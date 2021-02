¿Cuál será la ruta del desfile de alebrijes en CDMX?

La Ciudad de México se llenará de colores el próximo sábado con el Desfile de Alebrijes Monumentales.

A partir de las 12:00 horas del próximo sábado 19 de octubre, iniciará la decimotercera edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, informó el director General del Museo de Arte Popular (MAP), Walther Boelsterly Urrutia.

En conferencia de prensa, acompañado por Dunia Ludlow Deloya, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, y Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, detalló que el recorrido será de más de cuatro kilómetros e iniciará en el Zócalo capitalino.

Informó que el desfile, donde participarán cerca de 250 figuras creadas por artesanos mexicanos, continuará por las avenidas 5 de mayo, Juárez, carriles centrales de Paseo de la Reforma, hasta llegar a la glorieta del Ángel de la Independencia, donde permanecerán hasta el 17 de noviembre.

Además, señaló Boelsterly Urrutia, habrá presencia de grupos musicales, bandas, grupos de danzas, batucadas, entre otras, “es una fiesta popular y por eso, de alguna forma, se ha hecho una tradición”.

“Este es el primer desfile civil que se organiza, no tiene ninguna intención comercial ni religiosa, ni política. No están permitidos los alebrijes que tengan ese tipo de intenciones, por lo tanto se convierte en una fiesta civil”, indicó.

Destacó que “se han acercado varias instancias comerciales de algunas firmas importantes para comprar el desfile y les hemos dicho que no, y no porque no necesitemos el dinero, sino porque el desfile es de los alebrijeros, ellos son los que se entusiasman y hacen cada año diferentes figuras monumentales”.

Con este desfile iniciarán las actividades del Festival de Día de Muertos que se realizará del 19 de octubre al 17 de noviembre.

SSC alista operativo por desfile













Con motivo del desfile de Alebrijes, a celebrarse este sábado 19 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevará a cabo un operativo de seguridad y vialidad con el objetivo de garantizar la integridad personal y patrimonial de la población en general.

El recorrido que realizarán las figuras iniciará en el Zócalo capitalino a partir del medio día, cuya ruta será 5 de Mayo – avenida Juárez – Paseo de la Reforma, hasta llegar al Ángel de la Independencia.

La dependencia recomienda a los automovilistas las siguientes alternativas viales:

Al Norte: Circuito Interior.

Al Sur: Circuito Interior y Anillo de Circunvalación.

Al Oriente: Eje 1 Norte, así como las avenidas Chapultepec, Doctor Río de la Loza y Fray Servando Teresa de Mier.

Al Poniente: las avenidas Chapultepec, Arcos de Belén yJosé María Izazaga.

Personal de las cámaras de videovigilancia de los Centros de Comando y Control (C-2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Ciudad de México realizarán monitoreos ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la seguridad de los participantes y espectadores.

Para el evento, la SSC recomienda a la ciudadanía respetar los cortes viales que se realizarán durante el paso del desfile, y atender las indicaciones que ellos efectúen.

Además de anticipar sus salidas y en caso emergencia localizar el punto de seguridad más cercano.

La SSC brindará información en tiempo real a través de sus cuentas de redes sociales, en @OVIALCDMX para conocer alternativas viales; en @SSP_CDMX los pormenores del evento y de hechos relevantes; y en @UCS_GCDMX para solicitar apoyo en materia de seguridad.

Por su parte el Metrobús de la Ciudad de México anunció que suspenderá el servicio en estas estaciones:

cmo