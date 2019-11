Critican proyecto de presupuesto capitalino; ven recortes y más impuestos

El paquete financiero de la Ciudad de México, muestra que el Producto Interno Bruto capitalino cayó este año, algo atribuible a la política económica de la Cuarta Transformación, afirmó el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Mauricio Tabe.

Hoy en la presentación por parte de la Secretaria de @Finanzas_CDMX, @mauriciotabe manifestó nuestra preocupación por la debilidad de las finanzas públicas de la ciudad???? pic.twitter.com/QYE2fd9JHh — Diputados PAN CDMX (@GPPANCDMX) November 29, 2019

Asimismo, de acuerdo con dicho documento entregado el 27 de noviembre por la secretaria de Finanzas del Gobierno capitalino, Luz Elena González, los ingresos recaudatorios cayeron porque hay sectores como el de la construcción y la venta de automóviles nuevos que han ido a la baja, lo que afecta a otros sectores, añadió el legislador.

La secretaria de @Finanzas_CDMX, Luz Elena González Escobar presentó el #PaqueteFinanciero 2020 de la #Cdmx y el @partidoverdemex refrendó su compromiso para q' el ejercicio de los recursos procure el medio ambiente y el agua, mejore la calidad del aire y protega la biodiversidad pic.twitter.com/mEhMjFe7Z0 — Diputados Verdes CDMX (@DipVerdesCDMX) November 28, 2019

Otro motivo de crítica es que el documento proyecta menos recursos de los que pueden recaudarse, lo que hace temer que lo que no se incluye se use de manera discrecional, advirtió.

Por su parte el vicecoordinador de la fracción del PRD, Jorge Gaviño también fue consultado por La Silla Rota sobre el paquete financiero y destacó algunos recortes, como los que se harán a la Secretaría de Protección y Gestión Integral (antes Protección Civil), lo que es motivo de alarma, en una ciudad sísmica.

Se proponen tres medidas para fortalecer las finanzas de la capital: ??Mejorar la coordinación fiscal metropolitana, especialmente con el Estado de México.

??Mejorar la eficacia tributaria, y disminuir la evasión fiscal. #SAF2020 pic.twitter.com/ECLtwhrWm4 — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) November 28, 2019

Otro recorte es el que se plantea para el C5, pues se trata del sistema de monitoreo a través de miles de cámaras colocadas en distintos puntos de la ciudad.

#PaqueteEconómico2020 "Estamos estimando ingresos que son acorde con la situación económica que se avizora, tanto los ingresos locales como federales no registrarán incrementos sustanciales en 2020" Luz Elena González, Secretaria de la #SAF#SAF2020 pic.twitter.com/euaF53JZ8x — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) November 28, 2019

Un recorte más que criticó es el que se prevé al Sistema de Aguas de la ciudad de México, de 40 por ciento. También destacó que habrá un impuesto adicional al consumo de alcohol, justificado en que será para combatir el problema de salud que significa, pero de manera contradictoria se le reducirá el presupuesto al Instituto de Atención para las Adicciones (Iapa).

La Silla Rota habló con la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, Guadalupe Morales, quien calificó al paquete financiero de responsable.

"Es un presupuesto responsable, respecto al proyecto de 2019, es de 234 mil 016 millones de pesos, ahora tenemos 238 mil 975 millones de pesos, un incremento de 4 mil 959 millones. Ellos dicen que las estimaciones son bajas, nosotros decimos que son responsables", justificó.

Sobre los llamados nuevos impuestos al consumo de alcohol y a las casas de juegos, reviró y preguntó por qué los diputados de oposición no mencionan que no hubo alzas a otros impuestos.

"¿Por qué no dicen que no hubo alza al agua, al predial y solo es el índice inflacionario que vamos a tener en esos impuestos?".

Defendió los nuevos impuestos y aunque el Iapa tendrá menor presupuesto, aseguró que lo que se recaude sí se destinará a cuestiones de salud.

"Es generar conciencia para reducir el consumo del alcohol y financiar para los servicios de salud y de rehabilitación, no está mal, ya que generan en sector salud erogar recursos para crear conciencia, campañas en torno a esto y justo es que tengan un impuesto para compensar lo que le digo".

Cuestionada sobre si van a tiempo, dijo que sí y prometió que no pasará del 15 de diciembre cuando se apruebe todo el paquete financiero.

"Aquí no vamos a parar el reloj legislativo", se comprometió.

EL PRESUPUESTO

La secretaria de Finanzas, Luz Elena González, acudió al Congreso capitalino para explicar el paquete financiero.

Explicó que está basado en las prioridades que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó en su programa de gobierno: educación, movilidad, infraestructura física y social, seguridad y medio ambiente.

"Ejes que, dada su importancia, crecen en 128.1 por ciento, 10.8 por ciento, 9.5 por ciento y 6.6 por ciento -respectivamente- con respecto del ejercicio 2019", expuso ante los legisladores".

Adelantó que se viene un nuevo proceso de emplacamiento vehicular y que se homologará el pago de tenencia con el estado de México

"Lo que ellos no cobran, a nosotros nos afecta en la base fiscal o viceversa; en circunstancias de interdependencia diaria y vínculos estrechísimos. Basta cruzar la calle, comprar, hacer un trámite. No es justo que mientras unos contaminen otros lo respiren", señaló.

La homologación incluso hará que el cobro a los vehículos de alto valor vaya a la baja y que se fijará una tasa del 3 por ciento, mientras que seguirá el subsidio de 100 por ciento sobre vehículos con un valor inferior a 250 mil pesos.

A ello se suma la homologación en las actividades de juegos y apuestas que además de fortalecer las finanzas públicas, ayudarán a reducir problemas de salud e inseguridad.

"La Ciudad de México es la única entidad del país con gran cantidad de casinos donde no se aplica esta contribución", afirmó.

La funcionaria aseguró que el presupuesto para 2020, sometido a la consideración del Legislativo, acusa un incremento de 4 mil 959.5 millones de pesos respecto al 2019, que significa un aumento del 2.1 por ciento.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Mauricio Tabe explicó que con base en el documento se refleja una "preocupante situación económica" en la ciudad, que atribuye a las decisiones del gobierno federal y que refleja una caída del PIB.

"Se confirma que el sector de la construcción sufrió un fuerte golpe y ha sufrido su actividad y tiene impacto en toda la economía porque involucra distintas actividades, servicios y productos".

Además, el documento revela que por segunda vez en 15 años se cayeron los ingresos propios de la ciudad con respecto al año anterior.

"Se cayó la recaudación de impuestos ligados a la actividad económica. Primero cae la recaudación de impuestos sobre nómina que tiene relación con el empleo formal. Se cayó la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se contrajo el sector inmobiliario, hubo menos operaciones de compra venta de bienes inmuebles. Se cayó el impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos, lo que implica que el sector automotriz vendió menos vehículos en la ciudad que en 2018".

Recordó que la última caída de ingresos en la ciudad ocurrió en 2009, pero mientras aquel año fue atribuida a una crisis mundial, ahora se debe a una crisis provocada por la contracción del gasto público a nivel federal causada por la 4T.

"El gasto público sí estimula el consumo, la actividad, la inversión el gobierno con los miles de millones que eroga, detona varias industrias y eso hace que se generen empleos. Cuando el gobierno deja de gastar buena parte de la economía se contrae porque deja de circular efectivo y deja de contratar a personas porque hay menos recursos en la economía".

Eso ha causado la caída de los ingresos de mucha gente y de inversión y el aumento de desempleo, afirmó.

"Ahora sí que la culpa de los males que vive la ciudad son de la Federación, a su mal manejo. Nosotros señalamos que la 4T luchaba contra el demonio del neoliberalismo y se está sacando lo peor de ese demonio que es la contracción del gasto público, ni siquiera es disciplina fiscal", criticó.

Otro dato es que el gobierno subestimó los ingresos para 2019 y lo mismo para 2020 y eso le permitió tener un margen de maniobra de presupuesto y decidir fuera del Congreso cómo utilizar los excedentes.

"Los ingresos que se recibieron en 2018 son un montón y vamos a aprobar casi el mismo monto de 2018 cuando este año y el próximo vamos a hacer actualizaciones de tarifa, por eso la incongruencia de los estimados de ingresos. ¿Cómo es posible que vamos a recibir los mismos ingresos del 2018 si vamos a actualizar las tarifas de los impuestos, derechos y contribuciones claves?", cuestionó.

Otro aspecto es que el gobierno prometió que no iba a aumentar de impuestos y mete impuesto al hospedaje, a la venta de alcohol y al juego y lo justifica como una política pública de salud y control de la ludopatía, pero si fuera así quien debiera presentarlo es la secretaria de Salud y no la de Finanzas.

"Lo que vemos es que este ingreso va a generar más ingresos para la ciudad, y va a tener efecto para la actividad económica. Pero me pregunto cómo afectará a la industria restaurantera, a la industria de bares y espectáculos, va a tener afecto, no solo ingresos y utilidades, también empleos ligados a la industria".

Lamentó los recortes en áreas importantes como al C5, de 40 por ciento, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón y al DIF CDMX, con 10 por ciento, a la Secretarías de la Mujeres, de Movilidad con 5 por ciento, de Medio Ambiente y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con 5 por ciento.

"Hay temas de recortes que nos llaman la atención, a varias secretarías. Habrá que ver si no tiene impacto sobre la operación", advirtió.

"Se mantiene presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos, estancado, siendo que tiene nuevas responsabilidades para dar cumplimiento a obligaciones de constitución de ciudad", agregó.

"Otra cosa que señalamos es el terrible subejercicio del gobierno de la ciudad, había para gasto de capital, es decir para inversión pública 55 mil millones y a septiembre sólo habían ejercido 16 mil millones de pesos, a tres cuartas partes del año sólo llevaban ejercida una tercera parte de presupuesto ejercido. A ese ritmo no van a cumplir con metas presupuestas ni de obras y si lo hacen corriendo van a terminar todo mal".

Pidió al gobierno capitalino explicar si los recortes a las secretarías son también a programas. , y revisar las estimaciones de ingreso. "Nosotros decimos que nos están engañando y que están mal y que hay recursos y los están escondiendo".

DESCUIDOS

El vicecoordinador de la bancada del PRD, consideró que el paquete financiero llegó con fallas, desaseado y ejemplo de ello fue que tenía incluido un par de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) por 88 mil millones de pesos, que apenas fue detectado fue retirado del proyecto.

"Deuda con dos PPS por 88 mil millones de pesos sería muy canjjo, está desproporcionado, sería el mayor en la historia, 20 mil o 30 mil millones que dijo la jefa de gobierno, está bien pero quitaron esos dos artículos sin explicar nada", criticó.

Gaviño cuestionó que se disminuya el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, en una época en la que el desempleo va al alza, o la reducción a la de Gestión Integral de Riesgos en una ciudad ubicada en una zona sísmica. Otro caso es el presupuesto que se le da a la Consejería Jurídica que es el mismo presupuesto de este 2019 menos inflación, pese al estado actual del Archivo general de notarías.

"No puede despegar el sector inmobiliario si no lo arreglas, y no tiene presupuesto".

Otro recorte es el que podría sufrir la Agencia de Atención Animal de 40 por ciento menos.

"Los animalistas están preocupados y nos han estado llamando y dicen que es un despropósito quitarle".

Otro caso es el del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones. "Hay una contradicción grave, te dicen que aumenta impuesto a las bebidas para atacar al alcoholismo cuando le quitas casi el 30 por ciento al Iapa, esto es una locura".

Destacó como positivos los aumentos a la Policía Auxiliar y a la Bancaria, aunque ambas instituciones tienen recursos propios. Otro aumento notable es de la autoridad del Centro Histórico de 192 por ciento, la cual este 2019 recibió 46 millones de pesos y para el otro podría tener 135 millones.

Otras beneficiadas son las secretarías de Cultura con 55 por ciento más, así como Educación, Ciencia y Tecnología con 24 por ciento más y la Planta Asfáltica con 91 por ciento más.

Cuestionado sobre si en el Congreso buscarán hacer modificaciones, dijo que revisarán los cierres de algunas dependencias, pues algunas reportan menos gastos de recursos de los que estaban presupuestados.

"Estamos revisando el cierre de dependencias porque si no gastaron y supuestamente alcanzaron las metas pues no requieren mayor presupuesto. Ha habido subejercicio de muchas dependencias, de gasto desaseado, privilegiando licitaciones, muchas adjudicaciones directas y licitaciones restringidas en lugar de públicas, más de lo que permite la ley", concluyó.

HAN COMENZADO A REGULARIZARSE

La presidenta de la comisión de Presupuesto, Guadalupe Morales reconoció que sí se han registrado subejercicios, principalmente en el segundo trimestre en varias alcaldías aunque ya en el tercer comenzaron a dejar de tenerlo.

"No podemos hablar de subejercicios cuando tenemos hasta el tercer trimestre y sabemos que todas las obras se terminan por los proyectos que se adjudican hasta el último momento", explicó.

Respecto a por qué se disminuyó el presupuesto para el C5 dijo que porque este año se aumentó para comprar muchas cámaras pero para el siguiente ya no será así.

"Por eso baja la estimación".

También se refirió a la tenencia que se homologará con la del estado de México, que permitirá que automovilistas capitalinos ya no emplaquen en la entidad vecina ni en Morelos para evitar pagar.

"Lo que planteó la secretaria de Finanzas es que esto le corresponde a la Comisión de Hacienda, se ha hecho un convenio metropolitano con el estado de México y tiene que ver con homologar el pago de la tenencia y subsidio y se va a reducir la tenencia a los vehículos más caros, que es uno de los desincentivos por el incremento de la tenencia, por eso se van a Morelos a emplacar, se trató de bajar para que todos los vehículos que no tienen subsidio paguen menos y no se vayan al estado de México".

-¿Prevé cambios en la confección del presupuesto?

-Estamos apenas iniciando el análisis. Depende de lo que veamos desde la comisión de Presupuesto, somos parte del proyecto de la ciudad de México y respaldamos las políticas de la jefa de gobierno, vamos a ser muy responsables.