Crónica del falso embarazo de 13 bebés; récord guinness en Ixtapaluca

Ixtapaluca.- La llegada de 13 bebés en un solo embarazo de una pareja residente del municipio de Ixtapaluca pasará a la historia del libro de récord guinness, pero como un fraude.

Por más de dos días, el gobierno municipal mantuvo en vilo a miles de personas tras afirmar la llegada única en el mundo de los pequeños en un embrazo múltiple producto del matrimonio de Antonio, un bombero municipal, y Maritza.

El caso fue expuesto por el séptimo regidor de Morena, Gerardo Guerrero, el pasado miércoles durante la vigésima cuarta sesión transmitida por redes sociales. Luego las autoridades guardaron silencio.

Ese día, en su intervención, aseguró que la pareja tendría 13 hijos por lo que solicitó apoyo económico, presuntamente del erario público, por ser un caso extraordinario.

"En próximos días, esta pareja va a tener 13 hijos más 13, lo dije bien, 13 hijos más, quiero traer a este cabildo este asunto en particular porque yo aquí en este recinto edilicio habemos madres y padres de familia y sabemos lo que representa tener un hijo o una hija", dijo el regidor ante el asombro de los asistentes.

"Él va a tener con estos 13, 19 (hijos), el traer este asunto a este recinto obedece a hacer un llamado a la solidaridad de este cuerpo edilicio por la parte que conlleva el tema de los gastos para esta familia".

Incluso el propio alcalde morenista de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, secundó la petición, felicitó a la familia y se comprometió a apoyar a la familia en los gastos.

"Felicitar a Antonio y Maritza. Es algo que yo recuerdo en Ixtapaluca nunca lo habíamos visto, Son bendiciones muy grandes, pero también responsabilidades mayores, Entonces seis hijos y ahora 13 más esperemos en Dios que nazcan bien los 13 y habremos de sumarnos", comentó.

Sin embargo, tras concluir la sesión el gobierno municipal cerró filas y no permitió dar declaraciones sobre el caso a todos los funcionarios del gobierno local.

"Nos dijeron que ellos iban a dar toda la información. Que nosotros no estábamos autorizados", señalaron bomberos consultados por La Silla Rota.

FILTRAN DOCUMENTOS DE SUPUESTO CHEQUEO MEDICO

La Silla Rota tuvo acceso a documentos médicos, supuestamente expedidos por el Hospital General de Xoco de la Ciudad de México, donde se confirma la existencia de "13 miembros".

El documento está fechado en el mes de octubre de 2021 y refiere que la paciente Maritza Hernández cuenta con 28 semanas de gestación lo que equivale a siete meses de embarazo.

Aunque supuestamente el expediente confirma el embarazo, las fechas no coinciden, pues en caso de que fueran fidedignos Maritza tuvo que haber dado a luz desde el pasado mes de diciembre o incluso en el mismo mes de octubre, cuando los miembros eran sietemesinos.

Según Gerardo Guerrero, regidor, en tan solo cinco años el bombero Antonio Soriano y su esposa Maritza Hernández habrían procreado a 19 hijos, entre gemelos, trillizos y su último embarazo –ficticio-múltiple con el que daría a luz a 13 bebés.

Cuando dio la noticia aseguró que la pareja se convirtió en padres por primera vez en junio de 2017, cuando Antony nació, después en 2020 Maritza dio a luz a las gemelas Paola y Dafne, mientras que en 2021 tuvieron trillizas a las que llamaron Catherine, Alondra y Ximena.

REDES REACCIONAN Y SE BURLAN

Luego de que el Ayuntamiento se disculpara por la mentira difundida sobre el embarazo múltiple, en redes sociales se burlaron de la circunstancia y también del comunicado emitido por las autoridades que fue igual de confuso que el supuesto embarazo.

"¡No manches ese escrito lo redacto Cantinflas, dice guarden discreción, pero les corro el chisme no manchen, y luego no dice si habrá trecellisos o no! Solo dice que no hay existencia de feto".

"Ojalá apoyen a la parejita, pero con terapia psicológica porque si están bien mal de sus facultades".

"Es nuestra obligación aclarar que no es el objetivo ni interés nuestro, exhibir, exponer o vulnerar la información personal de la pareja..." y lo publican en FB", se lee en los comentarios.

E incluso, los habitantes del municipio lamentaron la mentira del regidor.

"O sea que el Regidor mintió!!! La señora Maritza Hdez. No tiene un embarazo de acuerdo al ultrasonido y ecografía recién realizadas... Entonces como es que dio hasta datos del Hospital del ISSSTE que la estaban atendiendo, e incluso estaban por nacer... UN LLAMADO A ESE REGIDOR POR SU DECLARACIÓN ERRONEA", agregaron usuarios.