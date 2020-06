Costosa y difícil, aplicación de test covid: empresarios Edomex y CDMX

Una vez que el Gobierno de la Ciudad de México estableció que, como parte del proceso de transición del Semáforo Epidemiológico de rojo a naranja, las empresas que cuenten con más de 30 trabajadores deberán aplicar pruebas de laboratorio al cinco por ciento de su plantilla laboral para descartar casos de covid-19, organismos empresariales de la Ciudad de México no reaccionaron favorablemente a dicho lineamiento mientras que los del Estado de México solicitaron a la administración de Alfredo del Mazo Maza no replicar esta medida en el territorio mexiquense, toda vez que el tema de la salud es atribución de los diferentes órdenes de gobierno y no de quienes generan los empleos en la entidad.

"Necesitamos más claridad"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México, Nathan Poplawsky, consideró que las medidas para la reapertura de negocios en la capital y transitar del semáforo rojo al naranja, serán difíciles de cumplir.

"Por el lado de las pruebas, no hay, y las que hay son muy caras. En este plan de reapertura requerimos cosas que se den con más claridad. Por ejemplo que a partir de 30 empleados vas a tener que examinar a 5 por ciento de los empleados a la semana, ¿eso qué significa? ¿Que a un empleado y medio le vas a aplicar la prueba? Son temas que necesitamos más claridad".

De acuerdo con el dirigente, la mayoría de los socios de la Canaco CDMX les externan su preocupación ya que consideran que muchas de las medidas son complicadas por su costo, como por dificultad de implementarlas.

Por ejemplo, existe una lista de comprobación de las medidas de comprobación sanitaria, alrededor de 50 puntos comprobados con fotografías y evidencia documental. Esto es un tema complicado para las mipymes

También se quejan de que para la reapertura hay que adquirir equipos de protección, material sanitizante, señalética y las pruebas, lo que representa un costo para las mipymes que se encuentran afectadas en su economía.

Otra queja es que en los restaurantes si ya están separando las mesas un metro y medio cuando antes era medio metro, ya con eso se baja a la mitad el aforo y si solo se permite que este sea de 40 por ciento de comensales, creen que no van a subsistir, sobre todo los más chicos.

"Le toca al gobierno", dicen en Edomex

Entrevistados por separado, los presidentes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), Gilberto Sauza Martínez; del Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández; y de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), Francisco Cuevas Dobarganes, rechazaron esta propuesta, ya que aseguraron que los inversionistas y generadores de empleo han sido los más afectados durante la contingencia sanitaria, por lo que sería irresponsable incrementar aún más los gastos al sector, aun cuando mensualmente cubren sus cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a quien le correspondería hacer estas pruebas de laboratorio.

"En el sector empresarial no tenemos ni tendremos problemas para aplicar las medidas que sean necesarias para evitar contagios entre nuestra planta laboral, de eso no debe quedar duda. Desde el inicio de la pandemia venimos asumiendo todos los costos de los protocolos que se han establecido para cuidar a los trabajadores, pero lo que no nos queda claro es con base en qué se determinó que el cinco por ciento es ideal para garantizar la salud de los empleados, cómo se determinará la muestra a evaluar y cuáles son las pruebas que vamos a aplicar, si el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario López-Gatell nos han venido diciendo que las únicas válidas son las que se realizan en instituciones públicas", cuestionó Gilberto Sauza.

La presidenta del CCEM, Laura González, aseguró que la aplicación de los test del covid-19, ya sea de manera preventiva o reactiva, debe ser una atribución de las instituciones de salud, ya que para eso el sector empresarial en México ha venido pagando impuestos que permitan el desarrollo de la infraestructura sanitaria a favor de los empleados, por lo que, en estos momentos donde la población es aún más vulnerable ante un virus, los diferentes niveles de gobierno no pueden dejar de hacerse responsables del derecho humano a la salud, especialmente, a quienes cumplen con el pago de su sistema de seguridad social de manera permanente.

Para el presidente de la UNIDEM, Francisco Cuevas, este lineamiento que ha llevado a cabo la Ciudad de México en el proceso de la nueva normalidad, solo podría generar la desaparición de más empresas formales o la pérdida de más empleos, pues las industrias tendrán que erogar más ingresos para cumplir con esta disposición y evitar ser multados o que les suspendan sus actividades.

"Hace tres meses nos pidieron que no corriéramos a nadie y que tampoco les disminuyéramos el salario, pero que tampoco dejáramos de pagar al IMSS, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Infonavit, y ahora nos solicitan que apliquemos las pruebas al cinco por ciento de nuestro personal, lo único que están haciendo es que se incremente el riesgo del cierre de más empresas formales y que los recortes del personal sean más altos", puntualizó.

El líder empresarial consideró que la medida asumida en la Ciudad de México es un mecanismo únicamente "para la fotografía oficial" de la autoridad capitalina, para hacer creer que se están llevando a cabo medidas para reducir el riesgo de contagios, aunque éste siga latente, al no considerar opciones para mejorar la movilidad de la población en esta nueva normalidad, quienes tendrán que seguir usando el transporte público para desplazarse entre sus hogares y fuentes de trabajo, a pesar de que está considerado uno de los sitios donde existe mayor riesgo de propagación.

Además, junto con la líder del CCEM, manifestó que actualmente no existen en el mercado pruebas rápidas y económicas que no generen un daño relevante a los ingresos de las empresas, puesto que, en el mejor de los casos, estos exámenes no bajan de mil 300 pesos, aunque en algunos laboratorios privados pueden alcanzar los cinco mil pesos por cada uno.

Trabajan en la prevención

Los líderes empresariales aseguraron que los empleadores han hecho su parte desde el inicio de la contingencia sanitaria para mantener la salud de sus trabajadores, lo que ha implicado destinar hasta un diez por ciento adicional en el pago de su nómina; monto que ha sido destinado para la adquisición de caretas, cubrebocas, guantes y gel antibacterial, entre otros insumos.

"El protocolo determina contar con termómetros digitales, separadores de cartón o plástico hipoalergénicos, tapetes sanitizantes y los insumos básicos como cubrebocas y caretas, por lo que no hemos escatimado un solo peso en los esfuerzos para tener la salud de nuestra planta laboral, pero no existe alguna evidencia de que esto vaya a beneficiarnos, por eso es importante que nos lo aclaren antes", subrayó el presidente de la Concaem.

Por ello, solicitó al Gobierno del Estado de México que, antes de que se tomen acciones de este tipo, como parte de una coordinación metropolitana que pudiera haber con la Ciudad de México, se analice qué acciones realmente son eficientes y cuentan con información clara y precisa sobre los beneficios que pudieran tener.

"Nosotros pensamos que el Estado de México no va a aplicar una medida así, porque desde el inicio de la pandemia han sido más sensibles con el sector empresarial y hemos tenido bastante comunicación con los secretarios de gobierno al menos una vez a la semana, por lo que creemos honestamente que no lo harán", apuntó Cuevas Dobarganes.

Coordinación empresarial

Laura González agregó que la buena coordinación que tienen los empresarios mexiquenses con la Secretaría de Salud del Estado de México ha permitido que, a partir de la incorporación de los nuevos sectores a las actividades esenciales, se puedan detectar casos sospechosos a tiempo y se evite un brote al interior de las empresas que están laborando al 30 o 40 por ciento de su capacidad.

En caso de que algún trabajador se sienta mal, nosotros llamamos a la Secretaría de Salud y ahí se evalúa su sintomatología y, de ser necesario, se le canaliza al centro de salud más cercano o, en caso de encontrarse grave, se coordina la aplicación de la prueba de laboratorio en su domicilio y solo si no se tiene una respuesta, intervenimos como organismo empresarial, pero no ha sido necesario", dijo.

fmma