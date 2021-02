Covid-19 se ensaña con Roberto: enferma y además debe cerrar su negocio

Roberto López debió cerrar en diciembre su hostal llamado Zócalo, debido a los impactos económicos que ha dejado la pandemia de la covid-19 en la Ciudad de México. No es el único efecto que la enfermedad que ya lleva un año trastornando al planeta, dejó en Roberto.

Desde diciembre su vida dio un vuelco. Ese mes renunció a ser el representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo hizo para darle toda su atención al hostal, aunque de todos modos lo cerró. Pero también atender un par de barberías, y estar al tanto de una tía que se contagió de covid y que falleció, y otra que si sobrevivió.

Pero además de que ya no fue posible salvarlo, en enero se contagió de covid-19, lo mismo que su esposa, sus dos hijos y su suegra. Relata que con él la enfermedad se ensañó más e incluso estuvo en la antesala de ser internado en el autódromo Hermanos Rodríguez, pero luego de una evaluación ya no fue necesario que se quedara. Relata que por la enfermedad no podía dormir, tenía fiebre, dolor de cabeza, náusea y cuando probaba alimentos, todo le sabía salado.

Cuando se le pregunta cuáles otros síntomas tuvo, cambia la cuestión.

-Mejor pregúntame qué no me dio. Lo único que no tuve fue diarrea.

EL CIERRE DEL LUGAR

El hostal, ubicado en la calle de Uruguay, había funcionado durante 10 años. Cuando llegó la pandemia y el gobierno capitalino decidió el cierre de hoteles, López aún resistió los primeros meses, y mantuvo a su planta laboral, de 18 personas. Desde enero de 2020 con las noticias de los primeros casos, intuyó que sería más grave que la influenza AH1N1 en 2009. Se preparó para resistir el temporal sanitario, pero no se imaginó que duraría tantos meses y habría tantos cambios.

El sitio lo reabrió en noviembre pasado, pero sólo duró mes y medio reabierto. Ante la falta de visitantes, mochileros en su mayoría que se aventuraran a visitar la capital mexicana, y cuando el 18 de diciembre se volvió a decretar el semáforo rojo epidemiológico, decidió cerrar.

-Valió madres -sintetiza.

Habló con la dueña del lugar, que le rentaba el espacio, y le dio la cara a sus empleados para informarles que se veía obligado a cerrar, y se despidió del negocio que nació gracias a los consejos de una tía de Acapulco que le recomendó tener su propio negocio. Le hizo caso, sin saber que una década después una pandemia arrasaría con el turismo y dejaría estragos económicos tan fuertes que significaría el final del hostal.

Ahora Roberto López busca vender las literas donde estaban las camas en las que miles de visitantes usaban para pernoctar, luego de recorrer la antigua ciudad de los palacios, la otrora región más transparente, el suelo donde se asentó la antigua Tenochtitlán.

-Para funcionar ya no tenía recursos y requería para pagar la renta, agua y luz, de esta tan solo eran 7 mil pesos al mes.

Recuerda que llegó a pedir el apoyo ofrecido por el gobierno de la ciudad de 25 mil pesos, que le hubiera servido para pagar la luz. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, por el segundo cierre derivado del segundo semáforo rojo, provocó pérdidas en ventas no realizadas superior a los 60 mil millones de pesos. De acuerdo con la Cámara, hasta el 15 de febrero, en la Ciudad de México han cerrado sus puertas debido a la pandemia.

LA ENFERMEDAD

Aunque es difícil decir exactamente la manera cómo se contagió, cree que pudo ser por la persona que les ayuda a cuidar a su hijo menor, ya que ella presentó síntomas primero.

Al conocer la situación, se hicieron una prueba y salieron negativos.

Pero luego a su esposa le dio una especie de gripa que superó en 5 días, uno de sus hijos fue asintomático, otro tuvo temperatura alta durante un día, e incluso su suegra, que fuma bastantes cigarros al día y ya tiene 64 años, tampoco tuvo síntomas, aunque su piel se le puso como bronceada.

Pero a él se le deterioró el sentido del gusto y todo le sabía a salado. El olfato lo perdió al 80 por ciento y tuvo fiebre de hasta 39 grados.

-Mal pedo -describe.

Cuando le dio fiebre debía cambiarse de camisa y las sábanas de su cama, por lo mojadas que quedaban. Aunque al inicio de la noche las molestias parecían menores, a las 2 se volvían casi insoportables, porque eso es lo que tiene de peculiar la enfermedad, expresa.

Tuvo días en que su oxigenación bajó a 84 de saturación, debajo de los 90 recomendables. Se sentía con sueño, cansancio, la nariz tapada, aunque sus fosas nasales no tuvieran mocos, describe.

Incluso el doctor le advirtió que, en ese estado, podría decir incoherencias, ya que la mente no trabaja al 100 por ciento con la oxigenación baja. En su caso, se le empezaron a olvidar cosas.

-Se me olvidaban cosas y empezaba a anotar otras en papelitos para que no se me olvidara -dice, como si hubiera sido contagiado de la peste del sueño, descrita por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.

El doctor también le recomendó aislarse de su familia, porque tenía una carga viral mayor y podía contagiársela a ellos. Estuvo en su cuarto, casi sin salir. Fueron una decena de días con una crisis pesada. Tres de esos días fueron casi insoportables, tanto que fue al hospital del Autódromo Hermanos Rodríguez, por recomendación de un amigo que le dijo que ahí recibían a todos fueran como fueran y que no era necesario peregrinar. Decidió no llamar a una ambulancia, porque había escuchado de casos donde estas no llegaban. Además, fue en enero, el mes que más muerte y desolación trajo la enfermedad en la capital.

Ahí estuvo casi un día. Vio algunos casos graves que tenían muchas dificultades para respirar, a pacientes deprimidos, a familiares que recibían noticias fatales. Luego de una evaluación, el doctor le dijo que no estaba tan grave para ameritar ser internado y lo envió de vuelta a su casa.

En casa aun sentía dolor de cabeza, que es diferente al que comúnmente le daba. Ex hipertenso, cuando tenía obesidad nivel 2, seguido sentía esos dolores. Se los quitaba con una aspirina o un Advil. Pero con la covid, el dolor permanecía y era más intenso.

-Era más cabrón y se juntaba con el dolor de pecho, que iba y venía.

En los tres días que la pasó peor, sí se deprimió y pensó que no libraba a la muerte.

-Me voy a quebrar -temía.

Los medicamentos que le dieron fueron neomelubrina y paracetamol, y aunque le recomendaron la dexametasona, su doctor le dijo que no, que sólo que llegara al segundo round, porque si se la tomaba desde el primero, igual ya no le servía.

Un día la neomelubrina le bajó la presión tanto, que el doctor le pidió recostarse en el sillón con los pies arriba, para que la sangre bajara a la cabeza.

-Me puse de la chingada.

Pero luego de los 10 días comenzó a sentir con menos intensidad los síntomas. Actualmente, aún le duele la espalda, algo que al inicio lo atribuía a cansancio. También se siente cansado de pronto y se duerme "como viejito", aunque tiene 43 años.

Ahora espera que sobrevivan el par de barberías que tiene. Una va bien, otra no tanto, pero confía que él saldrá adelante, aunque deba vender hamburguesas, concluye.