Critica Sheinbaum distribución inequitativa de vacunas en el mundo

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum criticó el hecho de que en el mundo no exista una distribución equitativa de vacunas ni tampoco de medicamentos.

"Si la Salud es un derecho, entonces no tendría por qué no haber una distribución de vacunas equitativa en todo el mundo; si la Salud es un derecho, no tendría por qué no haber una distribución de los medicamentos en todo el mundo para poder tener acceso, desde los más pobres hasta los más ricos, viendo la Salud en su marco integral como un gran derecho", dijo Sheinbaum.

Durante el simposio internacional "La regulación sanitaria en un mundo post covid-19", Sheinbaum ofreció el discurso de inauguración donde habló de que se debe olvidar la "mercantilización de la Salud y ver a la Salud realmente como uno de los grandes derechos".

"Ahí en los países donde la salud está privatizada, fue donde más difícilmente se pudo atender a su población; y, el marco regulatorio debe necesariamente de orientarse a la Salud como un Gran Derecho Universal, en donde todas y todos tengamos derecho, no solamente a la salud en el marco de los medicamentos, de la hospitalización, sino en general, a lo largo de nuestra vida", dijo Sheinbaum.

La jefa de Gobierno mencionó que la Ciudad de México fue de las entidades que más resintió la pandemia de covid-19, pero que gracias a la coordinación con el Gobierno de México se le pudo hacer frente "de una manera en donde ninguna persona ha dejado de recibir una atención médica".

Mencionó que en el país, previo a la pandemia, la instrumentación de las etiquetas en los productos alimenticios "permitió dar una visión distinta a la salud en términos de la alimentación y a una vida distinta desde la prevención hasta la atención".

cmo