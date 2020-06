Cuestionan proceso para nombrar a director de Instituto de Planeación

El proceso de elección del director del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, el cual delineará el desarrollo urbano de la Ciudad de México durante los próximos 20 años, lleva meses de retraso, dijo a La Silla Rota el presidente de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring.

El proceso debió haber concluido en marzo pasado, recordó el panista. A unos días de que inicien las entrevistas para elegir al Comité de Selección que propondrá una terna para elegir al director, el legislador explicó que está latente que quien llegue al Instituto sea del cártel inmobiliario.

Esa posibilidad existe porque no hubo candados para evitar que pueda ser candidato a director alguien ligado al cártel.

"Hay un riesgo de que quede la Iglesia en manos de Lutero porque los candados que se le debieron poner a la ley para impedir un conflicto de interés del titular no existen y puedes tener concursando a cualquier pillo que haya estado en las corruptelas inmobiliarias de gobiernos anteriores con cualquier impunidad concursando", advirtió Döring.

EL INICIO DEL PROCESO

Pero antes de elegir al director del Instituto, debe cumplirse con el proceso de hacer entrevistas a los 10 candidatos para conformar el Comité de Selección. Se llevará a cabo los días 23, 25 y 26 de junio a través de las Comisiones de Planeación y la de Administración Pública que luego de las entrevistas harán un dictamen para elegir a los cinco que creen sean los mejores para el Comité de Selección.

Será el Pleno del Congreso el que los elija. Eso puede ser en un extraordinario o llevarse hasta el periodo ordinario que iniciará en septiembre, adelantó Döring. Ese comité elegirá una terna que servirá a los diputados locales para elegir al primer director del Instituto de Planeación.

Explicó que el instituto es la autoridad que se va a encargar de hacer las consultas y programas tanto de gobierno como de ordenamiento territorial. El futuro del desarrollo de la ciudad en términos de gobierno y urbanísticos va a pasar por dicho organismo que es el que hará la planeación y los proyectos y los debe consultar con los vecinos.

"Por eso si la iglesia se queda en manos de Lutero se vuelve una Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con esteroides donde alguien del cartel inmobiliario con más facultades de las que antes tenía la dependencia va a salir el tiro por la hiperculata. El instituto tiene más facultades de las que tiene la Seduvi de antaño para tratar de quitar la planeación del gobierno y volverla ciudadana, pero si en lugar de volverla ciudadana la vuelve de planeación inmobiliaria pues ya la burra torció el rabo irremediablemente", advirtió.

SIN CANDADOS

Cuestionado sobre por qué no se pusieron candados para evitar que llegue un candidato ligado al cártel inmobiliario, afirmó que a la jefa de Gobierno no le interesó y así se lo instruyó al asesor y luego consejero jurídico, Néstor Vargas.

"Morena no quiso, Sheinbaum no quiso, le dio instrucción expresa a Néstor cuando era asesor y no era consejero jurídico de quitar cualquier tipo de candados y ahora que es consejero menos se puede avanzar en cualquier fortalecimiento ciudadano".

Reconoció que no necesariamente el instituto va a quedar en mano del cártel inmobiliario, pero las señales van en ese sentido y también es un temor de las organizaciones de vecinos.

EL PALE DE BENLLIURE

Döring considera que quien mece la cuna en el tema es Pablo Tomás Benlliure, actual director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, quien trabajó también en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y pertenece al grupo político de Roberto Eibenschutz, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 1997 y 2000.

"La mano que mece la cuna es él y de él ha sido la visión que tiene la jefa de Gobierno en este sentido y es rehén de la visión de Benlliure y de la nomenclatura política que representa. Estuvo con Mancera, tiene varias historias en su pasado y pertenece a un grupo específico de académicos con una línea de pensamiento muy clara que es la línea cercana a Robeto Eibenshutz, de la UAM y me parece que su cercanía con él es lo que le consiguió que sus acciones cotizaran alto ante la jefa de Gobierno".

De acuerdo con Dóring, Benlliure impone su visión pero al mismo tiempo no se puede negociar nada con él.

"Es una ironía porque aunque tiene el conocimiento no está facultado para negociar nada, la negociación la llevan en Consejería Jurídica que no tenían ningún conocimiento del tema. El que sabe no lo dejan negociar y al que tienen negociando no sabe. Los diputados y ciudadanos que quieren hacer algo por la ciudad estamos atrapados en el peor de los mundos".

EXCLUYEN A VECINOS

La organización Ruta Cívica también ha cuestionado el proceso. Su integrante, Mónica Tapia consideró que los candidatos del Comité de Selección son una propuesta de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el comité propondrá a la terna para elegir sólo al director del instituto.

"Se acomodó todo para poner a quien la jefa de Gobierno y sus negociaciones ocultas definan desde el inicio. No es un proceso de acuerdo de largo plazo, abierto y público", criticó.

fmma