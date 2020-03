Cubre bocas, la única medida en el aeropuerto de la CDMX

El coronavirus en el aeropuerto de la Ciudad de México pasa desapercibido. Apenas algunas personas traen cubre bocas, quienes lo traen, se los quitan cuando entran a los restaurantes.

El personal de seguridad privada GSI sólo porta cubrebocas. "Sé que debemos usar guantes también, pero la empresa no nos los ha dado", dice la empleada.

Te puede interesar Con quinto caso en NL, suben a 42 los pacientes de Covid-19

Sólo nos lavamos las manos cuando vamos al baño o es la hora de la comida. "Dicen que podemos ir al baño cuando queramos pero no es así, a veces he esperado hasta hora y media para ir. De hecho, en mi jornada de doce horas solo voy dos ocasiones".

Otro de los guardias, quien recibe los pasaportes, sin guantes y con cubre boca, comenta para La Silla Rota que solo se lavan las manos cuando son sus descansos, que son cada cuatro horas.

Quienes sí portan guantes es el personal que revisa el equipaje. En el control de seguridad, la medida que se aplica a los viajeros es el método llamado "partícula de trazas", pasan unos papelitos en las palmas de las manos y luego las pasan por un escáner para detectar si alguien presenta el COVID-19.

"Esperaba ver un poco más de pánico pero no, todo tranquilo", dice uno de los pasajeros de Volaris con destino a Las Vegas. "Si me hubiera enterado de qué hay un caso allá, quizá sí me hubiera espantando.

(djh)