Cristy enfermó 2 veces de covid y decidió apoyar a otros enfermos

TOLUCA.-La confianza en la vacunación ha generado que los sectores más jóvenes de la población hayan bajado la guardia ante la covid-19, así lo reconoce Cristy Guadarrama, fundadora de Respiros de Corazón, una iniciativa que nació en el peor pico de la pandemia en el Valle de Toluca, para ayudar a quienes necesitaran un tanque o concentrador de oxígeno.

Durante dos meses, apenas recibieron una llamada, relata Cristy, quien padeció covid-19 dos veces, pero hace dos semanas, la situación comenzó a cambiar, ahora son los jóvenes los que buscan su apoyo incluso uno ya con la cepa Delta detectada.

"Los están tratando en casa pero sí han necesitado concertadores, necesitamos como sociedad ser más responsables. Los casos que hemos detectado han subido hasta un 25 por ciento, esta nueva cepa es complicada para tratar, ni con dexametasona cambia el estatus del paciente, eso es lo que hemos estado viendo".

Para Cristy, es necesario impactar a los jóvenes pues los mayores de 40 cuentan con al menos una dosis de la vacuna anticovid, mientras que los menores, han tomado la baja en los casos como una señal para relajar las medidas.

AUMENTAN POCO A POCO LOS CASOS

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud estatal, 35 mil 199 mexiquenses se encontraban en resguardo domiciliario por salir positivos a la prueba reactiva del SARS-CoV-2, 628 pacientes que se encuentran hospitalizados en nosocomios de la entidad y mil 153 están internados en nosocomios de otras entidades del país.

"Ya comenzaron a salir de fiesta, los bares ya están llenos otra vez, por eso como sociedad deberíamos preocuparnos más por esta nueva cepa que está ahorita. Tenemos cinco casos ahorita, todos son jóvenes de entre 20 y 25 años, son personas a las que apoyamos a conseguir tanques, concentradores y medicamentos. Este grupo piensa que una vez inmunizamos los grandes, se acabó y no, ya empezamos a escuchar más los casos, en los grupos de Facebook ya empieza la búsqueda por tanques, sí hay que tener miedo".

De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Red IRAG, cinco hospitales del Estado de México se mantienen sin camas generales disponibles, se trata de los Hospitales Regionales 251 y 220, ubicados en Metepec y Toluca; los Hospitales Generales de Zona 197, 98 y 85, todos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mientras que seis más superan el 50 por ciento de ocupación.

En cuanto a camas con ventilador sólo el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Edomex se reporta al 100 por ciento de ocupación, tampoco tiene espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Debemos estar conscientes de que los que tenemos más de 40 años estamos un poco cubiertos, no se acabó, siguen los contagios, muchos catalogados como gripe estacional e incluso neumonía, pero lo más importante es recordarle a los adolescentes, todos dependemos de la reapertura de negocios, la economía lo necesita, pero en este rango de edades, de entre 18 y 25, no se han cuidado, hay que decirles que incluso en las fiestas y en los antros haya que mantener el cubrebocas", recriminó Cristy.

RESPIROS DE CORAZÓN

Para Cristy Guadarrama, Respiros De Corazón es un grupo de apoyo que ayuda a gestionar, conseguir o encontrar medicamentos e insumos médicos para tratar la covid-19, pero sabe que no es suficiente, por lo que regala comida aquellos que están necesitados, en especial familiares que esperan noticias de un paciente afuera de los hospitales.

El sobre precio del oxígeno medicinal, de los concentradores, la escasez de algunos medicamentos y las ganas de ayudar, fue lo que motivó a Cristy, su ayuda ha llegado a decenas de familias en el Valle de Toluca.

"Me prometí que no iba a volver a pasar, que podríamos juntarnos como sociedad y que podía yo ayudar a juntar personas que nos ayudaran a salir adelante con este tipo de personas que no tenían el recurso para poder salir por sí mismas".

La idea es compartir lo que se tiene a quien lo necesite, por lo que presta equipos que ha comprado con su dinero y ofrece también la renta de equipo médico de familias que ya superaron al coronavirus a otras que apenas inician el calvario.

Cristy ha padecido covid-19 ya dos veces, sabe que una tercera la dejaría en línea de muerte por las secuelas que enfrenta en especial a nivel pulmonar, pero para esta mujer, nada puede frenar el apoyo porque de éste dependen muchas vidas.

Para contactar a Cristy solo es necesario buscar Respiros de Corazón en Facebook y mandarles un mensaje, Cristy está dispuesta a ayudar y a recibir manos amigas.





(SAB)