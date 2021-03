Critican ciclistas iniciativa de casco obligatorio; reintentaré, advierte diputado

Gaby Olivera es una ciclista que usa casco. No lo hace porque sea una obligación, sino por las condiciones de inseguridad que hay para quienes manejan bicicleta en la ciudad, y que le costó la vida a uno de sus amigos y en otro accidente, ser atropellada mientras iba en bici.

"Yo uso casco al rodar en la bici, uso casco en la ciudad porque he perdido amigos, y al final la seguridad debe ser en la infraestructura, en los caminos seguros, pavimentados y con un reglamento que se aplique y de verdad sancione", dijo a La Silla Rota.

"No lo usaba porque la infraestructura es la que debe dar seguridad, es una acción colectiva de responsabilidad, pero acá en la ciudad no hay medios para forjar conducta así y no sancionan a quienes no respetan al ciclista", añadió.

Dijo que más que buscar imponer el uso del casco a través de leyes a quienes manejan bicicletas -como intentó el diputado de Morena, Norberto Nazario a través de una iniciativa, que decidió retirar antes de comenzar a discutirse- lo que se debe buscar es tener más condiciones de seguridad para los ciclistas.

ES MÁS UN ACCESORIO

Por su parte el experto en movilidad del Poder de El Consumidor, Víctor Alvarado dijo que la seguridad del ciclista no debe estar centrada en el uso obligatorio del casco, sino en la mejora de las vialidades y del respeto al reglamento.

"El tema del casco es más de un accesorio o elemento que no debe estar condicionado para poder circular en las ciudades. Lo que se requiere son ciudades humanas y que las personas no requieran un accesorio para salvaguardarse. Lo que hace esta medida es que quien tenga que tomar las precauciones y las acciones inmediatas sean los usuarios más vulnerables de la vía y no los vehículos que de alguna manera han estado presentes en infinidad de hechos de tránsito, solo por el hecho de que la regulación sigue estando a su favor", criticó.

Alvarado afirmó que además en ningún país del mundo el uso del casco es obligatorio.

SIN SUSTENTO

El diputado Jorge Gaviño, del PRD, consideró que la iniciativa que estaba en la orden del día de la comisión de Movilidad el 1 de marzo, era carente de sustento.

"Era una iniciativa pedestre, vacía y en contra de los ciclistas, si se aprobaba dabas beligerancia al policía corrupto para irse contra el repartidor y el ciclista sin casco, en lugar de pedirle al gobierno que arregle los baches, que aumente los ciclopistas, que pida seguro a las unidades de transporte público", dijo a La Silla Rota.

El diputado Nazario fue consultado sobre por qué retiró la iniciativa y respondió que porque hubo reacciones de ciclistas que le dijeron vía redes sociales que no tenían dinero para comprarse un casco, y que además se abría una puerta para los abusos de los policías corruptos. Al preguntarle si consultó a organizaciones de ciclistas, contestó que sí, pero tanto Gaby Olivera como Alvarado aseguraron que nunca supieron de su proyecto.

CON CASCO, TRAYECTO SEGURO, DECÍA INICIATIVA

El proyecto era una reforma al artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Presentada desde el 27 de octubre de 2020. Su contenido estaba centrado en que los ciclistas se protegieran a sí mismos, sin mencionar la inseguridad de las vialidades que recorren.

"La iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, tiene por objeto establecer el uso obligatorio del equipo de protección, como casco, para todas las personas que utilizan el transporte de bicicleta, manteniendo su seguridad en todo momento y recorridos que realizan durante el día, reduciendo los índices de accidentes y daños a terceros".

Además, de acuerdo con la iniciativa, con el uso obligatorio del casco se fortalecería la educación en el uso de este transporte.

"Se llega a la conclusión de que se fortalecería la educación en este transporte de uso común en la Ciudad de México, implementando el uso obligatorio del equipo de protección, asegurando un trayecto seguro para todas las personas que transitan por las vialidades y ciclovías", se lee en el documento.

VAMOS A ANDAR COMO ÁRBOL DE NAVIDAD

Pero de acuerdo con Gaby Olivera, quien es activista en derechos de los ciclistas y el mejoramiento de las vialidades y la seguridad para ellos, no hubo consulta.

"No hubo difusión y tengo una red de amigos ciclistas y nadie había escuchado de esto. Es muy común no avisar en estos temas o en otros como el espacio público, plantear estas reformas sin avisar y en lo oscuro. Es absurdo, los ciclistas al rato vamos a andar como árbol de Navidad pero van a seguir los accidentes viales, quieren promover casco para la seguridad vial pero ese no es el camino".

Dijo que obligar al uso del cubrebocas sería la cereza del pastel y ella se opone y hasta le parece de risa, porque quieren obligar al uso del casco pero la policía de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública no hace nada para evitar que haya gente que maneje automóviles sin conocer el reglamento.

Agregó que donde la bici es parte de una cultura vial, el uso del casco es una elección, no una obligación. "En sitios como Amsterdam el ciclista está seguro, tiene caminos seguros y ciclovías planificadas, los otros actores de la movilidad y urbanismo respetan y los tienen bien restringidos a través del diseño urbano, controles de velocidad, o poner a ciclistas delante de semáforos".

Por su parte Víctor Alvarado señaló que para minimizar los riesgos, no se debe hacer obligatorio el uso del casco, porque a diferencia de un motociclista, un ciclista no alcanza esas altas velocidades. "Lo que tienes que hacer antes es reducir la velocidad (de los automóviles), el número de vehículos particulares, hacer adecuaciones geométricas para garantizar la seguridad del ciclista, y finalmente si no lograste bajar velocidades, ni vehículos ni modificaciones del entorno donde pasan cierto número de ciclistas, entonces sí pones una ciclovía o confinamiento para garantizar su seguridad. La propuesta que lanzaron es muy primitiva".

ANTIÉTICO

Gaviño reconoció que en estricto sentido, Nazario tenía derecho a bajar su iniciativa, incluso una hora antes, pero lo que demostró al hacerlo fue una falta de seriedad y de ética.

"Una hora antes la retiró, es indebido, sí procede, pero muy poca gente lo hace. Si propones una iniciativa es para bien, ya la estudiaste, pasan meses y meses y la retiras y ya fue circulado y la comisión ya fue citada, es antiético y un asunto de falta de responsabilidad parlamentaria".

Consideró que lo que se debe regular es que el transporte público tenga seguros de daños a terceros, para cubrir accidentes contra ciclistas.

"No hay supervisión, a veces tienen seguro, a veces no, todo eso causa lesiones a transeúntes y a los ciclistas".

Nazario reiteró a La Silla Rota que es de la idea de que el casco sea obligatorio. Agregó que consultó con una veintena de personas sobre la iniciativa, y adelantó que después la volverá a proponer.

"La presentaremos después. Yo siempre hago foros de iniciativas, de política pública para que vaya gente experta, con la pandemia no se pudo hacer, y yo espero que después se haga. Soy de la idea que sea obligatorio", concluyó.

