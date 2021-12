Crimen organizado, violencia e inseguridad orillan a migrantes a Toluca

TOLUCA.-Dormidos, leyendo, buscando qué hacer para matar las horas, es como pasan los días los migrantes que llegan a buscar una mano amiga en el Valle de Toluca. Mientras algunos cocinas, otros limpian, pero las tareas pronto se acaban en el Refugio Hermanos en el Camino que desde hace 10 años dirige Armando Vilchis en Metepec.

El crimen organizado, los peligros que corren al subirse a La Bestia, las extorsiones y hasta la muerte del sueño americano desvían a los migrantes centroamericanos a este punto del Estado de México. De boca en boca se pasan el tip: Don Armando les ayuda a tramitar los papeles necesarios para poder trabajar en México.

Para muchos su destino no es Toluca, sólo quieren seguir su camino, pero llegan aquí a encontrar lo único que buscan: una cama y un plato caliente, aunque sea de arroz o frijoles. No hay mucho.

Don Armando decidió hace 20 años dedicar su vida a ayudar a los migrantes, sabe que dejar todo atrás por miedo a las pandillas, por hambre debido a las crisis financieras o a los golpes de Estado, son batallas que no se pueden librar solos. Es por ello que, hace 10 años, el padre Alejandro Solalinde le ayudó a formar el refugio Hermanos en el Camino, mimamos que se sostiene del taller mecánico del metepequense.

Actualmente son 46 los inquilinos, la mayoría haitianos, que han llegado con las caravanas migrantes pero espera que para este fin de año, el número se duplique, incluso se triplique. Aunque las caravanas tienen como destino Estados Unidos, de los miles, cientos se desvían y los recursos no alcanzan en este santuario ubicado en el municipio alfarero.

Duermen en literas y con cobijas donadas se protegen del clima invernal. En el Valle de Toluca en diciembre y enero puede llegar el termómetro a menos de 0º centígrados.





"Ha estado súper movido, hace 15 días teníamos 87 migrantes aquí, estaban llegando de la caravana aquí y ahorita hubo otro movimiento, muchos se fueron ala caravana para ver arreglaban papeles pero no están arreglando nada y se van a regresar. No han podido solucionar nada porque la caravana quiere seguir para el norte y no hay forma de arreglar papeles para los cientos que están buscando el Sueño Mexicano".

LES PEGA LA BUROCRACIA

Armando Vilchis señaló que no han tenido respuesta por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tampoco por parte del Instituto Nacional de Migración. La situación se ha complicado desde que arrancó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lamentó que las instituciones se han convertido en el Muro Mexicano contra los migrantes.

"Es muy pesado, está muy crítico para ellos, es como si los estuvieran torturando. En el sexenio pasado nos tardábamos 13 días por mucho para conseguir la Visa Humanitaria, ahora son 2 meses si bien les va, es muy tardado, antes era muy cómodo hacer trámites, hacíamos hasta 3 mil 500 al años, pero ahorita como los tenemos que llevar a COMAR... Esto lo hacen para evitar que pasen a los Estados Unidos porque una vez que hacen el trámite en COMAR, el asilo ya no lo pueden pedir en EE.UU.", añadió.

VARADOS Y EN "ASCUAS"

Para Vicente, originario de la República de El Salvador, buscar la residencia e incluso la naturalización mexicana, se ha convertido en algo tortuoso, pues durante un año ha estado varado en el refugio migrante de Metepec tratando de conseguir un avance en sus papeles y así tener una credencial para votar que le permita encontrar trabajo.

Vicente, originario de la República de El Salvador

"Llegué aquí por medio de amistades tratando de arreglar mis papeles para quedarme en este país porque sí nos dan oportunidades de trabajo, en cuestión de estancia, aunque ahora es muy complicado por todas las personas de Haití y de Afganistán que están llegando, por eso a los migrantes centroamericanos nos están haciendo a un lado".

EN EL ABANDONO

Desde que inició funciones Myrna García Morón como comisionada de los Derechos Humanos del Estado de México, no han tenido contacto con ellos, por lo que los migrantes son vulnerados constantemente sin que alguien intervenga, lamentó don Armando mientras limpiaba piezas de un auto.

Con las caravanas migrantes han llegado familias haitianas

"No ha venido a vernos, estamos completamente abandonados por la Codhem. La Secretaría de Salud tampoco ha venido para darnos atención para los niños, las mujeres embarazadas o las que acaban de parir. Estamos completamente abandonados, lo único que tenemos es la despensa que nos da el gobierno estatal. Estamos solos como nunca y ahorita con el cambio de gobierno municipal, esperamos que Fernando Flores cumpla su promesa de ayudarnos".

Para Don Armando y sus migrantes, si bien la prioridad es que las autoridades federales destraben los procesos de visas humanitarias es la prioridad, reconocen que también les urgen donaciones de comida y de cobijas, pues apenas se dan abasto y no hay recurso que alcance para saciar el hambre de todos los que llegan a pedir un refugio, un espacio seguro para pensar qué es mejor, si arriesgar la vida por el sueño americano o conformarse con lo que México les ofrece.





(SAB)