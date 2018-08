Crean 22 comisiones en ALDF; 18 nunca se instalaron

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/08/2018 08:01 p.m.

Al inicio de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) acordaron crear 22 comisiones más de las que heredaron de la VI Legislatura. La intención era dejar fuera a la fracción mayoritaria, Morena, de las principales comisiones, y compensarla con otras de reciente creación.

Tres años después, de esas 22 comisiones (que incluyen comisiones especiales y comités creados) 18 no se instalaron, de acuerdo con el encargado de la Comisión Instaladora del próximo primer Congreso de la ciudad de México, Alfonso Suárez del Real.

"Muchas ni siquiera se constituyeron", dijo a La Silla Rota el morenista.

Entre las razones para no instalarlas está que los morenistas desairaron presidirlas, al considerar que no eran relevantes, pero también porque se oponían a que se generaran más gastos.

De acuerdo con personal de la comisión instaladora, entre las comisiones que no se instalaron, aunque hayan convocado a sesión, pero que por falta de quórum no lo hicieron, están las siguientes: la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos; la de Vigilancia y Evaluación de Políticas Pública y Programas Sociales; la de Desarrollo Metropolitano y la de Desarrollo e Infraestructura urbana.

Entre las comisiones especiales no instaladas están la del Aeropuerto; la de Límites Territoriales; la de Modernización de la Función Pública; la de Prevenir y Erradicar la Discriminación y la de Reclusorios.

Aunque hubo 18 comisiones que no se instalaron, las cuatro nuevas restantes que sí lo hicieron representaron un gasto para la ALDF, ya que cada una recibía 100 mil pesos al mes para personal, y debían tener un puesto de secretario técnico, lo que representaba crear otro puesto de trabajo en la estructura de la Asamblea. Además, cada una recibía 50 mil pesos semestrales de apoyo parlamentario, y contaba con inmobiliario para poder trabajar.

Pero de esas comisiones que sí se instalaron pese a que Morena no asumió la presidencia, algunas apenas sesionaron. Un caso es la de Asuntos Indígenas, la cual, de acuerdo con la página de internet de la Asamblea, sesionó durante su instalación, el 24 de noviembre de 2015, y el 19 de abril de 2016 durante la comparecencia de la entonces secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez.

Dicha situación no solo ocurrió en comisiones desairadas por morenistas, también se dio en las presididas por asambleístas de otros partidos. Un caso es la comisión de Estudios Legislativos, presidida por la perredista Beatriz Adriana Olivares. De acuerdo con la página de internet, la comisión se instaló hasta el 28 de febrero de 2017 –pese a que la legislatura inició en octubre de 2015- pero después ya no volvió a hacerlo, lo que se refleja en que carece de informes o dictámenes.

EL ORIGEN

La falta de instalación se remonta al inicio de la legislatura, cuando de manera confabulada, las fracciones del PRD, el PAN y el PRI se unieron para repartirse las comisiones más peleadas como la de Gobierno, de Presupuesto, de Hacienda o de Seguridad Pública y dejar fuera a la fracción mayoritaria, la de Morena. En cambio, crearon otras comisiones, comisiones especiales o comités, de tal manera que prácticamente cada uno de los 66 diputados encabeza una comisión.

"Desde el principio, una semana antes de tomar posesión hicimos declaratoria de que se podía reducir mil millones de pesos el gasto de la ALDF si se contenía el número de comisiones porque eso implicaba reducir gastos de asesorías, secretarias técnicas, papelerías, servicios generales. No lo entendieron así, pensaron que íbamos a aceptar, además en el reparto de cuotas y cuates evidentemente lo que llaman las comisiones triple A, las relevantes como presupuesto, la de electorales, no estaban las presidencias ni vicepresidencias propuestas para Morena, sino que a Morena nos permitían ser integrantes sin ningún cargo, mientras las creadas ahí sí nos daban comisiones".

De las comisiones creadas, algunas sí se instalaron cubriendo la presidencia quienes tenían la vicepresidencia como el Comité de asuntos editoriales, donde la vicepresidenta asumió la presidencia, recordó Suárez del Real.

Pero un ejemplo de las que no se instalaron es la Comisión Especial del Aeropuerto, y de hecho en la página de internet de la ALDF no hay informes, acuerdos ni dictámenes de la comisión.

en el proceso de extinción que vive la ALDF, esas comisiones que no se instalaron simplemente debe informar que nos e instaló y sus asuntos se extinguen, explicó Suárez del Real.

"No se instalan, cómo puedes exigir que cumplan la extinción si no hay materia de extinguir, simple y llanamente la comisión debe emitir un acuerdo de que al no haberse instalado no hay matería de extinción y todos los asuntos que se turnaron al no haber quién recibiera, se extinguen por ese simple hecho",, agregó el asambleísta.

ABERRACIÓN

Para la asambleísta Dunia Ludlow, la intención de entregar una comisión a cada uno de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa se convirtió en una aberración, ya que se convirtió en una especie de soborno y también una forma de ejercer control.

Pero además la ausencia de los diputados de Morena como presidentes o integrantes llevó a que el trabajo de las comisiones no fuera en serio, y entonces algunas no presentaron dictámenes en la legislatura, y si alguna lo presentaba, era por presión de los coordinadores parlamentarios, y los dictámenes llegaban al pleno sin revisión exhaustiva de los integrantes de las comisiones, y se votaban sin conocerse.

"Sin un grupo mayoritario se propició más opacidad de que no pasa nada si se hacen mal las cosas", dijo a La Silla Rota.





