Covid: chilangos en la calle, sin culpa, felices y sin sana distancia

Un escupitajo en la banqueta de la casa es lo primero con que me topo al salir a la calle, temprano, por necesidad. ¡Me recar...go en la pared! ¡Son días de covid-19 y la gente sigue escupiendo y lanzando sus gargajos en la calle como si nada! No saben -o parece no importarles- que en caso de ser portadores del coronavirus (con o sin síntomas) deberían de escupir en un pañuelo de papel, envolverlo en una bolsa de plástico y tirarlo a la basura como dice la Secretaría de Salud ¡O peor aún! NO deberían de salir a la calle... ¿O acaso soy una histérica?

Regreso por cloro y escoba, lavo rápidamente la zona y sigo por la misma banqueta. A menos de veinte metros pasa un tipo en bicicleta y solo escucho su ronco y asquerosa traquea que expulsa ooooootro escupitajo; esta vez, debajo de la banqueta. De nada sirve que le eche tierra con el pie ¿O cuánta tierra necesitaríamos para cubrir cada escupitajo que encontremos en la calle en los cinco meses por venir?

* * * *

Parecía otro mundo y no era broma. Día 30 de la pandemia, fase dos por coronavirus y esa era la única tienda de productos coreanos donde la palabra contingencia no existe porque se diluye en medio de mercancía tan diversa y tan femenina. Seis mujeres, casi todas en el mismo pasillo; la sana distancia entre vendedores y consumidores, es solo un llamado a misa.

Al recorrer los pasillos del centro comercial; todo está vacío, excepto esa tienda donde el mundo parece normal en un sábado cualquiera. Salgo de allí camino a casa, corto distancias por lugares vacíos. Un restaurante llama mi atención: luce vacío siendo las tres de la tarde; tanto, que los meseros tienen tiempo de sobra para hacer plática entre ellos. Algo me distrae. ¡Un beso sabroso! ¡Con todas las de la ley, apasionado, lengua incluida! Es una pareja de 30 años y me pregunto por qué se besan con normalidad, sin miedo, durante diez largos segundos... Aunque López Gatell, el subsecretario de salud, no lo haya sugerido, se sobreentiende que esta prohibido. Y yo lamento, suspiro, extraño poder besar así a mi novio otra vez porque llevamos 30 días de puros besitos al aire.

* * * *

Desde el inicio de la jornada de Sana Distancia y el #QuedateEnCasa, la cocina económica "Juanita" se convirtió en una verdadera romería; y no por exceso de comensales porque las ventas bajaron drásticamente; sino porque sus dos propietarias no vieron mayor problema en el hecho de que dos familiares más llegaran todos los días para hacerles compañía, siendo uno de ellos un niño que realiza ahí las tareas escolares. Así, en esta accesoria de tres por tres, además de una gran estufa y dos mesas para realizar el menú del día, conviven entonces cuatro personas.

La suma sube a seis cuando dos adultos mayores de setenta y tantos años se integran al grupo después de la una de la tarde, para aminorar su soledad porque ninguno de los dos quiere convivir con su familia.

-¿Cómo ve Juanita, que dice el gobierno que ya no nos podemos saludar de mano?, repela uno de los ancianos.

-¡Es que ya no saben qué inventar!, responde una de las dueñas.

-¡Puras jaladas! ¡Ya hasta el beso no está permitido! ¡Si el calor mata el virus!, dice el otro anciano.

-Pa´ mi que es puro choro... ¿Qué irá a vender el presidente que se inventó esta mentira?, se pregunta uno de los familiares.

* * * *

Sentí envidia, es la verdad. Domingo por la tarde y el sol está a todo en el parque Alfonso Esparza Oteo de la colonia Nápoles. La gente -con perros y sin ellos-, pasea bajo el sol ¿Un picnic? ¿Es broma? No, no lo era. Siete personas, una familia de cinco adultos y dos adolescentes, armaron un picnic exprés en una de las mesas con banquitas: refrescos, botana, un globo. No cabía duda: estaban festejando. Pero ¿Festejando qué? ¿No se supone que todos deberíamos estar en casa? ¿Dónde quedó el #NoContagiarNoContagiarse?

Ashhhhh... Se ven a toda madre, relajados en tiempos de sana distancia, sin tenerla. Y lo primero que pienso es que debería estar vacío el parque, deberían los adultos estar dentro de casa con sus niños, debería, debería, debería... Pero en tiempos de virus este verbo parece no existir. Paso de largo, sigo mi camino al súper. Tomo un vino en el pasillo de alcohol y no soy la única. Cerca de mí hay otros solitarios, como yo, que prefieren beber cerveza. El calor no cesa; quizás esta es nuestra forma de relejarnos en privado, seguros, lejos de ese parque que envidé.

Regreso por el mismo, pero ahora no doy crédito. El picnic fue pasado y ahora en presente un grupo de cuatro niños de entre cinco u ocho años, ríe, grita, sube, baja, saca su energía en la pequeña sección de juegos infantiles. No llevan guantes ni cubrebocas; y sus papás les cuidan a unos metros ¿Cuántos niños habrán pasado por aquellos juegos anteriormente? Ojalá sus risas felices pudieran ser la vacuna perfecta contra el Covid-19.

* * * *

-Si vamos a morir, va a ser la muerte más digna: entrenando. Si no me morí de amoooor hijo, menos me va a matar una bacteria ¿Si o no?

-¡Te vas a morir haciendo lo que te gusta!

La escena es un gimnasio al aire libre en la colonia Lomas Estrella, Iztapalapa. Es 26 de marzo y aquí, a nadie le importó la limitación de actividades colectivas. Y así lo confirmó en su cuenta de Twitter El Rey @MrReyKing cuya frase resume "Solo la muerte te evita hacer pendejadas".

-Mira, ya va llegando toda la bandaaaaaa... El gimnasio esta lleno. Nos dicen descerebrados, inconscientes... Más inconscientes son ustedes porque se creen cada chingadera... Pero bueno, hay que crear polémica, hay que dar de qué hablar... ¿Qué le dices a la banda? ¿Tú has visto algún enfermo de esa madre hijo? ¡La neta!

-Nooooooooo, le responde alguien.

-Nada más en la tele y el internet, la neta yo no he visto nada, entonces ¿Cómo voy a creer algo que yo no he visto?

SI NO ME MORÍ DE AMOOOOOOOOHHHHHR HIJO MENOS ME VA A MATAR UNA BACTERIA SI O NO? pic.twitter.com/Lrk7z92jKL — El Rey (@MrReyKing) March 27, 2020

* * * *

A nadie sorprende que en viernes hay fiesta en el Kiosko Morisco de Santa María La Ribera. Lo que me sorprende es que sea el día en que se disparó el número de contagios por Coronavirus, poco menos de 800. Veo adultos de entre 40 y poco más de 60 años de edad; un promedio de diez parejas bailando en un pasillo: con mucho estilo, pegaditos, juntitos, con besitos de cachete y boca y manos en el cuerpo del otro. Todos muy frescos con tanto calor ¿Será que por eso estaba tan serio el señor López Gatell cuando dijo en su reporte de esa noche "esto es serio, hay que quedarse en casa por un mes más"?

En las bocinas las cumbias de moda retumban en el aire. Tun, tun, tun, tun. Y lejos de sentir ganas de bailar, me da coraje y pienso ¿Qué no se ha estado diciendo en todos lados que los adultos mayores son el grupo más vulnerable? ¿Por qué salen a bailar en estos días, sin importar lo que vendrá aquí y que ya sucede en el resto del mundo?

* * * *

Iztapalapa. Topo en la banqueta con una alberca infantil ¿Perdón? ¿De quién es esto? Me pregunto. Sí, son los vecinos de mi colonia popular, que este fin de semana parece período vacacional y se han juntado -cuatro familias, casi 30 integrantes- para que sus diez hijos se diviertan en casa y se olviden del calor. Chapotean en el agua sin cloro, sin culpa, felices, sin sana distancia. Confirmado: los niños no tienen bronca contra el virus; y al parecer, sus papás tampoco porque ya al atardecer ellos continuaron con la fiesta familiar.

Dos de la tarde, parque Xicoténcatl, colonia Álamos. La fuente danzarina es demasiado atractiva para las últimas tardes calurosas que, en promedio, han ascendido hasta 30 grados centígrados. A una joven mamá se le hace gracioso, divertido, sacar a su hija de cinco a la calle con short y playera. Entre risas, la jalonea y presiona para que se moje en esa fuente con otros niños. Pienso: estamos en contingencia y parece un día normal, pero no lo es ¿No debería ser esa señora quien cuide a su hija durante estos días? ¿En quién debe caber la prudencia?

Al parecer no estaba en aquellos "chavorucos" que por la noche cantaron canciones de "Timbiriche" en el edificio contiguo a mi departamento en la delegación Cuauhtémoc. Más de diez gentes metidas en un espacio de no más de 60 metros cuadrados, inconscientes quizás de la gravedad que implica la dispersión comunitaria del Covid-19. Después de "Timbiriche" vinieron las salsas y la banda; la fiesta acabó hasta las cinco de la mañana. No, nadie salió a callarlos, pero al día siguiente sí hubo quejas por escrito en el chat vecinal, "No se vale... Nos tenemos que cuidar entre todos" fue el reclamo en general. Un vecino respondió por la misma vía. "Este chat es exclusivamente para quejas por seguridad, no por quejas sociales" Y molesto, salió del grupo.

* * * *

Esta tarde Daniel Arreola sacó a sus tres hijos a jugar futbol en una cancha ubicada dentro de un deportivo popular. "Es la única oportunidad de sacarlos porque tengo vacaciones", contaba con alegría a LSR cuando fue interrumpido por los estornudos de uno de los niños.

-¿No teme que se contagien?, le pregunto.

-Sí, pero no totalmente. Tengo conocidos médicos que dicen que aquí están alarmando mucho pero no está así como dicen. O sea, sí existe, pero es una exageración.

La tos de otro de los niños le interrumpe de nuevo.

-¿Y esa tos?

-Yo lo he notado normal desde antes de esto -responde-. Pero ellos no tienen síntomas como escurrimiento nasal, temperatura, porque eso sí lo estoy checando. Es complicada la cuarentena con los niños porque ellos quieren salir; y ahorita se dio la oportunidad porque yo cedí un poco.

Minutos después ocupan la cancha Yahel, José, Tonathiu, José, Sergio y Mario. Todos, adolescentes de entre 15 y 17 años; dos semanas de encierro en casa y convivencia familiar fueron demasiados para ellos, así que salieron a jugar futbol. "Para sacar el estrés y el aburrimiento... Para liberarse un rato del estrés de la casa... Porque mi jefa se enojó conmigo y mejor le dije, ahorita regreso... Porque estaba haciendo tarea y me quise desestresar un rato antes de que ya me encierre bien", relatan a LSR.

- Pero en el futbol no hay sana distancia, hay gritos, saliva, sudor, manazos, se les argumenta.

-Ya me cansé de estar en mi casa ¡Y apenas van dos semanas! ¡Y va a ser un mes, dos meses! Estoy acostumbrado a andar fuera, mi mamá se enojó porque no quería que saliera, pero a final de cuentas trate de convencerla y le dije que iba a estar bien, relata uno de ellos.

-Es que el barrio nos vio crecer, el barrio nos va a ver morir, responde otro.

