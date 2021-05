Crimen organizado influye en las campañas del sur y oriente del Edomex

El crimen organizado no solo influye en candidaturas del sur del Estado de México sino también en el oriente mexiquense donde al menos una candidata a la alcaldía de Tlalmanalco tiene vigilancia de la Fiscalía General de Justicia del estatal (FGJEM) porque su vida corre peligro y otros dos en Valle de Chalco y los Reyes La Paz han sufrido constantes amenazas vía telefónica.

Asimismo, activistas de Antorcha Campesina y del Sindicato Libertad mantienen agresiones sistemáticas contra brigadas y candidatos de Morena en los municipios de Ixtapaluca, Chimalhuacán y Ecatepec, donde se han registrado personas lesionadas.

CUIDAN A LA CANDIDATA DEL PVEM EN TLALMANALCO

Delfina Vázquez Dávila, es la aspirante del partido verde a la alcaldía de Tlalmanalco y ella está bajo vigilancia de la FGJEM luego de que su vida ha sido amenazada presuntamente por el crimen organizado.

Ella ya no quiere seguir en la campaña, pero sus seguidores y familiares le insisten en que no se deje intimidar.

Hace dos días, tres pistoleros fueron detectados por la calle del Águila en Tlalmanalco, pero como había vigilancia en torno a la candidata se retiraron.

Esos pistoleros fueron ubicados como simpatizantes de un candidato a la diputación con sede en Amecameca.

(Foto: Especial/candidata de Valle de Bravo, luego de amenaza por el crimen organizado, recibe el respaldo del PRI, PRD y PAN, para que reinicia actividades)

FOCO ROJO

Tlalmanalco es un foco rojo en este proceso electoral desde el 23 de octubre de 2020, cuando luego de una reunión de militantes del PVEM en el municipio de Tlalmanalco, con su líder José Alberto Couttolenc Buentello, fueron acribillados tres militantes.

La ejecución fue realizada por sujetos que circulaban en un auto blanco por la calle Fray Martin de Valencia y en el piso quedaron los cuerpos de Guillermina Sánchez Ramírez, de 55 años de edad y cercana a Delfina Vázquez Dávila.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como Fernando y Antonio Horteales, primos, pero a este último se le conocía como "Tony Tormenta" y al parecer estaba relacionado con un grupo de narcomenudistas de Tlalmanalco.

En ese municipio se guarda silencio por temor a represalias de los grupos criminales.

Uno de los candidatos a la alcaldía de Tlalmanalco, Luis Enrique Sánchez Reyes, de Movimiento Ciudadano (MC) fue hermano Raúl Sánchez Reyes, presidente municipal de Tlalmanalco por el PRD del 2006 al 2009.

Raúl Sánchez fue detenido por la entonces procuraduría de justicia mexiquense, luego de dos años de dejar el cargo, por sus presuntos vínculos con Los Aboytes, sicarios de la Familia Michoacana.

Rodolfo Aboytes, uno de los sicarios que se encargaba de ejecutar a personas secuestradas, había sido su jefe de comunicación social del ayuntamiento de Tlalmanalco.

El hermano de Luis Enrique Sánchez fue puesto en libertad por falta de pruebas, pero después desapareció la noche previa al 28 de octubre de 2017, fue encontrado muerto al día siguiente en el interior de una camioneta blanca y en un camino en el límite de Chalco con el municipio de Tlalmanalco.

Ahora en Tlalmanalco predomina el dominio de grupos afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

LAS AGRESIONES EN LA PAZ

La tarde del 22 de marzo, el candidato de Fuerza por México (FXM) en los Reyes La Paz, Tomás Merlos Escutia, le reclamaba a la FGJEM de que si "están esperando muertos" para intervenir, ya que es la segunda vez que es agredido.

En esta ocasión por seguidores de la candidata a regidora del PRI, Ana Fernanda Medina y su madre, la ex síndico Claudia Fernández, hija y esposa del ex alcalde de la Paz, Juan José Medina Cabrera, quien tiene un reclamo del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) para que regrese más de 55 millones de pesos que desvió junto con el también ex alcalde Rolando Castellanos Hernández, recién fallecido por Covid.

Tomas Merlos inició una denuncia en el centro de justicia por agresiones con armas de fuego, con piedras y verbales por familiares de Juan José Medina Cabrera en la colonia Hank González. "Exigimos al fiscal del Estado de México seguridad para las mujeres y para los candidatos".

Durante un discurso que pronunció afuera del centro de justicia de la Paz, recordó que a diario recibe amenazas vía telefónica. "Que me espero ahora, un atentado, ¿me van a levantar?"

(Foto: Especial/El sábado 22 de mayo, el candidato de Fuerza por México en la Paz, Tomás Merlos Escutia fue agredido por familiares del ex alcalde Juan José Medina Cabrera. "Quieren muertos" para que intervenga la FGJEM, expresó al acudir a levantar su denuncia)

EL TEMOR A LOS ATENTADOS EN VALLE DE CHALCO

Por su parte el candidato del PRD/PRI/PAN a la presidencia municipal de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, denunció amenazas en su contra y desde que el morenista Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, fue acribillado en la unidad habitacional Geovillas La Asunción el 29 de octubre de 2019, por integrantes del Cártel de Tláhuac y el Sindicato Libertad, en ese municipio los políticos viven con temor.

Incluso, el alcalde con licencia y candidato a la reelección por Morena, Armando García Méndez, es custodiado por hombres que portan armas de alto poder y visten de civil.

Asimismo, el aspirante del PVEM en Valle de Chalco, Javier Espinosa, cuenta con personal armado durante sus mítines políticos, pero dos de ellos de nombres Cristian y Nicasio, fueron detenidos por agentes de la FGJEM hace unos días por el delito de secuestro.

(Foto: Especial/Ramón Montalvo Hernández, candidato del PRD/PAN/PRI en Valle de Chalco denunció que fue amenazado desde el inicio de la campaña política)

LA INESPERADA MUERTE DE DIRIGENTE TIANGUISTA DE VALLE DE CHALCO

La noche del 22 de Mayo, la dirigente de un tianguis de Valle de Chalco, Balbina Tapia Ortiz, fue brutalmente asesinada. "Fue un cobarde y mortal ataque", denunció el candidato de Morena a la presidencia municipal, Armando García Méndez.

"Pareciera que los episodios de violencia en períodos electorales se han vuelto habituales en cada elección, lo cual de manera triste ha cobrado vida de gente valiosa, que ha aportado su tiempo y dedicación para servir a Valle de Chalco", expresó públicamente a través de un comunicado.

García Méndez hizo una llamada a las autoridades en materia de seguridad para que se envíe presencia policial suficiente a efecto de garantizar la seguridad de los habitantes de este municipio y que se realice una elección libre de violencia.

(Foto: Especial/La noche del 22 de mayo, Balbina Tapia, dirigente de un tianguis de Valle de Chalco que apoyaba al candidato del PVEM, fue atacada en su domicilio. Los candidatos del PVEM y Morena exigen justicia)

En el mismo sentido se pronunció el candidato del PVEM, Javier Espinosa, que confirmó que Balbina Tapia, recibió "un ataque directo".

Balbina Tapia pertenecía al PRD de Valle de Chalco y en esta elección decidió apoyar al candidato del PVEM, Javier Espinosa. Fue herida al interior de su domicilio, trasladada al hospital Fernando Quiroz, donde murió al recibir los primeros auxilios.

EL SUR CON MIEDO

El candidato de la alianza PRI/PRD/PAN a la alcaldía de Tejupilco, Rigoberto López Rivera, paró su campaña el 6 de mayo y desapareció de la escena pública sin avisar o dar a conocer los motivos.

Escribió un último mensaje para el electorado de Tejupilco: "Tuve un gran cierre el día de hoy gracias a tod@s ustedes...".

Desde el 6 de mayo, la página del candidato Rigoberto López, quedó en silencio. No informó a nadie de su motivo para suspender su campaña política, por lo que corrieron versiones de que había sido amenazado por el crimen organizado.

El 21 de mayo, Rigoberto salió a decir: "que ya se encontraba mejor de salud (nadie sabía que estaba enfermo) y también quiero desmentir las versiones que andan circulando de las posibles amenazas a mi persona, quiero decirles que es completamente falso. Espero verlos pronto, cuídese mucho".

En el sur del estado de México es muy difícil que algún candidato acepte que fue amenazado por el crimen organizado y mucho menos acudir a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) porque sus vida y la de su familia corren peligro.

Tal como ocurrió con Zudikey Rodríguez Núñez, aspirante del PRI/PRD/PAN a la presidencia municipal de Valle de Bravo, cuyas amenazas por integrantes de la Familia Michoacana fueron filtradas al columnista Raymundo Riva Palacio.

Ella, con el rostro triste y ataviada con una chamarra roja, dirigió un mensaje el 20 de mayo a sus simpatizantes en Valle de Bravo: "decirles que estoy bien, decirles que los quiero mucho equipo, les agradezco su apoyo incondicional".

Aunque no ha reactivado su proselitismo político a pesar de que ya cuenta con vigilancia.

(Foto: Especial/Rigoberto López, candidato del PRI, PRD y PAN a la alcaldía de Tejupilco, paró actividades el 6 de mayo. El 21 del mismo mes salió a decir que era falso que fuera amenazado por el crimen que se ausentó por enfermedad)

Carmen Estrada, una de sus seguidoras le escribió: "Respeto tu manera de pensar. Pero yo creo no vale la pena arriesgar tu integridad por nada, menos por la política ya que es muy sucia y no creo que toda la vida te vayas a vivir de ello, eso es pasajero no es para ti, mis respetos para ti como atleta y nada más. Que Dios te cuide zudy".

"Debería velar primero por su integridad física y la de su familia..!! Las ejecuciones a los candidatos están a la orden del día, gente mala sin corazón puede lastimarla, Zudikey eres una guerrera!! Pero valora tu vida hermosa mujer!! Bendiciones", le expresó Esperanza Valdivieso Martínez.

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que acompañó y respaldó a su candidata en el municipio de Valle de Bravo, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Mientras que el PAN Edomex, aliado del PRI y el PRD, estableció la tarde del sábado 22 de Mayo:

"El PAN deja de hacer campaña en dicha región por la grave inseguridad que se vive en esa zona y exige una respuesta contundente de las autoridades del gobierno federal y estatal.

El PAN se solidariza y apoya irrestrictamente, a nuestra candidata Zudikey Rodríguez, abanderada de la coalición Va por el Estado de México PAN-PRI-PRD en el municipio de Valle de Bravo".

TAMBIÉN CANDIDATOS DE MORENA SON INTIMIDADOS

Los candidatos de la alianza PRI/PRD/PAN del sur mexiquense no son los únicos amenazados y que algunos de ellos tuvieron que suspender sus actividades de proselitismo político.

Adán Gordo Ramírez, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), expresó: "Hay candidatos que no están saliendo hacer campaña porque están amenazado".

Aunque no precisó quiénes y en qué municipios sureños por los riesgos que corren por las amenazas del crimen organizado.

"No tenemos un número es la parte complicada del sur del estado de México. Estamos siendo responsables, queremos hacer un llamado (al gobierno del estado de México) para que se arregle esta situación".

Entre los candidatos de Morena amenazados figuran los de Amatepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, entre otros, informó Adán Gordo Ramírez.

En Amatepec, Urbano Pagaza Martínez, candidato a la presidencia municipal por la alianza Morena/PT/Nueva Alianza, informó el 3 de mayo que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena lo designó para buscar el voto a su favor.

Pero el 6 de mayo, al igual que el aspirante de Tejupilco, Rigoberto López, de PRI /PRD/PAN, no tiene ninguna actividad de proselitismo político, sólo una felicitación a las madres el 10 de mayo.

EL ORIENTE VIOLENTO

Pero no solo en el sur hay violencia en el oriente mexiquense la agrupación priísta Antorcha Campesina mantiene agresiones sistemáticas a brigadas de Morena en los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde las encuestas favorecen con una amplia ventaja a Xóchitl Flores Jiménez en Chimalhuacán y a Felipe Arvizu, en Ixtapaluca, donde gobiernan los esposos antorchistas Maricela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Bojórquez.

Además, también hostigaron al candidato del PVEM/Morena/PT a la diputación federal por el distrito de Ixtapaluca, Armando Corona Arvizu.

Las agresiones se han documentado como lo hizo Griselda García Castro, que junto con su brigada de Morena fue atacada por agresores de Antorcha Campesina en Ixtapaluca.

En la predenuncia ?0137995?/21/03 iniciada en la FGJEM describió que el 23 de marzo a las 12:30 horas en la calle Juan Bosco del pueblo de Tlalpizahuac, su brigada fue interceptada por los tripulantes de una camioneta doble cabina con placas NPP9747.

Del vehículo bajaron 5 sujetos y uno de ellos de forma agresiva "me empezó a empujar y a decirme que nos largáramos".

El sujeto que fue identificado como activista de Antorcha rompió más de 20 ejemplares del periódico Regeneración y golpeó con un manotazo a Griselda García.

Los vecinos de la calle Juan Bosco al ver la agresión apoyaron a las mujeres de la brigada de Morena, las auxiliaron y metieron a un domicilio.

"Hijas de su pu.., las esperamos que salgan para romperles la madre", les gritaban los antorchistas a las mujeres que a pesar que pidieron el apoyo de la policía municipal de Ixtapaluca, ninguna patrulla las auxilió a pesar de que también estaban afuera del domicilio.

Ixtapaluca es gobernado por la alcaldesa antorchista, Maricela Serrano Hernández.

La casa donde se refugiaron las tres mujeres de la brigada de Morena fue rodeada por más de 30 antorchistas que esperaban que salieran las brigadistas para golpearlas.

Aunque el movimiento Antorchista se ha deslindado de los ataques a las brigadas de Morena y acusan a la candidata Xóchitl Flores Jiménez, de Chimalhuacán de "hacerse la víctima", el 20 de mayo, los priistas con camisetas rojas y lonas de su candidato Jesús Tolentino, rodearon un evento de la aspirante morenista para evitar que llegara gente en el barrio Artesanos.

Xóchitl Flores se presentó al evento con un retraso de 20 minutos debido a la presencia de antorchistas, dio un mensaje breve para dar la cara frente a "la gente que está cansada de un gobierno que reprime y hostiga".

La aspirante al gobierno de Chimalhuacán se retiró del evento rodeada de su equipo de campaña y entre vallas que formaron brigadistas de Morena para prevenir agresiones.

El líder de Antorcha en el Estado de México y candidato del PRI a la presidencia municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, reconoció que al menos él no instrumenta ningún acto violento en contra de los morenistas, "se que muchos de mis simpatizante sí han increpado a los propagandistas de Morena, pero porque la gente está muy dolida, muy lastimada dado que seis diputados de Morena, tres locales y tres federalistas nunca hicieron nada, ni siquiera en la pandemia ofrecieron un paracetamol".

Dijo que los reclamos de los antorchistas son de "manera pacífica, respetuosa y de valor cívico".

"NOS MANDARON A GOLPEAR A LOS DE MORENA"

"Nos mandaron a golpear a los de Morena", reconoció César "N", taxista de 50 años de edad, integrante del Sindicato Libertad y quien participó armado en la agresión ocurrida el 3 de mayo a brigadistas del candidato Fernando Vilchis.

La agresión fue planeada por Guillermo Fragoso Báez, líder estatal del Sindicato Libertad y candidato del PRD a una diputación local por Ecatepec y por Carlos Mara, dirigente del grupo 2020 de taxistas.

Desde esa denuncia pública los del Sindicato Libertad y los taxistas de ese grupo de Ecatepec se han mantenido quietos, pero se espera reacciones días previos al 6 de junio.

RIÑA EN LA LAGUNA CHICONAUTLA, ECATEPEC

Una riña se registró el sábado 22 de Mayo en la colonia La Laguna Chiconautla, donde se liaron a golpes vecinos y antorchistas que acudieron a una reunión con el candidato del PRI, Alejandro Albarrán, donde hubo más de seis lesionados, crisis entre niños y mujeres, así como daños al centro de salud de la comunidad.

Miriam Martínez Herrera, dirigente vecinal de La Laguna de Chiconautla y de la Fundación Mexiquenses Por Una Ayuda mutua, afirmó que no se trató de un enfrentamiento entre partidos, sino de colonos que fueron agredidos por antorchistas, organización que tiene presencia en la colonia y de la cual "ya estamos hartos".

Los antorchistas dijeron que ellos fueron los que recibieron la agresión de parte de Miriam Martínez y "gente de Morena".

"Ellos (los antorchistas) están cambiando toda la circunstancia. Esto no es político, esto es de ciudadanos. Ciudadanos hartos de la manipulación, de la corrupción", dijo.

Miriam Martínez Herrera mencionó que varias vecinas resultaron golpeadas "y no creo que sea justo que ahora digan que es de parte de partidos. Esto no es de partidos, esto es de ciudadanos", reiteró.

Otra habitante de La Laguna de Chiconautla expresó que el Movimiento Antorchista se adjudica la representación de los colonos en esta comunidad, aunque la gran mayoría de pobladores no están de acuerdo con la citada organización.

"No somos acarreados, somos vecinos. Los acarreados son ellos, Todos los de Antorcha son los que acarrean a su gente y son los que nos golpearon con banderas, a golpes, hombres a mujeres, a golpes y eso no se vale, porque es una colonia y ahí no tenemos por qué meter agresión con nadie y no somos de ningún partido, somos vecinos y como vecinos estoy inconforme", aseguró.

María Teresa, una de las lesionadas del PRI, dijo que la agresión llegó por una calle de atrás del evento y ellas se pusieron para proteger a los niños, pero llegaron con las agresiones.

Aseguró que el hermano de la señora Miriam Martínez llevaba una pistola y tiraba balazos.

Además, estableció que fue Miriam y su hermano la que la lesionaron en el brazo (le pegaron con un bat) y en la pierna con piedras.

Por otro lado, el candidato del PRI, Alejandro Albarrán acompañado de otros de sus compañeros acudió a la Fiscalía de Ecatepec a levantar una denuncia por las agresiones.

(Ameyaltzin Salazar)