Covid no da tregua en Chalco: en ascenso, número de fallecidos

CHALCO.- Abrigado con un ligero y desgastado suéter, don Isidro Benítez, de 80 años de edad, sale todos los días a las 6:30 horas de la mañana, de Valle de Chalco, - a pesar de la pandemia y del semáforo rojo epidemiológico- en su triciclo a vender chicles y cigarros al municipio de Chalco, en donde en los últimos tres días de diciembre registró 34 fallecidos por la covid.

Él sabe de los riesgos de la covid en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero aún así se desplaza desde el municipio de Valle de Chalco al vecino Chalco por la carretera Tláhuac-Chalco, en su viejo triciclo y temblando de frío.

Isidro Benítez forma parte de la población de adultos mayores que a diario salen a trabajar, a pesar del riesgo de contagio de la covid, pero no tienen otras opciones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el país residen casi 15 millones de personas mayores de 60 años, el 12 por ciento de la población total.

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 53 por ciento de personas mayores de 60 años aún trabajan, ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Pero el señor Isidro Benítez, a sus 80 años, no figura dentro de alguna estadística laboral, él se ha dedicado a varias actividades temporales para obtener sus ingresos y poder sobrevivir.

Para él, el frío mañanero que le cala hasta los huesos, no es impedimento para salir todos los días a trabajar a pesar de la pandemia.

Su ingreso apenas llega a los 200 pesos diarios y se tiene que mover en su triciclo para llegar a las 7 de la mañana a la cabecera municipal de Chalco, donde se pone a vender sus cigarros y chicles.

A su paso, vio una fila de más de 100 personas que esperaban la prueba del covid en el jardín municipal.

El alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, informó que se aplicaron 500 pruebas con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria de Amecameca.

De las 500 pruebas, 62 personas resultaron positivas, la mayoría asintomáticos, estableció el ayuntamiento de Chalco.

A don Isidro Benítez se le pregunta sí se haría la prueba, pero respondió: "¿para qué? Si estoy sanote!"

Lo único que aceptó fue ponerse la vacuna contra la Influenza que también se ofrecía a las personas en el jardín municipal de Chalco.

LA MUERTE POR COVID RONDA CHALCO

En Chalco donde se mueve el señor Isidro Benítez y de acuerdo al Sistema Epidemiológico de México, se registraron 10 fallecimientos por covid, del 31 de diciembre del 2020 al primero de enero de 2021.

Es el único municipio en el oriente del Estado de México dónde el número de fallecidos por esta enfermedad va en aumento.

Chalco es un municipio de paso hacías la zona de los volcanes (Amecameca, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Ozumba, Ecatzingo, Tepetlixpa, entre otros), así como a Ixtapaluca y Valle de Chalco.

Por ello, en los últimos tres días de diciembre de 2020, Chalco registró 34 fallecidos por la covid.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de México, en Chalco se han registrado 565 fallecidos por covid desde que inicio la pandemia y 4 mil 679 contagiados.

SIN FRENO LA MOVILIDAD

La movilidad en Chalco es alta a pesar de los operativos que realizan las autoridades municipales, con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía del Estado de México.

Pero la gente sigue saliendo a la calle y a los negocios cuya mayoría están abiertos porque se avecina el "día de Reyes", pese al semáforo rojo epidemiológico.

El alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, dijo que se hace el esfuerzo para bajar la movilidad por ello de los operativos para cerrar negocios con mucha concentración de personas.

En el pueblo de Santa María Huexoculco, la policía local y la Guardia Nacional tuvieron que desactivar un jaripeo en el que se habían concentrado más de 300 personas.

El presidente municipal Miguel Gutiérrez informó que hay cuatro cédulas operativas que recorren el municipio de Chalco para bajar la movilidad.

"HAY QUE COMER"

Sin embargo, la necesidad económica hace que la gente no obedezca el semáforo rojo epidemiológico y abran sus negocios, como don Jorge López, de la cabecera municipal, quién dice que "o me muero de hambre o me muero por el covid"

Es lo mismo que piensa don Isidro Benítez, el señor de 80 años que asegura que diario sale a vender, desde que se decretó la alerta sanitaria en marzo 2020, porque: "hay que comer".

El vendedor de chicles y cigarros se mueve del municipio de Valle de Chalco a Chalco, como miles de personas, solo que él lo hace en un triciclo sin usar el transporte público.

Recordó que él de joven era repartidor de pan en la Ciudad de México e hizo mucho ejercicio en bicicleta y además, jugó fútbol hasta los 50 años.

Se consideró sano y aún fuerte para seguir manejando su triciclo y recorrer unos 10 kilómetros diarios para desplazarse de municipio a municipio.

PRUEBAS PARA DETECTAR COVID EN VALLE DE CHALCO

El alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, reconoció que hay una gran movilización entre su municipio a Chalco, donde el número de contagios es mayor.

En ese municipio se aplicaron 2 mil pruebas para detectar a enfermos de covid, de donde 65 resultaron positivos de las primeras 500 pruebas, de acuerdo con Raúl Mora Xicoténcatl, encargado de la oficina de Atención a la Salud municipal.

Aunque posteriormente al llegar a las 600 pruebas, el número aumentó a 84 personas positivas con covid.

Aún así, en Valle de Chalco la gente no entiende que se vive una emergencia sanitaria y mantienen una gran movilización, reconoció el alcalde Armando García Méndez.

El presidente municipal de Valle de Chalco señaló que tan sólo en diciembre el número de contagios fue superior a más de 300 personas, cuando el promedio era de 150 contagiados por mes, desde que inicio la pandemia.

Recordó que desde que inició la emergencia sanitaria en el pasado mes de marzo a la fecha se tiene el registro de mil 208 casos positivos, mientras que en Chalco es casi de seis mil.

En Valle de Chalco, el ayuntamiento ayudó a todas las personas que resultaron positivas con covid, con alimentación para que no salgan de sus casas durante 40 días.

García Méndez dijo que otro de los problemas que se detectó en esta emergencia por el covid, es la falta de oxígeno.

Las familias buscan el suministro de oxígeno con desesperación, por ello se les ayuda económicamente con un promedio de dos mil pesos a los que acudan al Ayuntamiento con sus comprobantes de compra del oxígeno y el resultado de positivo del enfermo.

Estableció que se intentó contratar a una empresa para repartir el oxígeno de manera gratuita, pero no hubo una sola que quiso firmar un contrato

Otra opción fue la compra de los tanques de oxígeno, pero tampoco se logró, por ello, se aprobó dar el apoyo económico de hasta dos mil pesos a las familias que comprueben este gasto.

OTROS MUNICIPIO SE SUMAN A LAS PRUEBAS COVID

Los municipios de Texcoco y Amecameca también se sumaron con el Instituto de Salud del Estado de México a realizar pruebas rápidas para detectar el virus y bajar los contagios.





(Sharira Abundez)