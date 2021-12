Coyoacán promueve autoempleo y cooperativismo para impulsar economía: alcalde

Con el objetivo reactivar la economía y la recuperación de empleos perdidos por la pandemia de la Covid19 y mediante de la creación de esquemas de autoempleo y cooperativismo, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar y presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) firmaron un Convenio de Colaboración.

"La creación de empleos y el fomento económico es lo que ahorita necesita más el país. Este convenio representa una unión, la palabra alianza es muy importante porque hoy somos aliados. Yo celebró que esta es la primera alcaldía en la ciudad de México en la que se va a celebrar este convenio de colaboración, esta gran alianza que estamos formando", dijo Giovani Gutiérrez.

El alcalde sostuvo que en esta demarcación no se va a cobrar derecho de piso, no se va a extorsionar, ni a clausurar de manera arbitraria, "eso no lo necesitamos hacer. Nosotros lo que necesitamos es ayudarlos para que las cosas caminen y siempre por la legalidad", enfatizó.

"Necesitamos nuestra fuerza y en Coyoacán sí tenemos mano de obra calificada y eso lo celebramos porque el trabajo en conjunto empresa, gobierno y ciudadanía es lo que nos va a hacer fuertes", indicó.

José Enoch Castellanos, presidente de CANACINTRA, señaló que este convenio significa mucho, no sólo por ser el primero que se firma con las alcaldías que componen la Ciudad de México sino porque a diferencia de otros niveles de gobierno, son las alcaldías y la CANACINTRA quienes tienen el contacto con la gente y con las empresas: "Creo que esto hace que se tenga mucho potencial, agradezco el impulso que se ha dado a este convenio".

Dijo que la CANACINTRA está compuesta por el 95 por ciento de micros, pequeñas y medianas empresas, "tenemos uno de los sectores el de los industriales técnicos, pero hay talleres que podemos ayudar e impulsar. La mejor política social es la política económica, con este convenio no vamos a comprometer ningún recurso, sino es solo la voluntad y el trabajo para ayudar a que se reactive la economía de esta alcaldía".

Giovani Gutiérrez dijo que se le tiene que dar la oportunidad a la persona, por eso se va a trabajar con racionalidad y no sólo económica, sino en políticas públicas, en acciones de gobierno, "para que seamos el mejor gobierno de la ciudad, tenemos a parte de la simplificación administrativa, de las mesas de inversión o de los trabajos periódicos, tenemos que evaluar y revisar indicadores. Hemos tenido una feria del empleo, pero ahora también las ferias de las capacitaciones, que es lo que se anda buscando con este convenio, la certificación de oficio, la certificación de CANACINTRA y la publicación del padrón de oficios en la página web".

Adelantó que el próximo año se realizarán dos ferias del empleo: una para las mujeres y otra para las personas con discapacidad. Informó que en Coyoacán más del 50 por ciento de la población son mujeres "y tenemos un alto margen de desempleadas, de cada 10 casas en zonas vulnerables, en el 90 por ciento tenemos una persona desempleada. Hablamos por lo menos de 10 mil habitantes, entonces nuestra población económicamente activa es muy baja y eso me preocupa", añadió.

A la firma de este convenio asistieron Nayely de Jesús Sánchez, directora general de Desarrollo Social y Fomento Económico; Julia Muñoz de Cote, directora de Fomento Económico y José Manuel Sánchez Carranco, tesorero de la CANACINTRA.