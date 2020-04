Covid-19 duele pero también los ataques: Adriana, taxista contagiada

Adriana de 37 años es taxista y actualmente está diagnosticada con covid-19 por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), por lo que se encuentra en aislamiento domiciliario.

A finales del mes de febrero cuando el coronavirus se estaba propagando en diferentes países, aquí en la Ciudad de México se registraba el primer caso de contagio por importación por lo que Adriana desconoce en que momento fue contagiada por el virus, pero narra que en esas fechas mientras circulaba en la capital trasladó a tres hombres asiáticos.

Los llevó del Metro Ciudad Azteca a la Plaza Las Américas, recuerda que iban platicando entre ellos en su idioma y el único contacto directo que tuvieron fue al momento de cobrarles el viaje, ese día y los posteriores continuó trabajando de manera habitual sin ningún malestar.

El 10 de marzo el covid-19 fue declarada una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La taxista recuerda que el 12 de marzo, aproximadamente 10 días después de ese viaje, inició con diarrea, dolor de cabeza, fiebre y dolor de pecho. Confiesa haber pensado "ya me enfermé de la garganta, una gripita, algo así ligero, porque de hecho yo no tenía moco".

Después de unas horas de estar con esos síntomas decidió ir al Hospital de Las Américas que pertenece al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) en el municipio de Ecatepec, donde tras una valoración médica fue diagnosticada con influenza tipo J11, le recomendaron reposo en casa, tomar paracetamol y naproxeno.

Tomo el tratamiento por ocho días pero los malestares continuaban, las temperaturas altas se seguían presentado, la respiración no mejoraba del todo, al respecto Adriana comentó "mi respiración era rara, de repente estaba bien, no pasaba nada, hasta me decía a mí misma, ´ya me voy a curar´, y de la nada se aparecían otra vez".

En la madrugada del 20 de marzo sintió dolor en el pecho por lo cual esa mañana acudió al INER, los doctores le aplicaron la prueba por covid-19 con un costo de mil 492 pesos.

La prueba salió positiva, le cambiaron el medicamento aunque asegura que los médicos le advirtieron que esta enfermedad no tiene cura, debe permanecer aislada y que la medicina le ayuda a atenuar los síntomas por lo que debe de seguir las medidas de higiene de esta pandemia para salir adelante.

Al enterarse de los resultados, avisó a su dirigente para alertarlo del contagio por el covid-19.

En esas fechas el Gobierno Federal había emitido las recomendaciones de cuidado preventivo ante esta contingencia sanitaria como el lavado de manos, no asistir a lugares concurridos, estornudar de etiqueta. Hasta el 20 de marzo había el registro de solo 203 casos confirmados de coronavirus en México.

Al dirigente laboral de Adriana le pareció una buena idea realizar un video para crear conciencia entre los taxistas y así tomarán las precauciones necesarias durante sus recorridos en la Ciudad y Valle de México, a lo cual ella estuvo de acuerdo, lo realizó, lo compartieron por whatsapp.

La respuesta no fue la esperada fue agredida por sus compañeros, la acusaron de quererse hacer famosa. El video se filtró a redes sociales, por lo que la agresión fue en aumento "la gente empezó a agredirme y a decirme que era una acarreada, que era vendida del PRI, que me habían mandado a pagar, que me habían hecho ofertas, que me dieron despensa, que me dieron dinero" aseguró la chofer.

Después de más de un mes de su posible contacto con la enfermedad y 12 días después de ser declarada enferma por covid-19, se encuentra aislada en su domicilio, los síntomas continúan presentes, Adriana refiere que "de cuatro días para acá, de la nada empiezo con ardor en la piel. Es un ardor como si me hubiera caído aceite hirviendo y es en todo el cuerpo" este dolor limita aún más sus movimientos, le hace más doloroso el tiempo de recuperación y asegura que "no nada más son doloroso los síntomas de la enfermedad, son dolorosos lo que uno puede sentir como persona porque no lo entiende la gente, la gente te ataca" por ser paciente de coronavirus.

Adriana confiesa que la enfermedad es dolorosa, no solo físicamente también por los ataques que ha recibido al ser una paciente de covid-19.

Hasta la fecha en México hay 1215 casos confirmados por esta enfermedad, de los cuales 234 se ubican en la Ciudad de México y 149 casos están en el Estado de México. Las medidas por esta contingencia sanitaria han aumentado por parte de Gobierno, quien continua con la campaña "quédate en casa".

