de esta enfermedad.

Se trata de los Hospitales Generales de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 98, cubicado en Coacalco, el 53 de Los Reyes La Paz, el 197 de Texcoco, y el 71 de Chalco; también se han quedado sin espacio para recibir en los Hospitales Generales Regionales 220 de Toluca, 251 de Metepec y el 72 en Tlalnepantla.



En tanto, el Hospital Para El Niño, ubicado en Toluca, ya no reporta camas con ventilador disponibles ni tampoco en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); el Hospital General de Zona del IMSS 57 ubicado en Cuautitlán Izcalli no cuenta con ventiladores para atender a pacientes Covid y la UCI del Hospital 196 con sede en Ecatepec también está saturada al 100 por ciento.



Datos de la Secretaría de Salud estatal refieren que 577 personas están hospitalizadas en diversas unidades médicas de la entidad y mil 171 en nosocomios de otros estados del país.



Sin embargo, no todos los portadores del SARS-CoV-2 desarrollan síntomas graves, y es que desde el 7 de junio y hasta el corte del 28 de junio, se confirmaron 3 mil 496 casos de Covid-19 en la entidad mexiquense, esto de acuerdo con datos del tablero CONACyT de la Secretaría de Salud Federal, de los cuales mil 981 se marcan como activos y 111 murieron.

Personal de salud pide a habitantes del Edomex no bajar la guardia ante Semáforo Verde / Fotografía: Fernanda García

TRASLADOS COVID, EN AUMENTO

Ante el riesgo de una cuarta ola de contagios en la entidad, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México, hizo un llamado a la población a mantener rigurosas medidas de bioseguridad pues, aunque la vacunación avanza, aún se desconoce mucho sobre el nuevo coronavirus.



Jorge Alberto Forastieri, delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México / Fotografía: Fernanda García



"Sí, efectivamente va en aumento (la curva de contagios) por lo que la solicitud a toda la población y, sobre todo, en el Estado de México es que se siga cuidando, los tiempos tanto el clima no están ayudando, entonces, es muy importante que nos sigamos cuidando y atendiendo las precauciones correspondientes".

Tras varias semanas acumuladas de casos a la baja de covid-19, lo que dio pie a la transición al color verde del semáforo epidemiológico, destacó que en ningún punto, desde marzo del 2020, se ha dejado de hacer traslados y atenciones covid.



Paramédicos de la Cruz Roja siguen al frente en los traslados por covid-19 / Fotografía: Fernanda García



"Ahorita están empezando a subir pero no significativamente, todavía en cuestión de traslados todavía no aumenta mucho la curva y esperamos que así siga".

Destacó que la Cruz Roja Edomex ha realizado 2 mil 700 traslados de pacientes con el nuevo coronavirus mientras que 150 integrantes de la institución se infectaron aunque ninguno tuvo que ser hospitalizado y no han reportado decesos por la pandemia hasta el momento.



Ante el aumento del aforo permitido en los negocios y la reactivación, cabe recordar que las medidas de cuidado también deben ser adoptadas por niños y adolescentes, quienes también están en riesgo de desarrollar complicaciones y secuelas covid mortales, lo que se refleja en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM).



¿QUÉ ES EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO?



Desde julio del año pasado, al dar fin a la Jornada Nacional de Sana Distancia, se acordaron los parámetros para determinar el color del semáforo epidemiológico en cada entidad, que son la ocupación y tendencia hospitalaria, tasa de reproducción del coronavirus y porcentaje de positividad; mismos que son evaluados cada semana entre gobernadores, especialistas y Secretaría de Salud.



En el color rojo las actividades esenciales puede reanudarse con medidas de sanidad y los parques podrán tener un aforo de 30 por ciento; en anaranjado se incorporan actividades no esenciales en forma reducida, las actividades en espacios públicos se permitirán, con un porcentaje del 40 por ciento y las personas vulnerables reanudarán actividades pero con una serie de protocolos. En el color amarillo se pueden realizar actividades esenciales y no esenciales sin restricciones y en el color verde no hay restricciones en las actividades y se reactivaran las clases presenciales.



