Coyoacán, ¿alcaldía sin alcalde?

SHARENII GUZMÁN 27/09/2018 08:50 p.m.

Mientras en 15 alcaldías está todo listo para recibir a sus gobernantes el próximo 1 de octubre, en Coyoacán prevalece la incertidumbre.

Será hasta el próximo domingo cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva si se anula o no la elección del pasado 1 de julio, en la que de acuerdo con una Sala Regional se acreditó el uso de recursos públicos por parte del candidato del PRD, además de que este habría ejercido violencia política contra su adversaria por Morena.

Las causas por las que anularon elección en Coyoacán

En tanto no termine el juicio por la elección de esta alcaldía, para Coyoacán hay solo dos escenarios: la toma de posesión del perredista Manuel Negrete; o la anulación de su triunfo sobre la contendiente por Morena, María Rojo, en cuyo caso se deberá convocar a una elección extraordinaria mientras asume el poder un encargado de despacho.



SI SE RATIFICA LA ANULACIÓN DE LA SALA REGIONAL

Hasta que se resuelva la impugnación que presentó el PRD al fallo de la Sala Regional, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) está supeditado a dos cuestiones: a que la Sala Superior ratifique la anulación y en su resolución establezca las reglas de una elección extraordinaria, o que sea el propio Consejo General del Instituto local el que defina las condiciones en las que se celebraría una nueva jornada comicial en Coyoacán.

En caso de que la Sala Superior invalide la elección de Coyoacán, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tendrá 30 días para convocar a nuevos comicios y definir si habrá precampañas e campañas, cuánto durarán, si los partidos tendrán proceso de selección, si se extenderá la convocatoria a los independientes, solicitar presupuesto o realizar ajustes a los recursos internos del órgano electoral.

De acuerdo a la nueva legislación electoral, en este supuesto, el Congreso de la Ciudad de México tendría qué designar a un alcalde provisional.

Según explicó en entrevista con La Silla Rota, el consejero electoral del IECM, Mauricio Huesca, "en caso de que se confirme habrá que ver en qué condiciones el Tribunal ordena el proceso extraordinario. En otras sentencias del Tribunal han habido casos en lo que solo ordena reponer la jornada electoral o las campañas o podría ser que mandate todo el proceso electoral desde el inicio. Estamos esperando esa definición".

Otra opción, agregó, es que la Sala Superior podría sólo declarar la nulidad lisa y llana. El Instituto tendría que interpretar y decidir si hacen un proceso electoral de origen, es decir, desde abrir el plazo para candidaturas independientes, para lo cual la ley marca 60 días para esta modalidad con previo periodo para que los aspirantes soliciten cuentas en el banco, o conformen la Asociación Civil que los respalde.

"Si la Sala Regional no da claros términos de cómo se realizaría el proceso, sería la decisión del Consejo General del IECM si se repite todo o como la violación sólo se declaró en las campañas, pues podríamos repetirlas con los mismos actores. Hay muchas indefiniciones que se tendrían que tomar, primero a cargo de la autoridad jurisdiccional y en un segundo momento por el Instituto".

Si bien la ley electoral mandata al IECM a organizar la elección extraordinaria. Tendría que coordinarse con el Instituto Electoral Nacional para llevar a cabo este proceso electivo, de acuerdo a sus facultades como los plazos de campaña por el tema de la fiscalización.

Adelantó que es un proceso que tendrá que tener muchas definiciones. La ley sólo estipula que cuando hay un escenario de nulidad se tendrá que llevar a cabo una elección extraordinaria. Sin embargo, no está definido en esa normatividad cómo se tendrá que realizar, por eso, se utilizará de parámetro la organización de los comicios ordinarios.

"Todas las reglas que correspondan al IECM tendrán que hacerse desde el órgano colegiado: el Consejo General para realizar un proceso blindado con los más altos estándares de calidad (...) . Lo que podría hacer el Consejo General es ver la forma en cómo acorta los plazos, porque un proceso ordinario se lleva casi un año en la organización y eso sería quitarle un año a la administración pública".

¿LA EXTRAORDINARIA REQUERIRÁ DE MÁS PRESUPUESTO?

Si se repite todo el proceso, el consejero señaló que tendría que haber una ampliación presupuestal para el financiamiento público de las campañas electorales. "Es un rubro que se cuece a parte y aunque el Instituto solicite esa partida, es un recurso que será destinado para los partidos".

Para la organización de los comicios extraordinarios, el IECM tendrá que valorar con qué recursos cuentan y de ser necesario realizarán un ajuste en su presupuesto.

Reciclarán materiales electorales o utilizarán algunos ahorros. En caso de que tengan que contratar personal o incurrir en gastos que no están programados tendrían que pedir una ampliación presupuestal.

El costo de la elección extraordinaria se determinará conforme a lo proporcional de la lista nominal que corresponde a Coyoacán, que es de 563 mil 976 personas.

¿PODRÁN PARTICIPAR LOS MISMOS CANDIDATOS?

El IECM también tendrá que definir si se podrán postular los mismos candidatos. La ley electoral local establece diversas causales por las cuales un contendiente ya no puede volver a participar en un proceso electoral, entre ellas está en que hubiera intervención de recursos públicos, que es una de las razones por las que la Sala Regional anuló la elección.

Sin embargo, la Constitución federal indica que solo establece como imposibilidad para participar en un proceso extraordinario, el rebase de topes de gastos de campaña.

"Si nos vamos con la lógica de que no puede haber restricciones que no vayan por encima de la Constitución, tampoco está claro si podrían participar los mismos candidatos o no, al menos hablando en quién fue el causante de la nulidad (Manuel Negrete) en términos de lo que resolvió la Sala Regional".

El consejero acotó que como sería un proceso electoral nuevo, eso implica candidaturas nuevas, incluso distintas coaliciones a las de la elección ordinaria o a lo mejor los contendientes van en lo individual.

"Todo será lo que defina la Sala Superior y de no ser así, nosotros en libertad de autodeterminación que nos confiere el artículo 41 constitucional, llevar a cabo una elección muy parecida a un proceso ordinario".

EL OTRO ESCENARIO: SI SE VALIDA LA ELECCIÓN

El segundo escenario para Coyoacán es que se valide el triunfo del perredista Manuel Negrete, lo que a decir del analista político y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Telésforo Nava, derivaría en un problema de legitimidad.

En entrevista, consideró que en caso de que la Sala Superior tire el fallo de la Sala Regional y no acepte la anulación, los magistrados se estarían revelando al nuevo orden político que se instaura con Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México.

"Los magistrados electorales saben que hay un gran poder que los está observando, por lo que la tendencia más probable es que confirmen la anulación de la Sala Regional, aunque no hay nada seguro y si le dicen que no, es un beso del diablo. Mientras vemos cómo caminan las cosas, hay que llevarla bien con López Obrador".

Recordó que el Tribunal Electoral federal tuvo la oportunidad de anular la elección del Estado de México por violencia política de género en contra de Delfina Gómez, la entonces candidata de Morena; sin embargo, desde su perspectiva, no sucedió así por la influencia del partido en el poder, el PRI, y en particular el presidente Enrique Peña Nieto.

