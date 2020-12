Cuauhtémoc, alcaldía con mayor número de colonias de alto contagio

La zona del centro de la capital, donde a diario pasan miles de personas para hacer compras, ir a trabajar o sólo para curiosear, es una zona de atención prioritaria del gobierno de la Ciudad de México por su número de casos activos de contagiados de la covid-19. Y junto con otras 32 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc hasta este martes sumaban 1 mil 141 casos activos de contagio.

La alcaldía Cuauhtémoc es la que tiene el mayor número de colonias en esta lista de alto contagio. A pesar de que Iztapalapa es la alcaldía con más contagios y decesos, no es la que tiene el mayor número de colonias en la lista de las de alta prioridad; tiene 22. Y un caso especial es la alcaldía Milpa Alta, la más rural de la capital del país, una de las de menor contagio y muerte, pues tiene cuatro colonias en esta clasificación y las dos con más contagios activos, es decir, en el pueblo de San Pablo Oztotepec hay 118 casos activos y 123 en San Antonio Tecómitl.

Sin embargo, en una revisión hecha por La Silla Rota este 8 de diciembre en la página de datos abiertos sobre la covid, elaborada por el gobierno capitalino, los casos de Oztotepec no se podían consultar.

Milpa Alta, donde han fallecido 144 personas por la covid, registra 363 casos activos.

UN CUADRO DE CASOS ACTIVOS

Ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, la zona del Centro no está aislada y las 33 colonias de atención prioritaria de dicha alcaldía se encuentran entre las avenidas Anillo de Circunvalación, Viaducto, Circuito Interior a la altura de Río Consulado y por el lado de Melchor Ocampo.

De las 18 mil 268 personas fallecidas en la CDMX por la pandemia de covid-19 hasta este 7 de diciembre, 1 mil 001 de ellas pertenecían a la demarcación.

Además, hasta el 8 de diciembre, de los 19 mil 494 activos en la ciudad, la alcaldía aportaba mil 141 casos activos de contagios, lo que la llevó a ser la que tiene más colonias de atención prioritaria, con 33, dentro del listado de 200 que dio a conocer el gobierno capitalino,

Algunas colonias aparecen segmentadas, como el Centro, que se compone de 8 secciones, y en el listado sólo aparecen 7, que en total suman 107 casos.

Otra colonia que supera la centena de casos es Santa María La Ribera. Dividida en 4, sólo una sección no aparece en el mapa, lo que no quiere decir que no tenga casos activos, ya que si son menos de 5 no se publica. En total suma 108 casos.

La segunda alcaldía con mayor número de colonias de casos activos es Álvaro Obregón, con 27; ahí han muerto 1 mil 138 personas y ha habido 23 mil 171 contagios acumulados; le sigue Iztapalapa, con 22, alcaldía en la que ha habido 33 mil 370 casos de contagio y 2 mil 711 fallecimientos.

Coyoacán y Xochimilco tienen 16 colonias de alta prioridad cada una; la primera tiene 15 mil 290 contagios acumulados y 860 muertes, mientras en Xochimilco se han contagiado 13 mil 103 personas y han muerto 499.

Tláhuac tiene 15 colonias de alto contagio y en esa alcaldía ha habido 11 mil 927 personas infectadas y 392 fallecidas; Benito Juárez tiene 13 colonias de atención prioritaria y en ella se han contagiado 9 mil 254 personas y han muerto 480.

Tlalpan tiene 12 colonias en esta lista, y en la demarcación se han contagiado 21 mil 272 personas, en tanto que 721 fallecieron; Iztacalco tiene 11 colonias de alto contagio y en esa alcaldía han muerto 854 capitalinos y 10 mil 321 se han contagiado.

Venustiano Carranza tiene 10 colonias en la lista, y la alcaldía ha tenido 12 mil 577 contagios y 804 muertes; Miguel Hidalgo tiene 7 colonias, y en la demarcación se han contagiado 9 mil 423 personas y 544 han muerto.

Magdalena Contreras cuenta con 6 de atención prioritaria y ha tenido 8 mil 538 contagios y 243 fallecidos; Gustavo A. Madero tiene 4 colonias en la lista y su número de contagios es muy elevado, con 27 mil 834, y 2 mil 467 muertes.

Azcapotzalco, demarcación con la mayor mortalidad por cada 100 mil habitantes, tiene 3 colonias en la lista y en toda la alcaldía suman 23 mil 171 contagios y 1 mil 138 fallecimientos. Cuajimalpa es la alcaldía que sólo tiene una colonia de alto contagio y en la demarcación ha habido 5 mil 938 casos de contagios y 239 fallecimientos.

LISTADO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Santa María La Ribera, IV, 46 casos activos; la Obrera I, 40; Obrera III, 38; Roma Norte III, con 34; Santa María la Ribera I, con 32; San Rafael II, Obrera II, Atlampa y Tránsito con 31; Santa María La Ribera II, Cuauhtémoc y Guerrero II con 30.

San Simón Tolnahuac, con 29 casos activos; Centro IV, con 28; Doctores II y Guerrero I, con 27; Peralvillo II, con 26; Doctores I, con 25; Juárez y Buenavista II, con 24; Ex Hipódromo de Peralvillo con 23; Obrera IV y Centro VI, 22 cada una; la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco I y II, así como Peralvillo I y Doctores IV con 20, cada una.

Roma Norte II, con 19; Centro VIII y Roma Sur II, con 17; Guerrero III con 16; Valle Gómez, Buenavista I y Doctores V, con 15; Guerrero IV y Centro III con 14; Tabacalera, Morelos III y Vista Alegre, con 13; San Rafael I, 12; Condesa, 11; Centro VII, con 10.

Algarín y Centro V, con 9 cada una; Morelos I con 9; Roma Sur I, Asturias (ampliación), Esperanza y Nonoalco Tlatelolco III, con 8; Centro II, Hipódromo y Asturias con 7; Morelos II e Hipódromo II, 6.

LA LISTA DE MILPA ALTA

San Antonio Tecómitl, con 138 casos; San Salvador Cuauhtenco, con 70; Villa Milpa Alta, con 59; San Pedro Atocpan, 32; San Bartolomé Xicomulco, con 17; Santa Ana Tlacotenco, con 13; San Juan Tepenáhuac, con 12 y San Francisco Tecoxpa y San Jerónimo Miacatán, con 11, respectivamente.

fmma