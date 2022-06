Cuando el Canal de la Viga, en CDMX, era como el Río Mississippi

"Hoy la ciudad es una donde los derechos civiles son ya materia descontada, nadie se pone a discutir los derechos al aborto, al matrimonio igualitario, al cambio de género que por supuesto hay muchas ciudades de América y de México para no ir más lejos donde los ciudadanos no tienen esos derechos y los aprendimos no solo a través de la lucha cotidiana, no solo de gente como Cárdenas, sino de la que estuvo trabajando con los damnificados.