¿Cuál es el balance de la vacunación en el Edomex?

TLALNEPANTLA. - En el Estado de México se han aplicado 21 millones de vacunas contra covid-19 a todos los grupos etarios mayores de 18 años, así lo informó el Subsecretario de Gobierno Ricardo de la Cruz.

El funcionario, quien es responsable de la vacunación contra covid en la entidad mexiquense, agregó que esperan que antes de concluir el año 2021 la mayoría de personas pueda retornar a sus actividades ordinaria entrando el año 2022.

"Hemos vacunado ya a 85 por ciento del total de personas adultas mayores, recuerden que algunos de ellos se vacunaron en otros estados, e incluso fuera del país, pero ya está cubierta la mayoría de nuestros adultos mayores", dijo Ricardo de la Cruz.

Añadió que a los jóvenes de 15 a 17 años ya se les aplicó la primera dosis, y al igual que un número determinado a niños de menos de 12 años que se ampararon para poder recibir la vacuna, en primera y segunda dosis.

Dijo que hasta ahora, 123 de los 125 municipios del Estado de México tienen cubierta la vacunación de adultos mayores de 18 años, faltando sólo dos: Nezahualcóyotl y Huixquilucan.

"En particular en estos dos municipios porque se tiene que hacer una logística precisa, no podemos convocar a la gente si no tenemos las vacunas suficientes y lo necesario para que se puedan vacunar, aunque en Neza se estaría haciendo la siguiente semana, probablemente también Huixquilucan ", externo el funcionario.

Añadió que tienen contemplada la vacunación a maestros y a unos 318 mil personas que integran el personal médico de la entidad.

"Todo depende de la llegada de las vacunas que envíe Gobierno de México a la entidad, la meta es que entremos el año con el refuerzo de las vacunas", destacó el funcionario.

