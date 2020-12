¿Cuál covid? Pese a semáforo rojo, chilangos atestan plazas comerciales

Huele a Navidad, no a pandemia ¿Cuál covid? ¿Cuál coronavirus? Si en este momento a los capitalinos lo único que parece importar es el sentir navideño y las compras de regalos y juguetes para las reuniones familiares, luego de nueve meses de desayunar, comer y cenar una sola palabra: enfermedad. Han pasado algunas horas de que el gobierno capitalino anunció el regreso oficial al semáforo rojo con 117 mil defunciones y 1.3 millones de contagios, pero ¿a quién le importa eso frente a las ofertas de las tiendas que buscan repuntar su frágil economía?

Los centros comerciales registran filas y estacionamientos casi llenos. No importa si es el primer, segundo, tercer piso o las escaleras eléctricas; la escena es la misma: bolsas, bolsas y más bolsas de compras, chilangos haciendo oídos sordos al "exhorto" de la autoridad para quedarse en casa. No, el shoping no es lo mismo si es individual, por eso las familias -en plural, sí en plural- recorren los pasillos de Parque Tezontle lo mismo para comprar un helado, que ropa, tenis, obsequios, café, postres o para retirar dinero de los cajeros automáticos.

Lucen contentos con bebés en brazos o niños menores de 5 años sentados en el piso, mientras hacen fila porque la economía mañana quedará estancada otra vez en lo presencial. El futuro podría estar a la vista: la tienda Julio de Plaza Oriente fue cerrada definitivamente después de casi 17 años de antigüedad. "Tiene 2 meses que se fueron", relata a La Silla Rota la zapatería de enfrente, "es que está difícil mantener un negocio cerrado mientras la renta de local, dentro de un centro comercial, sigue corriendo. Termina por comerte", dice.

¿Cuál escaneo del código QR? Si la realidad es que todos busquen evadirlo, inventando excusas que van desde el "no traigo celular" hasta "no sé cómo se hace". Las tiendas lo saben, por eso en algunas de ellas este no es un requisito de ingreso pese a que en la entrada del establecimiento se localiza la información correspondiente. La mayor parte de los compradores no desea participar en la medida que implantó el gobierno capitalino hace tres semanas cuyo fin era registrar, monitorear, controlar e informar contagios covid.

¿Quién se acuerda del covid cuando la belleza pide a gritos la colocación de uñas de gel, depilación de ceja y hasta algún tratamiento facial? Los rituales de cada año parecen ser inviolables frente a la pandemia.

¿A quién le importa el covid cuando ´La Mujer Maravilla´ invita al cine para ver su nueva aventura? Aventura que sólo durará 12 horas pues los cines también cerrarán a partir de mañana. "Sabemos que la Jefa de Gobierno ya informó del semáforo rojo", cuenta la empleada a cargo de la taquilla, "es probable que entre la tarde noche nos confirmen de manera oficial y que mañana ya esté cerrado el cine", lamenta.

En la cartelera una sala luce en números rojos; significa que ya no hay boletos disponibles para esa función. Una madre ingresa con sus dos hijos, tiene la intención de divertirse antes del reiniciar el nuevo confinamiento. Si el 10 de enero los hospitales de la CDMX informan estar bajo control y no desbordados por contagios, entonces, ´La Mujer Maravilla´ volverá.

Un hombre vestido de blanco pide a una docena de personas levantarse de una banca para poder realizar su labor ¡Esta sanitizando los espacios! Sorprende que tras finalizar, no han pasado ni quince segundos cuando la misma docena de personas vuelven a ocupar la banca en lugar de retirarse. Su nombre es Miguel y relata que desde las 11 de la mañana realiza rondines dentro del centro comercial para dar la batalla al coronavirus en pleno semáforo rojo ¿Lo logrará?

OLAS DE GENTE PREVIO AL CIERRE DE 22 DÍAS

La víspera del semáforo rojo lejos de ahuyentar a muchos de los capitalinos, los llevó a salir corriendo a las tiendas de ropa y a las zapaterías antes de que vuelvan a bajar las cortinas, por lo menos hasta el 10 de enero.

Entrar a Forum Buenavista la tarde de este viernes era como tratar de nadar en un mar picado en el que se tienen que esquivar las olas de gente avanzando en todas direcciones. Una gran cantidad de personas avanzaba por la planta baja de la plaza, algunos se dirigían al Tren Suburbano, probablemente para regresar a sus casas.

Sin embargo, la gran mayoría iba a las tiendas de los tres pisos de la plaza. Desde las escaleras eléctricas se pierde la sana distancia que tanto recomienda el gobierno y en los pisos la situación no mejora.

La plaza ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc está justo enfrente de la colonia Santa María la Ribera, que es una de las de atención prioritaria por el número de contagios que hay. Sin embargo, ni la covid-19 ni los hospitales saturados de la Ciudad de México fueron un impedimento para que las personas acudieran a esta plaza y regresaran con al menos una bolsa en la mano.

Ante el inminente cierre de las tiendas y a menos de una semana de Nochebuena, muchos capitalinos se aventuraron a salir de compras. Los establecimientos de ropa como Pull & Bear y Bershka eran algunos de los más solicitados, con filas de entre 10 y 15 personas esperando para ingresar.

Más personas estaban formadas en zapaterías y en tiendas como Mumuso, donde venden peluches y productos diversos. Otras aprovecharon todavía para tomar un café o comer en los restaurantes, que a partir de mañana ya sólo podrán vender alimentos para llevar.