"Cuando covid entre a los reclusorios, será imposible controlarlo"

"Una vez adentro es muy difícil, no se pueden tomar las mismas medidas, no se puede hablar de autoaislamiento adentro, es imposible. Cómo se va a proteger la salud y al mismo tiempo la seguridad de las personas que están en detención. Las consecuencias pueden ser muy graves si no se toman ahorita las medidas específicas porque una medida no es solamente limitar la visita familiar. Al final no hay que olvidarnos que las personas que van a trabajar en el centro entran y salen", agregó.