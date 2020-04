"Cuando me robaron, 4 policías máximo, para llevarse mi auto, 30"

En medio de la cuarentena por covid-19 Antonio, un pintor mexicano de la tercera edad vivió un episodio "desagradable" tras un megaoperativo policíaco en el que cerraron Santa María la Ribera para llevarse en grúa su auto que permanecía en la calle.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo por la mañana cuando varias patrullas llegaron a la calle y la cerraron. La familia del afectado bajó a la calle para saber qué pasaba cuando descubrieron que funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc junto a varios policías retiraban su vehículo de la calle.

"Eran demasiados (policías), yo conté como 30, eran muchos para llevarse una camioneta", relata un familiar de Antonio quien fue víctima de un asalto de otra camioneta que tenía su obra y material hace más de un año, y hasta la fecha, no hay ningún sospechoso detenido ni la camioneta fue recuperada.

"Me parece increíble que haya sido el operativo así pero cuando vienen a robar, si acaso venga una patrulla e inclusive te animen a que no levantes una denuncia", describe.

En el video que fue publicado en redes sociales puede observarse a los policías discutir con la persona que grababa, se mencionó el artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México el cual prohíbe abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado.

Hace unos min llegó a #SantaMariaLaRibera un operativo de 30 policías, 10 patrullas y personal de la Alcaldía Cuauhtémoc.Iban a detener a un criminal peligroso... pues no, fueron directamente contra la camioneta estacionada de unos adultos mayores. Abro hilo @jrisco @ChumelTorres pic.twitter.com/fHFCOSbowc — Diego (@elDiegoInaki) March 26, 2020

Las irregularidades en el operativo

Sin embargo, aunque en el operativo "Calidad de Vida" se describe que las autoridades deben notificar unos días antes para advertir sobre el futuro retiro del vehículo, los dueños del auto no recibieron ningún aviso.

"No nos dijeron nada, y aunque la camioneta sí está descompuesta, tiene al día la tenencia y verificación, no se puede guardar en una pensión porque no nos alcanza", relataron.

Asimismo, aunque las fotografías de otros operativos del mismo tipo muestran a un oficial de tránsito y al operador de grúa, en esta ocasión es distinto.

La Silla Rota consultó a comunicación social de la alcaldía Cuauhtémoc para conocer por qué el operativo fue de ese tamaño y las autoridades no querían informar a qué corralón se lo llevaban, se detalló únicamente que es un operativo que va desde el Gobierno capitalino.

En varias llamadas que la familia de Antonio realizó, hubo quienes les comentaron que el operativo habría sido realizado por la alcaldía Álvaro Obregón y fue verificado por comunicación social de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, cuando La Silla Rota buscó a comunicación social de Álvaro Obregón, esta información fue negada categóricamente puesto que no está en su jurisdicción realizar un operativo así.

"Tal vez sí, el vehículo esté en un corralón de Álvaro Obregón, pero esto no significa que fuera realizado desde acá (la alcaldía), pudo ser porque no hubiera cupo en un corralón de Cuauhtémoc", explicaron desde la alcaldía a este medio.

La Silla Rota nuevamente se comunicó con Cuauhtémoc a lo que se concluyó que la alcaldía da únicamente acompañamiento pero "todo viene desde Gobierno central" y se aplica mediante denuncias anónimas.