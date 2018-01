RUMBO AL 2018

¿Cuánto han gastado los precandidatos en la CDMX?

El que más ha gastado en CDMX, el precandidato del PRI. En Morena, gastan lo mismo las precandidatas a la CDMX, pero una no realiza precampaña

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 06/01/2018 08:45 a.m.

¿Cuánto han gastado los precandidatos en la CDMX? (Foto Especial)

Hasta el corte de las 2 de la mañana del 5 de enero, todos los precandidatos y aspirantes a una candidatura independiente al gobierno de la Ciudad de México han reportado gastos por 2 millones 10 mil 816 pesos, e ingresos por 1 millón 268 mil 94 pesos.

Es preciso aclarar que son los gastos reportados y no necesariamente el total de ellos, dado que, por ejemplo, los precandidatos del Partido Humanista no han reportado nada, y lo mismo ocurre con 10 de los 12 aspirantes a una candidatura independiente que se encuentran activos.

El precandidato que más gastos ha notificado a la autoridad es el representante del PRI, Mikel Arriola Peñalosa, con 872 mil 626 pesos, con un ingreso de apenas 9 mil 909. Se solicitó al equipo de precampaña del PRI que ayudaran a entender cómo es que se puede gastar sin tener ingresos.

En una tarjeta informativa elaborada para La Silla Rota se explicó esto se debe a que los servicios se han contratado con la posibilidad de pago a 30 días. Y nos recordaron que el PRI renunció a sus prerrogativas del último trimestre de 2017 para apoyar a la reconstrucción de los daños del sismo, por lo que no contaron con recursos suficientes para fondear las precampañas.

"Será a partir de este mes cuando se reciba las prerrogativas del ejercicio 2018 y se inicie el pago de las facturas que al día de hoy ascienden a un monto 862 mil 700 pesos, las cuales se encuentran debidamente provisionales en las cuentas de proveedores tal y como lo determina el Reglamento de Fiscalización y ya ha sido cargado en el Sistema Integral de Fiscalización del INE".

Llama la atención que en el caso de las precandidatas de Morena, Claudia Sheinbaum y Cristina Cruz, el reporte da cuenta de la misma cantidad de dinero gastado por las dos pero sus actividades no tienen punto de comparación.

Mientras que Sheinbaum tiene por lo menos tres eventos al día, en distintas delegaciones, y en ocasiones, de manera adicional, algunos encuentros con representantes de sectores o agrupaciones específicas, de Cristina no se sabe absolutamente nada; no tiene un equipo de precampaña, no convoca a eventos ni existe cobertura de prensa.

De hecho, a una solicitud de entrevista planteada por La Silla Rota, ella mandó decir que prefería no tener contacto con medios.

Se solicitó al equipo de Morena en la CDMX que nos ayudaran a entender este punto, pero no hubo respuesta.

Destaca también que en el caso de los precandidatos de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", todos han gastado exactamente la misma cantidad que han captado, ni un centavo más ni uno menos, y de entre ellos, la que más ha erogado - aunque ha hecho mucho menos eventos de precampaña y estuvo ausente durante más de una semana- es Alejandra Barrales. El que menos gasta el Salomón Chertorivski.

Como se mencionó líneas arriba, ninguno de los dos precandidatos del Partido Humanista, Eunice Sierra Ocampo y Marco Antonio Rascón, tienen reporte de ingresos y gastos; tampoco se sabe que tengan actividades. El partido no tiene página de internet ni Facebook y el teléfono que se le conocía ya no existe.

Con respecto a los aspirantes a una candidatura independiente, sólo dos de ellos han realizado sus reportes: Lucía Riojas y Pedro Pablo de Antuñano. Xavier González Zirión, el aspirante que ha recabado el mayor número de firmas, no ha reportado nada.

