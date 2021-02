Critican vecinos parque lineal que carece de zonas verdes y está en las vías

Lo que nos hace creer es qué hay discriminación a habitantes de estas zonas que no tenemos servicios públicos que sí tienen en otras zonas como tiene Polanco. ¿Por qué nosotros que pagamos impuestos no podemos aspirar a un transporte público? No hay transporte público en esta colonia, estamos a un kilómetro de la estación de Metro más cercana y hay una población flotante de 130 mil personas. ¿Por qué no hay una planeación para eso también?”, concluyó.