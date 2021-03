¿Cuándo vacunarán a adultos mayores de las alcaldías faltantes? Esto prevé la CDMX

La vacunación a adultos mayores de la Ciudad de México podría terminar en las próximas dos semanas, adelantó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Luego de supervisar la sede del Instituto de Educación Media Superior en Álvaro Obregón, la mandataria capitalina señaló que la convocatoria en Coyoacán y Tlalpan ha sido muy buena y que este viernes 26 de marzo prevé anunciar la siguiente etapa de vacunación en las alcaldías restantes.

"Aprovecho para decir que hoy el Presidente de la República mencionó que, tanto el gobernador del Estado de México como su servidora, íbamos a anunciar el nuevo periodo de vacunación, estamos trabajando con el Gobierno de México, yo creo que mañana ya podemos dar, el objetivo es vacunar en las siguientes semanas a todos los adultos mayores de la Ciudad", dijo.

Hasta el momento se ha vacunado a los adultos mayores de 60 años que habitan en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En algunas de estas demarcaciones actualmente se están aplicando la primera y segunda dosis.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa falta que se vacune a los adultos mayores contra la covid-19.

La jefa de Gobierno detalló que el anuncio formal se hará en las conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud y posteriormente se darán los detalles de las alcaldías próximas, sin embargo, Sheinbaum estimó que en dos semanas más sea vacunado el resto.

"Yo calcularía dos semanas más. Vamos a seguir vacunando en Semana Santa, vamos a vacunar de lunes a domingo en Semana Santa, no vamos a descansar; así que agradecer a todo el personal de Salud que nos va a acompañar en este proceso, a todo el equipo que también, pues ahora no les van a tocar ni un día de descanso porque, pues es prioridad la vacunación. Entonces, vamos a seguir vacunando la próxima semana y hasta que podamos culminar con todas las alcaldías, pero ya los detalles quisiera darlos mañana para que no fallemos en alguno de los días", explicó la jefa de Gobierno.

