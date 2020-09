Crece comercio informal en Valle Dorado por covid-19

TLALNEPANTLA.- Vecinos del fraccionamiento Valle Dorado, ubicado en Tlalnepantla, acusaron que la presencia de vendedores ambulantes se ha quintuplicado en las avenidas Boulevard de los Continentes y Boulevard de las Naciones, a partir de la contingencia sanitaria de la covi-19, por lo que solicitaron el retiro de los comerciantes, al considerar que éstos podrían estar relacionados con el incremento de inseguridad en la zona.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Valle Dorado, Angélica Ayala Bobadilla, señaló que, en los últimos meses, se acrecentó la presencia de vendedores ambulantes que se estacionan estas vías y abren las cajuelas de sus vehículos para exhibir sus mercancías, con la intención de que los clientes que asisten a una panadería muy conocida en la zona, se acerquen y adquieran sus productos.

"De esta forma, ya tenemos gente que vende cubrebocas, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, paella, carne congelada, cocos, macetas, playeras, churros, ya venden de todo y son carros que llegan a las 08:00 de la mañana y se van hasta las 08:00 de la noche, por lo que están estacionados todo el día, generando caos en esta zona que de por sí ya es complicada y alentando a que lleguen más", comentó.

Comercio informal en Valle Dorado

OCASIONAN UN CAOS VEHICULAR EN LA ZONA

De acuerdo con los colonos, si bien entienden la situación económica por la que están atravesando las familias mexicanas por los efectos que ha ocasionado la pandemia de la covid-19, la problemática es que cada día llegan más vendedores a ofrecer sus productos a este lugar, considerado un punto medular para quienes viven en este fraccionamiento, al posicionarse como la zona comercial y en donde convergen locales fijos que ya generan un tránsito lento para quienes desean salir hacia Periférico Norte.

"El problema es que se empieza a generar un tráfico horrible, que generalmente existía, pero que se ha agravado con estos comercios ambulantes, pues han provocado mayores asentamientos y eso podría ocasionar que el ratero de a pie se pueda acercar a los vehículos que por aquí circulan, observar si alguno de nosotros trae pertenencias y, en su caso, seguirnos hasta robarnos", explicó una vecina de este fraccionamiento.

Comercio informal en Valle Dorado





Y es que, para los vecinos, el aumento del comercio informal también ha estado acompañado de un incremento de la incidencia delictiva en la zona, puesto que, en junio, se presentaron tres robos a casa-habitación y uno de vehículo, todos ellos, en la periferia de esta zona comercial, en calles como Atenas, Montevideo, Managua y San Francisco.

NO SE HAN ENTREGADO NUEVOS PERMISOS PARA EL AMBULANTAJE

Consultado sobre el incremento de este tipo de comercio, el Ayuntamiento de Tlalnepantla aseguró que no ha entregado un solo permiso para que se instalen nuevos comercios ambulantes en esta región, aunque mencionó que la contingencia sanitaria provocó una crisis laboral que promovió que las personas recurran a este tipo de prácticas para obtener un ingreso y sacar adelante a las familias.

Agregó que el gobierno municipal reconoce que este tipo de comercios no cuentan con los permisos que se requieren, por lo que actuará en consecuencia.

Comercio informal en Valle Dorado





PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Angélica Ayala mencionó que estos robos han provocado que los colonos exijan cada día más la presencia de las autoridades policiacas en la zona y, aunque reconoció que la Comisaría General de Seguridad Pública y de Tránsito de Tlalnepantla ha acudido a los llamados cuando se les ha solicitado, la situación parece solucionarse en el momento y, posteriormente, vuelve a estas vialidades.

"Tenemos que reconocer que cuando lo hemos solicitado, sí han venido los policías de tránsito. El problema es que vienen, retiran los vehículos estacionados y cuando se van, otra vez se vuelven a estacionar y eso como si no pasara nada, no hay orden en este lugar, no se aplica la ley", dijo.

Los afectados señalaron que, a la par, han detectado que se trataría de grupos de vendedores ambulantes organizados, pues no son vecinos del fraccionamiento, sino que serían trabajadores de alguien más, quienes les prestan los vehículos y los dejan en grupos de dos atendiendo el puesto improvisado en una cajuela.

"No pasa con todos, pero sí hemos visto que llegan con alguien más, éste los deja instalados en la avenida y, posteriormente, se retira y vuelve en la noche; es decir, el que se queda vendiendo no es el dueño del vehículo, además de que uno se queda atendiendo el puesto, mientras que otro anda deambulando por las calles, según para estirar los pies, pero nadie garantiza que solo estén sirviendo para vigilarnos", apuntó una vecina que pidió no ser identificada.

Aunque los vecinos entrevistados señalan que esos mismos vehículos que ofertan diversos productos no han sido captados en los robos que se han cometido en esta zona, argumentaron que es necesario que el gobierno municipal lleve a cabo acciones con la Dirección de Fomento Económico y la policía municipal para liberar la zona del comercio ilegal, pues además solo cuentan con una patrulla para todo el fraccionamiento, lo que tampoco permitiría actuar oportunamente en caso de algún robo.

PROBLEMA REGIONAL

Por lo anterior, el pasado 29 de julio, el Copaci presentó una solicitud a la administración del alcalde Raciel Pérez Cruz para que aplique la ley, no otorgue nuevos permisos para el comercio en la zona y no permita cambios de giros en los existentes, sin que, hasta ahora, hayan recibido alguna respuesta.

Comercio informal en Valle Dorado





Esta situación también se ha registrado en el fraccionamiento aledaño de Arboledas, donde, a decir de los vecinos, también ha proliferado el comercio ambulante en cada una de las esquinas de las calles que lo conforman, a la altura de Calzada de los Jinetes, así como en los Parques de los Pájaros y Parque de los Niños.

"Aquí también ha crecido el número de vendedores que operan de esa forma, pero hemos sido conscientes de que algunas familias están recurriendo a esa alternativa para tener un sustento ante lo que ha dejado la covid-19, por eso no hemos hecho alguna acción para que los retiren, pero tampoco permitiremos que esto se convierta en una romería", puntualizaron los vecinos entrevistados.

(Sharira Abundez)