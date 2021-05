Cruzan acusaciones Taboada y Soto, en debate por BJ

El debate entre los candidatos a la alcaldía de Benito Juárez se realizó este miércoles 19 de mayo, con un cruce de acusaciones entre el candidato del PAN y alcalde con licencia, Santiago Taboada, quien busca su reelección, y la candidata común de Morena y el Partido del Trabajo, la diputada local con licencia, Paula Soto.

La ex panista centró sus ataques en la presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía y responsabilizó a Taboada de expedir permisos irregulares y también le recordó que la demarcación es la única en la que en el sismo del 19 de septiembre de 2017 hubo edificios casi nuevos que se cayeron y donde hubo personas fallecidas.

"El sismo de 2017 evidenció la corrupción inmobiliaria que Santiago Taboada y su grupo representan. La verdadera tragedia para la ciudadanía es que ellos no estén en la cárcel. No es casualidad que 3 de cada 10 inmuebles dañados en el terremoto estén aquí en Benito Juárez, abandonaron a su suerte a cientos de familias de 114 inmuebles dañados. Vergüenza debería darte pedir la reelección, no olvidemos que en Benito Juárez fue la única alcaldía donde colapsaron edificios nuevos, edificios que permitieron con la corrupción inmobiliaria, cuántos edificios se caerán en el próximo sismo, Santiago".

CRITICA A MORENA

Taboada por su parte centró sus ataques más en el partido al que ahora representa Soto y afirmó que es el gobierno capitalino el encargado de autorizar las construcciones y dijo que espera un nuevo programa parcial de desarrollo, que no se realiza desde 2005, y responsabilizó a los gobiernos de izquierda de no hacerlo.

También se quejó de que, desde el Congreso local, con mayoría morenista, le quitaron 170 millones de pesos a Benito Juárez.

Soto aumentó el tono de sus acusaciones y criticó al panista porque busca aferrarse al poder y dijo que busca su reelección porque el negocio de la corrupción inmobiliaria le ha dado más de 3 mil millones de pesos y causa que haya menos agua y árboles.

"El problema no es el desarrollo ni los empresarios, el problema eres tú Santiago y tus moches", le dijo Soto, quien iba vestida de blanco y blusa guinda.

NO ES LA MAÑANERA

Pero Taboada le respondió a la candidata morenista y comparó su discurso con el del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Le digo a la candidata de Morena que esta no es la mañanera, esto es un debate, ya basta de calificativos", expuso mientras Soto sonreía.

Taboada mostró un documento donde afirmó que ahí estaban sus resultados y aprovechó para volver a la carga.

"Ahí está su nulo trabajo en la asamblea en términos del plan de desarrollo urbano".

Hubo otros ataques entre ambos contendientes, como cuando Soto criticó a Taboada por contratar con adjudicación directa a la empresa Seguritech para leer placas, algo que ya hace el gobierno capitalino, y le preguntó a Taboada si había habido moche para hacerlo con la empresa que afirmó era favorita del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

"¿Por cuánto vendiste nuestra seguridad?", cuestionó la candidata.

EL PAÍS ESTÁ HECHO UNA FOSA

Taboada le contestó que era para vigilar los vehículos en las colindancias con otras alcaldías y dio una puntual explicación.

"Si alguien no tiene autoridad para hablar de seguridad es Morena, tiene hecho al país una fosa. Le voy a decir candidata por qué se requieren los arcos detectores, precisamente porque tuvimos que hacer la chamba para disminuir el robo de vehículos porque en las colindancias con Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa y Cuauhtémoc es donde los vehículos de nuestros vecinos son robados y pasan de nuestro lado. Hay que tener conocimiento de este tema y por eso se los digo, no es que sea casualidad que el 26 de julio de 2019 y 19 de octubre la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) reconoció a Benito Juárez como la mejor alcaldía en temas de seguridad".

OTROS MOMENTOS

El debate registró la participación de otros candidatos que además de defender sus propuestas, vertieron críticas al trabajo del alcalde con licencia y también a Morena.

Uno de ellos, el de Movimiento Ciudadano, Rodrigo Cordera Thacker recordó que el boom inmobiliario empezó con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno "y Morena no lo quiere reconocer, pero no es mentira que Jorge Romero y sus secuaces lo incrementaron y lo llevaron a su extremo", dijo en alusión al exjefe delegacional y operador político del PAN nacional en la capital, y a cuyo grupo pertenece Taboada.

La candidata del PRD, Adriana Cameras, cuando se habló de desarrollo urbano, afirmó que las construcciones nuevas en la alcaldía han traído problemas, pero también hay casas viejas que no se han reparado y deben hacerlo. Sobre la mención a los damnificados del sismo en la alcaldía, invitó a Soto, a quien llamó "Paula "para que dé un apoyo a los afectados.

"Solo se jacta de estar caminando y no hace nada", criticó.

ATACA A SOTO LA DEL VERDE

Soto también fue atacada por Ivonne Corral, candidata del Partido Verde, instituto político que incluso está en coalición con Morena en 3 candidaturas a alcaldías en la capital. La pevemista afirmó ser la única candidata feminista real en el debate "y aunque los hijos del patriarcado quieren que me baje o decline no lo voy a hacer", advirtió crípticamente.

Criticó a Soto porque cuando fue la aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso de la Ciudad de México, aunque la apoyó, no votó a favor de ella, aseguró. También le reprochó que no estuviera con ella y sus hermanas de movimiento cuando les mandaron gases lacrimógenos, en la marcha del 8 de marzo en el Zócalo. Afirmó que la morenista es una feminista oportunista.

Aunque la diputada local con licencia no contestó ninguno de los ataques de la candidata verde y en algunos hasta se reía, el candidato de MC le pidió que Corral que fuera más respetuosa.

El candidato del nuevo partido Elige, Marte Manuel Calderón Quezada le llamó la atención y la criticó por no cuidar su lenguaje y pedir que mujeres sean solo cuidadas por mujeres cuando deben ser cuidadas por todos. "Además te voy a decir algo, llevamos 10 años atendiendo estos problemas, que no te informes antes de venir a un debate es triste, pero es mucho la esencia de tu partido".

El candidato Cordera Thacker también la regañó.

"Yo estoy bastante en contra de Morena y del PAN, pero tus ataques ya rayan en lo absurdo e insultante, por favor ya un poco más de respeto".

Una de las propuestas de la candidata del Verde, quien aseguró va a ganar, es contratar a Taboada para que se haga cargo de la seguridad de la demarcación.

Otra de las participantes, Yazmin García, de Redes Sociales Progresistas, cuestionó que Taboada autorice tantas construcciones y propuso que cada constructor se comprometa a tener un sistema de aguas pluviales, luego de que el panista afirmó que la Benito Juárez despunta en el tema.

"Tengo 20 años de vivir en la alcaldía y cada vez pagó más de agua y por pipas, si tenemos un sistema bueno de aguas pluviales a mi edificio no llega".

