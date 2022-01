Cuerpo de bebé hallado en penal de Puebla fue para santería: Niño de Rivera

La activista Saskia Niño de Rivera, quien lleva años trabajando con temas relacionados con niñas, niños y adolescentes en penales, reconoce que nunca había visto algo como del bebé Tadeo, cuyo cadáver fue sustraído del panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, ingresado al Penal de San Miguel, en Puebla, y luego desechado a la basura.

Entrevistada por La Silla Rota, la directora de la organización Reinserta -quien destapó el caso que ha cimbrado a la opinión pública- ve con escepticismo que se resuelva el caso, luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al conocer la información que reveló precisamente Reinserta, lanzó una especie de amenaza.

Saskia Niño de Rivera reitera que el uso que se le dio al cuerpo del menor, fue probablemente para un rito de santería. También menciona que Puebla es uno de los estados que tiene calificación reprobatoria por el manejo de sus penales y el de San Miguel no tenía director desde julio del año pasado.

ESTO REDEFINE EL AUTOGOBIERNO EN LOS PENALES

-¿Cómo se enteró del caso?

-Por una nota digital chiquita en Puebla y luego la confirmé con dos personas del penal de San Miguel. Fue publicada y hubo un comunicado donde dimos a conocer el hecho.

-¿Había sabido de algo similar?

-No de ese nivel. Redefine el autogobierno en los penales, hemos tenido casos de abuso sexual de niños, casos de motines con niños adentro, pero no el ingreso de un menor a un penal y luego que se deshagan de él de esa manera.

-Al inicio hubo escepticismo y luego hubo un mensaje del gobernador Barbosa que dijo "todos los que dijeron cosas van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tengan cuidado también en el desempeño de la profesión", como para descalificar.

-Son gravísimas las acusaciones y amenazas de Barbosa. Lo que él hizo fue amenazar y es gravísimo que un gobernador pueda accionar con tanta impunidad amenazas de este nivel. Lo repruebo y lo invito a que hagamos un frente común frente al problema que tiene, que es su sistema penitenciario.

CALIFICACIÓN REPROBATORIA PARA LOS PENALES

-En conferencia decía que Puebla es de las entidades con más problemas en sus penales, y que aún hay penales municipales, que la ley ya no permite.

-Es de los pocos estados que aún tiene penales municipales ya desechados y que tienen que desaparecer. El sistema penitenciario no ha sido una prioridad para el gobernador, el penal desde julio no tenía director luego de que fue tomado en un proceso, y desde entonces no hay director y donde aparte hay un niño muerto.

-¿Cuál es la situación de los penales en general en Puebla?

-El estado tiene una calificación reprobatoria, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la condición de penal tiene un alto nivel de autogobierno, eso es delicado para los menores porque hay una normalización de la violencia. Hay muchos menores que viven en la cárcel y entran e ingresan a ver a sus mamás y papás, hay una ausencia de protocolos y lo podemos ver en cómo hay un menor muerto en el penal y no se registra, con la desafortunada corrupción que además hay en el sistema de justicia penal.

-¿Hay abuso de menores en los penales del estado?

-En Puebla no tenemos registros de estos casos, es en otras partes, hemos tenido dos casos. Cuando hablamos de autogobierno y más en un penal donde hay agresores sexuales de menores, esto es una posibilidad. Lo importante es entender que cuando hay ingobernabilidad todo puede pasar.

-¿Tienen alguna hipótesis para qué fue usado el cuerpo de Tadeo? Inicialmente se pensó que había sido usado para introducir droga.

-La fiscalía va a tener que decir el resultado de las investigaciones, probablemente todo vaya a indicar que sea parte de algún tema de ritual de santería, especialmente de los paleros [una rama de dicho culto, más por la exhumación del cuerpo, ingresarlo al penal y luego desecharlo de esa manera. Más porque es un estado alterno, es un cuerpo muy específico.

-¿Qué misterios quedan por resolver?

-Falta por esclarecer cómo, quién y para qué se usó e ingresó al bebé a este penal. Hasta que no entendamos eso, no habrá justicia en el caso.

-¿Tiene esperanza de que haya justicia?

-No lo sé, después de las amenazas de Barbosa no lo sé y tengo la esperanza de que el esfuerzo de los medios de comunicación y quienes hemos alzado la voz predominen.





